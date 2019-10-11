Житейские истории

— Один из самых опасных случаев во время моего пятимесячного похода произошел, когда я шел по Украине, — говорит путешественник Валентин Черненко, преодолевший пешком за 161 день пять тысяч километров от Киева до Лиссабона. — Я стартовал в начале апреля, вскоре уже зацвели деревья. Прошел лес, в котором цвели березы, выбрался на трассу. Чувствовал себя отлично и вдруг неожиданно стал задыхаться, отекло лицо, опухли веки — типичные признаки аллергии. Вокруг ни души, покрытие мобильной связи отсутствует, до ближайшего села километров десять. Первые три дня пути со мной шла жена Марина, но к тому времени она уже вернулась домой в Вышгород. Я знал, что страдаю аллергией, но столь угрожающих приступов прежде у меня не было. Стало страшно, однако самообладания не терял. Принял противоаллергические таблетки — и постепенно мое состояние вернулось в норму. В ближайшей аптеке купил изрядное количество противоаллергических средств — чтобы хватило на все путешествие.

«Украину прошагал на сале и яйцах, которыми угощали наши отзывчивые люди»

— Во время подготовки к путешествию я усиленно нагружал ноги в тренажерном зале, — продолжает Валентин Черненко. — Но оказалось, что тренировал не те мышцы, которые задействованы при ходьбе. Это стало очевидным уже после третьего дня пути. Тут следует сказать, что я тогда не знал, какое расстояние мне под силу покрыть за день. Эта информация была в дороге очень нужна. Представьте, я забронировал номер в хостеле или договорился о ночлеге в доме кого-либо из участников международной неформальной программы взаимопомощи каучсерфинг (она объединяет более двух миллионов человек со всего мира, бесплатно предоставляющих кров путешественникам. — Авт.). Чтобы быть в нужном месте вовремя, следует рассчитать график ходьбы. Вот и устроил эксперимент: на третий день пути решил преодолеть 50 километров.

С поставленной задачей справился, но оказалось, что для меня такое расстояние было слишком большим: начали опухать голени. С воспаленными голенями прошел пол-Украины и почти всю Польшу. К концу путешествия, когда порядком окрепли мышцы, я дважды преодолевал в Испании по 57 километров. Никаких негативных последствий от этого не было.

— Ночевали в палатке?

— В Европе это запрещается, но мне неоднократно приходилось нарушать запрет. Чтобы избежать эксцессов, ставил палатку, когда темнело, а сворачивал на рассвете. Не проспать восход солнца помогал будильник. Сложив палатку, я мог спокойно умываться, завтракать, собираться в дорогу. Ведь останавливаться на туристические привалы можешь в любом месте. Это же, кстати, касается и сна — спи где угодно: на лавочке, на лужайке в парке… Главное, чтобы не в палатке. Ее разрешается ставить в строго отведенных местах — кемпингах, например.

Вообще-то, я старался устраиваться на ночлег в кемпингах, хостелах, недорогих гостиницах и в домах участников программы каучсерфинг. И только если это не получалось, разбивал палатку.

— Случалось готовить на костре?

— Нет, ведь в Европе за его разведение могут оштрафовать. Пользовался миниатюрной газовой горелкой. На завтрак ел йогурт с печеньем или мюсли с молоком, на обед — что-то горячее. Оптимальным оказалось картофельное пюре быстрого приготовления: нагрел воду, залил порошок — и через несколько минут пюре готово. Добавлял к нему мясо из консервной банки или сосиски.

Впрочем, после обеда остается грязная посуда. Далеко не всегда удавалось помыть ее сразу, а нести в рюкзаке грязную не хотелось. Поэтому нередко покупал готовые салаты и десерты.

Чай пил редко. Заваривал его только тогда, когда был доступ к кипятку, — в кемпингах или в домах участников программы каучсерфинг. Значительная часть маршрута прошла по жарким странам — Италии, Испании, Португалии. Там чая вообще не хотелось. Мне было достаточно бутилированной воды. Не отказывал себе в кофе. Правда, в Германии и Австрии пришлось от него отказаться — платить по два-три евро за чашечку я был не готов.

Максимальное расстояние, которое Валентин преодолевал за день - 57 километров

— Придерживались определенного денежного лимита?

— Да, 25 евро в день: 15 из них — на жилье, 10 — на питание. Понятно, что старался тратить меньше этой нормы. Сэкономленные деньги оказались весьма кстати в Швейцарии, ведь даже в самых бюджетных гостиницах этой страны цены стартуют от 50 евро (в пересчете со швейцарских франков). Впрочем, получилось так, что именно в Швейцарии я не заплатил за ночевку в кемпинге: вечером на месте не оказалось никого из сотрудников этого заведения для туристов. Пришлось просто поставить свою палатку. Утром я вновь попытался отыскать работников, но, опять же, их не было. Я собрал свои вещи и ушел. Так сэкономил 30 евро.

— За границей покупали продукты у местных фермеров?

— Крайне редко, поскольку цены у них значительно выше, чем в супермаркетах. Другое дело — маршрут по Украине: прошагал его на сале и яйцах, которыми меня угощали отзывчивые крестьяне, покупал у бабушек молоко и фрукты на раскладках. А в Италии, Испании, Португалии просто срывал с деревьев яблоки, груши, персики, абрикосы, гроздья винограда.

«Я стартовал с двадцатикилограммовым рюкзаком, но вскоре понял: для меня это многовато»

— Сколько весил ваш рюкзак?

— Я стартовал с двадцатикилограммовым. Но вскоре понял: для меня это многовато. Пришлось избавиться от части вещей. Вес снизился до 18 килограммов, и идти стало гораздо комфортнее. Однако вскоре из-за больших нагрузок я похудел на пять килограммов. После этого и 18-килограммовый рюкзак стал казаться тяжеловатым. Практика показала, что оптимальный вес поклажи лично для меня — 17 килограммов.

