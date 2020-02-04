24.75 / 25.00 27.31 / 27.69
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Грипп наступает: школы Днепра уходят на карантин с 6 февраля

16:00 4 февраля 2020 96
Карантин
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепре превышен эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ — это привело к закрытию всех школ города на карантин. Закрывать школы на карантин начали и во Львове. О ситуации в Днепре заместитель городского головы Михаил Лысенко сообщил в своем Facebook.

«Внимание! В связи с превышением эпидемиологического порога заболеваемости гриппом, решением комиссии ТБЧС в городе Днепр приостанавливается учебный процесс в школах с 6 по 17 февраля», — написал Михаил Лысенко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что карантин был объявлен также в школах Херсона и Черновцов. Перед этим из-за гриппа временно закрыли учебные заведения Винницы, Ужгорода и Сум. В некоторых городах не был достигнут эпидемиологический порог, но руководители горадминистрации решили не дожидаться разгула гриппа.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Путин в Израиле

"Для Путина очень важно": в Израиле извинились за поддержку пророссийской версии Холокоста

Тренеры шоу Голос країни 2020

«Я отзываю свой голос!»: подробности скандального эфира «Голосу країни-10» (видео)

Анна Новосад

Все серьезно? У Новосад приняли важное решение в связи со вспышкой коронавируса

Богуцкая

Нардеп Богуцкая опозорилась в прямом эфире, попыталась извиниться — и опозорилась еще раз

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер