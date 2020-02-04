Грипп наступает: школы Днепра уходят на карантин с 6 февраля

Здоровье и медицина

В Днепре превышен эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ — это привело к закрытию всех школ города на карантин. Закрывать школы на карантин начали и во Львове. О ситуации в Днепре заместитель городского головы Михаил Лысенко сообщил в своем Facebook.

«Внимание! В связи с превышением эпидемиологического порога заболеваемости гриппом, решением комиссии ТБЧС в городе Днепр приостанавливается учебный процесс в школах с 6 по 17 февраля», — написал Михаил Лысенко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что карантин был объявлен также в школах Херсона и Черновцов. Перед этим из-за гриппа временно закрыли учебные заведения Винницы, Ужгорода и Сум. В некоторых городах не был достигнут эпидемиологический порог, но руководители горадминистрации решили не дожидаться разгула гриппа.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter