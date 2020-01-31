«В Эквадоре ел термитов и морских свинок»: украинец совершил кругосветное путешествие на байке

Житейские истории

Валерий Крышень полагает, что полюбил мотоцикл еще до своего рождения. На этом виде транспорта отец привез его маму в роддом. Уже в два года мальчик сел на свой первый мотоцикл — игрушечный. В шестом классе родители купили ему мопед, а когда подрос, гонял по Светлогорскому (село в Кобелякском районе на Полтавщине) и к девчатам в соседние села на собственноручно модернизированном «Днепре». Со временем поездки становились длиннее. Сначала — в соседний Днепропетровск. Потом в Крым, где исколесил все Южное побережье. Затем во Владивосток, куда добирался целый месяц, да столько же назад. — Идея совершить кругосветное путешествие возникла в детстве, когда однажды взял в руки глобус, — рассказывает 37-летний основатель киевской школы мототуризма Валерий Крышень, являющийся лицом компании Honda. — Тогда подумал: если земля действительно круглая, то я выеду с одного конца села и вернусь домой с другого… Его мечта осуществилась. В 2010—2011 годах Валерий первый из украинцев совершил в одиночку кругосветное путешествие на мотоцикле, проехав 63 тысячи километров и побывав в 28 странах на трех континентах (читайте об этом в публикации «При пересечении границы Колумбии меня едва не посадили в тюрьму на пять лет»). О своих впечатлениях он написал увлекательную книгу «Проїду світ». Сейчас к печати готовится уже второе издание книги. Министерство образования и науки Украины будет рекомендовать ее для внеклассного чтения в средних классах школ. Уже три года Валерий организовывает мототуры для желающих увидеть мир. В этом году он запланировал 20 поездок. В конце февраля первая группа отправится в Мексику.

«На поиски золота не набралось желающих»

— Моя школа — это, по сути, передача опыта, — рассказывает Валерий. — Получаю огромное моральное удовлетворение, когда команде нравится составленный мною маршрут. Кстати, я не посвящаю никого в то, каким будет следующий пункт нашего путешествия. Мы просто вместе ездим, познаем мир, наслаждаемся пейзажами, ремонтируем байки в дороге.

— Мотоциклы везете с собой?

— По Европе ездим на своих, а на других континентах арендуем.

— Почему не состоялась анонсированная вами поездка в Эквадор, на поиски золота?

— Не набралось желающих. Такое случается. Но, надеюсь, я еще не раз побываю в этой удивительной южноамериканской стране, где действительно каждый может попробовать найти крупицу драгоценного металла на приисках вместе с профессиональными золотоискателями. И понаблюдать за тем, как мастера производят ювелирные изделия.

— В Эквадоре вы побывали во время кругосветного путешествия. И год назад уже возили туда группу. Что манит в эту страну?

— Это лучшее место в мире для мототуризма. Там за двенадцать дней можно побывать в самых невероятных по красоте местах. Но за один раз Эквадор не рассмотреть. И двух раз тоже недостаточно. Это другая часть земли, по которой путешествуешь будто во времени. Там и горы, которые надо только видеть, и вулканы, и океан, и джунгли… Эквадор — страна контрастов. В домике на вершине Анд, где вообще отсутствует растительность, ты можешь спать под толстым пуховым одеялом, а спустившись вниз по серпантину, попадаешь в заросли джунглей. Горная дорога проложена на высоте 4 тысячи 500 метров над уровнем моря. Когда поднимаешься по ней, видишь под собой облака, словно из самолета. Возникает ощущение эйфории. Однажды за день мы проехали без малого полтысячи километров. Было сложно, но все же под конец маршрута я решил свернуть с трассы, чтобы показать группе удивительной красоты горное озеро необычного темно-синего цвета, где царит удивительная энергетика. И усталость как рукой сняло.

