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Грипп наступает: школы Днепра уходят на карантин с 6 февраля
В Днепре превышен эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ — это привело к закрытию всех школ города на карантин. Закрывать школы на карантин начали и во Львове. О ситуации в Днепре заместитель городского головы Михаил Лысенко сообщил в своем Facebook.
«Внимание! В связи с превышением эпидемиологического порога заболеваемости гриппом, решением комиссии ТБЧС в городе Днепр приостанавливается учебный процесс в школах с 6 по 17 февраля», — написал Михаил Лысенко.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что карантин был объявлен также в школах Херсона и Черновцов. Перед этим из-за гриппа временно закрыли учебные заведения Винницы, Ужгорода и Сум. В некоторых городах не был достигнут эпидемиологический порог, но руководители горадминистрации решили не дожидаться разгула гриппа.
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