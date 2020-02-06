Оля Фреймут умилила сеть фото с маленькой дочерью

Шоу-бизнес

Известная телеведущая Оля Фреймут, раскритиковавшая недавно ресторан депутата Николая Тищенко, умилила сеть снимком своей младшей дочери Евдокии. Архивное фото с малышкой звездная мама опубликовала на своей странице в Instagram. На черно-белом фото Оля держит младенца на руках.

«Моя Евдокия», — коротко подписала Фреймут фото с дочкой и сопроводила его сердечком.

Подписчики в комментариях отмечают, что у девочки очень красивые глаза, засыпали мать и дочь комплиментами.

Напомним, Евдокия — третий ребенок Фреймут. Девочка родилась летом 2017 года. Также Оля с мужем Владимиром Локотко воспитывают 3-летнего сына Валерия и дочь Оли от первого брака Злату.

Младших детей ранее Оля показывала только в таких ракурсах, чтобы не возможно было рассмотреть их лица.

А вот актриса Мила Йовович, ставшая мамой в третий раз, своих детей не скрывает. Она показала, как кормит грудью новорожденную малышку Ошин.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что взрослая дочь Веры Брежневой показала своего бойфренда.

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