Готовясь к предыдущему туру, я составил подробный маршрут и отправил его на утверждение знакомым мотоциклистам из Эквадора. На нем было обозначено процентов 30—40 тех мест, по которым я ездил ранее и которые хотел показать другим. Но эквадорцы предложили мне совсем другой маршрут, как оказалось, намного интереснее. В нем было два замечательных дня на берегу Тихого океана. Первые часа два мы не могли выйти на берег. Температура океанской воды — 27 градусов, воздуха — около тридцати. Рыбы наелись вдоволь, ведь все побережье усеяно рыбными промыслами и кафе-ресторанами.

Как-то обедали в кафе, в котором блюда подносил пятилетний мальчик. Оказалось, рыбу с утра выловил его папа, мама приготовила ее при нас, а малыш подавал. Вот такой семейный подряд. Вообще, уличная еда там специфическая. Конечно же, больше всего туристов поражают морские свинки, которых местные жарят на вертеле.

Во время кругосветного путешествия Валерию приходилось общаться с представителями самых разных народов

— Вы пробовали это лакомство?

— По вкусу очень напоминает курицу. А собачатина, которой меня когда-то угощали в Казахстане, похожа на мясо нутрии. Я отношусь к этому спокойно. Ведь это часть культуры страны, по которой путешествуешь. В джунглях пробовал термитов. Вкус этих муравьев напоминает кедровые орешки.

«Ради красивых кадров проехался по дну высохшего соленого озера и чуть не угробил байк»

— Валерий, наверняка, многие не понимали, когда вы уходили из банка.

— Даже сейчас, когда захожу в банк и вижу офисных сотрудников, сидящих за компьютерами, у меня иногда возникает мысль, что и я мог бы так. В свое время мне очень хотелось вырваться из села, чтобы, как говорится, хвосты коровам не крутить. После первой практики меня сразу же пригласили на должность менеджера в банк, и я получил право на свободное посещение университета. Но, проработав пару лет, понял, что не вижу своего будущего в этой системе. В общем, решил завязать с профессией. Для родителей это был, конечно, удар, потому что они за стабильность в жизни. А мне стабильность не интересна. Я стал брокером в одной из столичных фирм. Работа была по душе, поскольку позволяла не зависеть от оклада, а зарабатывать столько, сколько хотел. Денег хватало и на ночные клубы, и на покупку дорогих вещей, например, японского мотоцикла. Увы, финансовый кризис в 2008 году поставил точку в моей карьере брокера.

Некоторое время работал в журнале «Байк» — вел свою рубрику. А о кругосветном путешествии на мотоцикле в одиночку всерьез задумался, когда у меня появилась Honda Africa Twin. Она была уже не новая, но в хорошем состоянии. Перебирая мотоцикл, одновременно начал усиленно заниматься физической подготовкой и поиском спонсора для воплощения своей мечты. К счастью, меня материально поддержали Федерация мотоциклетного спорта Украины и директор туристической базы «Берег» в родном Светлогорском. И 20 августа 2010 года я отправился в незабываемое путешествие, которое длилось 307 дней. Проехал по евро-азиатским странам, Южной и Северной Америке, Западной Европе.

— Впечатления от этого путешествия и легли в основу вашей книги?

— Да. Я вел подробные дневниковые записи. Получился довольно увлекательный рассказ. Книга рассчитана на подростков. Если бы в мои тринадцать — пятнадцать лет мне попала в руки такая книга, я был бы счастлив. Кстати, интересная история получилась с фотографией на обложке. Снимок я сделал в Боливии. Там есть уникальное высохшее озеро Уюни, самый большой солончак в мире. В сезон дождей оно превращается в большое зеркало: соляные кристаллы покрываются тончайшим слоем прозрачной воды, в которой отражается небо, и становится непонятно, где земля сливается с горизонтом. Ради красивых кадров я решил проехать по дну высохшего озера и после этого целый день потратил на то, чтобы привести в порядок мотоцикл.

В мире не так много литературы о путешествиях на мотоциклах для младшего поколения. Надеюсь, вскоре моя книга будет переведена на английский язык, и ситуация с популяризацией мототуризма будет исправлена (смеется). Во всяком случае, мы говорили об этом с коллегами из Международной мотоциклетной федерации в Европе, где я представляю Украину.

