Шоу-бизнес

Александр Педан: «На Мадейре арендовать машину без страховки можно всего за два евро в день»

Украинский телеведущий Александр Педан вернулся с каникул, которые провел вместе с женой и друзьями на португальском острове Мадейра. Небольшой отпуск Александр смог себе позволить в преддверии съемок новых сезонов двух проектов «Нового канала» — «Хто зверху?» (Педан является «голосом за кадром» этого шоу) и «Эксы». Второй сезон «Эксов» (реалити, где соединяются бывшие возлюбленные) стал одним из лидеров осеннего эфира канала. Александр признается, что с нетерпением ждет начала съемок третьего сезона и готов вновь бороться за счастье своих героев.

«Столько комплиментов, сколько было адресовано последнему сезону „Эксов“, я давно уже не слышал»

— Александр, известно, что сейчас продолжается поиск участников третьего сезона «Эксов».

— Знаете, столько комплиментов, сколько было адресовано последнему сезону «Эксов», я давно уже не слышал. Поэтому могу сделать вывод, что зрителям шоу понравилось и было для них полезным. Подтверждением этого является и решение руководства канала продолжить реалити, так что сейчас мы ищем новых «эксов». Это очень откровенный проект, и мне невероятно интересно следить за героями, изучая психологию отношений. Предварительно старт съемок запланирован на май. Но им будет предшествовать еще работа в шоу «Хто зверху?». Съемки начнутся в марте и займут достаточно большой отрезок времени — запланировано восемнадцать программ!

— Поддерживаете связь с предыдущими участниками «Эксов»?

— Мы общаемся в Интернете, они присылают мне совместные фото, спрашивают о кастингах нового сезона — их друзья тоже хотят стать участниками шоу. А Вася (победитель второго сезона. — Авт.) зовет покататься на сноуборде. Но он живет в Днепре, а я в Киеве, и у нас никак не получается совместная прогулка. Запланировали встречу после Нового года, но мы с женой и друзьями решили отправиться в небольшое путешествие. Всем нужна была передышка.

Такие веселые и жизнерадостные люди, как Александр, всегда найдут себе какое-то приключение

— И вы остановили свой выбор на Мадейре?

— Признаюсь, сначала мы присматривались к Египту и Дубаю. Но на севере Африки сейчас прохладно, а в Арабские Эмираты лететь как-то опасно. Поэтому я предложил свою любимую Португалию, в частности, остров Мадейра. Я был там пять лет назад. Тогда мы летали с друзьями серфить и кататься на велосипедах. Мадейра — вулканический остров, там много классных склонов. И благодаря этому очень распространен даунхилл (скоростной спуск на велосипеде. — Авт.). Сейчас же у нас был очень спокойный семейный отдых.

— Вы ведь побывали еще и в Порту?

— Да, прилетели туда из Киева на два дня, погуляли и отправились на Мадейру. Я подсчитал, что внутренний перелет в обе стороны обошелся нам в 500 евро, это с багажом на шесть человек. На одного человека билеты в оба конца стоили примерно 70—80 евро. Можно, конечно, лететь на Мадейру и лоукостами из Испании или Франции. Но в таком случае придется немного больше потратиться.

«Температура воздуха на Мадейре постоянно в пределах 22—28 градусов»

— Насколько дорогой отдых на острове: аренда жилья, авто и питание?

— Вот за что я люблю Португалию, так это за то, что она не такая пафосная, как, скажем, соседняя Испания. Да и ценовая политика там гораздо демократичнее. Жилье обошлось нам в 500 евро на пять дней. При этом мы арендовали не квартиру, а красивый двухэтажный дом с видом на океан! Если разделить на всех, то за ночь каждый заплатил меньше, чем 20 евро. Во многих европейских городах за такие деньги можно взять разве что кровать в хостеле.

Такая же ситуация и с арендой машины. Они на острове очень дешевые. А все потому, что риск похитить авто на Мадейре минимальный — попробуй его потом вывезти с острова, окруженного Атлантическим океаном. Будете смеяться, но арендовать машину без страховки на Мадейре можно всего за два евро в день! В прошлый раз мы с парнями так и делали, а в этот — решили не рисковать и все же оформили страховку. Она обошлась нам в 100 евро, зато все были спокойны.

Кстати, надо быть готовым к тому, что компании по аренде автомобилей сразу блокируют на вашей карточке около тысячи евро депозита. В случае аварии они вычтут из этой суммы убытки. Если же все в порядке, то через несколько дней после путешествия деньги вернутся к вам в целости и сохранности.

