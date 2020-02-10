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Выступление Остапчука на «Голосі країни» вызвало гнев в сети (видео)
Известный шоумен и телеведущий Владимир Остапчук, подробности развода которого сейчас не обсуждает только ленивый, нарвался на очередную волну критики в сети. Он вышел на сцену шоу «Голос країни» и зачитал рэп.
Своим выступлением Остапчук развернул три тренерских кресла. А после выступления еще и пытался блеснуть чувством юмора. Шутил, что Дан Балан — «единственный житель Молдовы, который ездит на заработки не в ЕС, а в Украину».
Голос Остапчука сразу узнал продюсер Потап, оценивший шутки Вовы. «Очень люблю Остапчука, шутит он плохо, но зато какой красавчик», — сказал Потап.
Поклонницы Вовы восторгаются его выступлением и тем, как он выглядит. Но в сети не могут простить ему то, как он обошелся с женой, особенно его насмешки в адрес бывшей жены.
«Предатель пришел. Отвращение после его поступков», «После ситуации с женой стал мне неприятен, скользкий тип, неприятно ни слушать, ни смотреть», «Ужасно поступил с женой и детьми. Такие аморальные типы не должны быть публичными», «Иди с женой мирись. Пришел пиариться», — пишут в сети.
Напомним, развод Владимира Остапчука с Еленой Войченко обрастает скандальными подробностями. Обиженная женщина в интервью заявила об изменах благоверного. В оправдательном интервью Кате Осадчей Остапчук все опроверг. Но публичные откровения жены явно ему не понравились. В новом комментарии Елена заявила об угрозах со стороны бывшего.
«Страшно, оказаться один на один с влиятельным и беспринципным мужчиной, способным с легкостью врать миллионам. Больно, когда родной человек не просто обманывает и унижает, чтобы скрыть свои ошибки и слабости, а угрожает и манипулирует, чтобы уйти от ответственности», — написала Елена Войченко в Instagram.
Смотрите выступление Остапчука на «Голосі країни».
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