— Значительную часть пути вы прошли в разгар лета по югу Европы. Вы пользовались солнцезащитным кремом?

— Конечно, но все равно обгорал. В первый раз это произошло еще весной, причем в прохладный день — я шел в теплой куртке. Но ярко светило солнце и дул довольно сильный ветер. Я и не заметил, как обгорели уши. У меня даже поднялась температура, пришлось принять таблетку парацетамола. Кстати, в моей аптечке было много лекарств, но, к счастью, понадобились далеко не все.

Общение с местными жителями лучше всего поднимало путешественнику настроение

— Обошлось без солнечных ударов?

— Да, моя бандана из плотной ткани надежно защищала. В один из дней в Испании в пустыне я шел часа четыре без остановки, не имея возможности хотя бы на минутку укрыться в тени от палящего солнца. Но ни малейших симптомов перегрева не было.

— В какой обуви шли?

— У меня были специальные треккинговые ботинки (используются в горном туризме и альпинизме) и дышащие кроссовки в сеточку. По лесным и горным дорогам даже в дождливую погоду шел в ботинках. Шагать в них в жару по асфальту — это истязание для ног. Так что по асфальтированным дорогам южных стран шел в кроссовках.

— Какую одежду взяли в дорогу?

— Первые недели путешествия шел в теплой куртке, ведь весна в этом году выдалась холодной. Когда наконец потеплело, отправил куртку домой, оставил на случай непогоды непромокаемую ветровку, а также кофту с капюшоном. У меня было по две пары штанов и шортов. В Италии одни штаны за ненадобностью отправил домой.

Футболок было три. Две повседневные и одна вроде как выходная. Со временем футболки приобрели далеко не презентабельный вид. Подозреваю, что однажды в Испании меня остановил полицейский патруль как раз именно из-за моего неприглядного вида. Стражи порядка проверили документы и отпустили. Парадную футболку надевал, когда проходил Монте-Карло, Ниццу, другие большие города или гостил у участников каучсерфинга.

— Комары сильно донимали?

— Долгое время особых хлопот не доставляли. Поэтому в Италии я избавился от крема от комаров. И сразу же на моем пути началась обширная область болот. А там — полчища кровососов.

— Удалось избежать встреч с ядовитыми змеями?

— Одна попалась на пути — она лежала прямо на дороге. Подумал, что мертвая, потрогал палкой (шел со скандинавскими палками в руках), и она недовольно зашипела. Я был в ботинках. Они служат своего рода «защитными латами» от змеиных зубов. В местностях, где на дорогах встречал много раздавленных автомобилями пресмыкающихся, о ночлегах в палатке и речи быть не могло.

— У вас был талисман?

— Да, мягкая игрушка — бегемотик Облачко. Мне его дала в дорогу дочка Ева. Я дошел с Облачком до конечной точки путешествия — Лиссабона.

«Талисманом в пути была мягкая игрушка — бегемотик Облачко, которого дала мне на счастье маленькая дочка», — говорит Валентин

— К концу путешествия ощущали хроническую усталость?

— Да, но не физическую, а психологическую. Ведь изо дня в день нужно было думать о том, где остановиться на ночлег, искать возможные варианты в Интернете. Беспокоился, что делать, если не получится переночевать там, где решил? Когда в конце дня останавливался в кемпинге или в чьем-то доме, нужно было еще постирать, написать посты в соцсетях и выложить фотографии. Кроме этого, следовало ежедневно высчитывать, что и в каком количестве покупать из продуктов, сколько брать воды. В Испании довелось проходить пустынные районы, где в течение двух-трех дней на пути не было ни одного магазина. Поэтому приходилось набивать рюкзак под завязку.

Так вот, постоянные заботы меня до того утомляли, что стала включаться защитная реакция психики — безразличие. Я махал на все рукой, надеясь на провидение. Когда мною овладевало такое настроение, шагал, ни о чем не заботясь. Вечером выбирал какую-нибудь лесопосадку или другое укромное место, разбивал палатку и ложился спать.

Родные и друзья устроили Валентину торжественную встречу в Киеве

— В Европе местные жители вам оказывали помощь?

— Да, таких случаев было довольно много. Расскажу об одном, произошедшем в Италии. Я тогда впал в глубокую депрессию. Причина была в том, что продолжительное время не с кем было поговорить. Когда шел по Украине, Польше, Чехии, Австрии, Германии, Франции, со мной общались местные жители. Меня это вдохновляло. Поговоришь с кем-нибудь неравнодушным — и идешь в хорошем настроении. В Италии катастрофически не хватало общения. Люди не обращали на меня внимания, и я постепенно стал скатываться в депрессию. В одном провинциальном городке она накрыла меня очень сильно. Морально опустошенный, я уселся на лавочку, ни на что не реагируя. Мое состояние уловили прохожие пакистанцы. Ребята подошли спросить, в чем дело. А мне было так плохо, что даже соображал туго. Пакистанцы принесли воду, стали расспрашивать, куда и зачем иду. Вскоре мимо проходила европейская женщина. Поинтересовалась, что случилось. Оказалось, она украинка и в городке много наших заробитчанок. Отвела к ним. Мы душевно пообщались, женщины меня накормили. Воспрянув духом, я продолжил путешествие.

Любопытен один момент: в этом путешествии помощь от незнакомых людей приходила именно тогда, когда я особенно в ней нуждался.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о путешественнике Артемии Сурине, который совершил кругосветное путешествие, установив при этом три рекорда.

Фото со страницы Валентина ЧЕРНЕНКО в Facebook



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