— Что вас больше всего впечатлило на Мадейре?

— Этот остров считают самым популярным курортом для пенсионеров, их там действительно много. Дискотеки и ночные клубы — это не о Мадейре. Там хочется много и неспешно гулять, наслаждаясь жизнью.

Но чтобы лучше познакомиться с островом, я бы советовал взять в аренду машину. Расстояния между городками небольшие, но на автомобиле будет все-таки удобнее. Можно даже заехать в административный центр Мадейры — Фуншал. Это очень симпатичный городок с узкими улочками и множеством ресторанчиков.

На самом деле, Мадейра — просто рай для серфингистов и любителей даунхилла. Но мы прилетели не только ради экстрима, поэтому среди развлечений был и трекинг по острову — пешеходная прогулка на расстояние 3,5 километра. Это потрясающее впечатление! Ты гуляешь около четырех часов, любуешься невероятно красивыми пейзажами и при этом видишь остров с обеих сторон. Кстати, такая прогулка совершенно безопасна — по пути мы встречали даже матерей с грудными детьми.

«Мадейра — не самое лучшее место для пляжного отдыха. Почти все пляжи там скалистые», — говорит Александр Педан

— Какая погода на Мадейре в январе?

— Мадейру не зря еще называют Островом вечной весны. Мадейра омывается теплым течением, поэтому температура воздуха там постоянно в пределах 22—28 градусов. Днем мы ходили в футболках, а вечером, когда немного холодало, надевали рубашки или легкие куртки.

Но надо признать, Мадейра — не самое лучшее место для пляжного отдыха. Океан там теплый, температура воды около 20 градусов, но купаться опасно. Дело в том, что почти все пляжи скалистые. Есть всего несколько мест, где можно себе это позволить. Поэтому туристы обычно купаются в бассейнах, которые образовались в результате извержения вулкана. Вода в них нагревается от солнца и становится очень комфортной.

«Запеченный сибас подается с картофелем и овощами. Порции огромные»

— Что из местных деликатесов больше всего пришлось по вкусу?

— Вкуснее всего можно было поесть в забегаловке на берегу океана. Рестораном это заведение трудно назвать, потому что там пластиковые столы и стулья. Однако именно в этом месте я пробовал одно из лучших местных хлебобулочных изделий — bolo do caco. Это плоский круглый хлеб, чем-то напоминающий лепешку. Его разрезают на две части, заливают маслом с чесноком и обжаривают. Подается bolo do caco до еды. И пока ждешь основное блюдо, наедаешься им от пуза.

Конечно же на Мадейре мы объедались морепродуктами и рыбой. Из любимого — запеченный сибас, который подается с картофелем и овощами. Порции огромные — после съеденного просто выкатывались из-за стола, поэтому иногда заказывали одно блюдо на двоих.

— Как местное население относится к туристам?

— Как и все островитяне, они очень приветливы. Интересно было наблюдать, как местные все делают не спеша. Я настолько привык к быстрому темпу жизни, что первое время мне было даже немного странно. Но, знаете, иногда нужно просто остановиться и дать себе отдохнуть, чтобы насладиться моментом.

— Ваши дочь и сын отправились в путешествие вместе с вами или остались дома с бабушками?

— Лера (старшая дочь Александра Педана. — Авт.) в это время была в Models Camp у ведущей «Топ-модели по-украински» Аллы Костромичевой. Мы вылетели почти одновременно — она вечером, а мы на следующий день рано утром. И так получилось, что вернулись тоже в одно время. На обратном пути из Португалии нам добавили еще одну пересадку, поэтому приземлились мы в том же аэропорту, что и Лера, только на пять минут раньше. Преподнесли дочери приятный сюрприз.

А младший Марик на время нашего с супругой путешествия остался дома с бабушками и няней. Мы пока не берем его в поездки, которые предполагают много перелетов или длинные переезды.

— Лера планирует связать свое будущее с карьерой модели?

— Дочь просто хотела освоить новые навыки. Они в Models Camp учились ходить на каблуках, обсуждали правильное питание, занимались фитнесом и йогой. Там было много сверстников Леры, а также подруга. Дочка была очень довольна и, вернувшись, сказала, что летом поехала бы еще раз.

Ранее Александр Педан, который известен своей страстью к экстремальным видам спорта, рассказал «ФАКТАМ», как ему удалось покорить Казбек.

Фото «Нового канала»

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