«В Парагвае существует мощная украинская диаспора. Там можно поесть в кафе «У Василя», зайти в магазин «У Миколи»

— На презентациях вас наверняка спрашивают о наиболее ярких эпизодах кругосветного путешествия.

— Самые яркие впечатления у меня связаны с Мексикой, куда, кстати, тоже организовывал групповой мототур. Хотя еще перед первой поездкой наслышался предупреждений об опасностях в этой стране. Пугали даже возможностью убийства. Но в результате у меня сложилось впечатление, что Мексика — это вторая Украина. Люди там очень искренние, отзывчивые.

Расскажу такой случай. Однажды вечером я сидел в палатке, которую разбил в селе (хотя обычно ночевал подальше от населенных пунктов), вел записи в планшете. И вдруг слышу шорох и вижу в темноте приближающиеся ко мне силуэты. Ну, думаю, разбойники. Подошло несколько местных молодых людей. Один из них знал английский, и мы завели разговор. Общались на разные темы, я рассказывал об Украине, им было интересно. До этого их знания о нашей стране ограничивались Чернобылем, братьями Кличко и футболистом Шевченко.

Особенно же моих собеседников удивило то, что в Украине не растут мандарины. И они — уже в полночь — решили угостить меня этими фруктами. Мотнулись по домам и принесли полный кулек. Вкуснее мандарин я, действительно, не ел. К сожалению, утром пришлось их выбросить за селом — это был лишний вес, а у мотопутешественника все рассчитано до грамма.

Валерий Крышень организовывает мототуры для желающих увидеть мир

Самая неприветливая страна — Никарагуа. Туда, как в Сальвадор и Гондурас, тоже не советовали въезжать. Дескать, там такая бедность, что за доллар могут убить. Приходилось быть очень осторожным, старался лишний раз не светить свою технику, чтобы не попасть на глаза гопникам. Но в то же время очень часто получал от бедняков приглашения разделить с ними трапезу и ночлег.

Тяжелая аура в Перу. Индейцы недолюбливают «бледнолицых». Там мальчишки развлекаются тем, что бросают камни в едущий по трассе транспорт. Слава Богу, в меня не попали. Как назло, именно в этой стране, где медицина находится на очень низком уровне, меня угораздило простудиться. Пролежал там пять дней, но за помощью к врачам так и не обратился. А на шестой просто завел мотоцикл и рискнул ехать в сторону Боливии. И все прошло само по себе.

В Колумбии меня едва не арестовали. Оказалось, что одной лишь американской визы, как заверяли перед путешествием в представительстве этой страны в Украине, оказалось недостаточно для въезда. Мне светила перспектива провести пять лет в тюрьме с конфискацией имущества. Чтобы уладить вопрос с пересечением границы, капитану судна (я переправлялся из Перу в Колумбию на корабле) дали 24 часа. Благодаря моим личным контактам, ценой неимоверных усилий, несмотря на разницу во времени с Украиной нам это удалось, и я благополучно попал в страну на несколько дней.

А в Парагвае встретил выходцев из Украины. В одном из сел спросил по-английски у старика, идущего мне навстречу, как проехать. А он мне ответил на… чистом украинском. Оказалось, в селе большая украинская диаспора. Потомки людей, эмигрировавших в эту латиноамериканскую страну сто лет назад, разговаривают на родном языке! Здесь можно скупиться в магазине «У Миколи» либо покушать в кафе «У Василя». Многие украинцы остались работать на земле, некоторые занимают высокие должности в Парагвае.

— У вас есть желание еще раз проехаться по земному шару в одиночку?

— Я не отказываюсь от этой идеи. А еще вынашиваю мечту принять участие в ралли-марафоне Париж — Дакар.

Напомним, Валерий Крышень в рамках проекта «Здійсни мрію» помог осуществить мечту больного подростка, увлекающегося мотоспортом (читайте об этом в публикации «Вы не поверите, но после встречи с кумирами у Богдана улучшились показатели крови»)

Фото со страницы Валерия Крышеня в Facebook



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