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- 12:01 Оля Фреймут умилила сеть фото с маленькой дочерью
Оля Фреймут умилила сеть фото с маленькой дочерью
Известная телеведущая Оля Фреймут, раскритиковавшая недавно ресторан депутата Николая Тищенко, умилила сеть снимком своей младшей дочери Евдокии. Архивное фото с малышкой звездная мама опубликовала на своей странице в Instagram. На черно-белом фото Оля держит младенца на руках.
«Моя Евдокия», — коротко подписала Фреймут фото с дочкой и сопроводила его сердечком.
Подписчики в комментариях отмечают, что у девочки очень красивые глаза, засыпали мать и дочь комплиментами.
Напомним, Евдокия — третий ребенок Фреймут. Девочка родилась летом 2017 года. Также Оля с мужем Владимиром Локотко воспитывают 3-летнего сына Валерия и дочь Оли от первого брака Злату.
Младших детей ранее Оля показывала только в таких ракурсах, чтобы не возможно было рассмотреть их лица.
А вот актриса Мила Йовович, ставшая мамой в третий раз, своих детей не скрывает. Она показала, как кормит грудью новорожденную малышку Ошин.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что взрослая дочь Веры Брежневой показала своего бойфренда.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!