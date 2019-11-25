Здоровье и медицина

Хроническую боль в Европе признали отдельным заболеванием: как ее лечат

Время от времени боли в спине, головная боль беспокоят многих людей. И большинство с трудом переносят ее, стараясь сразу снять обезболивающими лекарствами. Однако у некоторых боль становится хронической. Человек вынужден постоянно принимать препараты для снятия симптомов, его качество жизни ухудшается, у 80 процентов больных развивается депрессия. Европейские ученые недавно назвали хроническую боль самостоятельным заболеванием.

Чаще всего боль становится хронической у тревожных и депрессивных людей. Ее могут вызвать серьезные травмы, артриты, онкологические заболевания, а также другие проблемы. Нередко бывают хронические головные боли. Человек не может нормально работать, спать, он зациклен на своем состоянии. Хронической боли часто сопутствуют вегетативные нарушения (усталость, расстройство сна, снижение аппетита, нарушение вкусовых ощущений, снижение массы тела, либидо, запор).

У многих больных причина боли остается неустановленной. Человек проходит всевозможные обследования, сдает анализы, делает операции, которые не приносят облегчения. Такие больные принимают огромное количество препаратов и становятся зависимыми от них.

Для лечения больным требуются не только анальгетики, но и физические методы, психологическая помощь.

Специалисты предостерегают: раннее интенсивное лечение острой боли может предотвратить ее переход в хроническую или отсрочить это на продолжительный период.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что создана новая методика лечения боли в спине.

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