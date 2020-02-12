- 15:12 Байден снова проиграл: у демократов раскол на радость Трампу
- 15:10 Гончарук предупредил украинцев о повышенных суммах в платежках за коммуналку
- 15:04 День для отдыха: гороскоп на 13 февраля для всех знаков зодиака
- 15:04 Живущая в охваченном коронавирусом Ухане украинка обвинила чиновников в срыве эвакуации
- 14:59 Чистка кадрового состава на таможне убивает службу, — Александр Щуцкий
- 14:51 Усик избежал травмы, но бой с Чисорой все же перенесен
- 14:51 Жителей ОРЛО вынуждают получать «паспорта ЛНР»: делом занялась СБУ
- 14:47 Забрал деньги, угрожая ножом: в сеть выложили видео с наглым грабителем во Львове
- 14:40 «Динамо» — «Тобол» — 0:0: онлайн-видеотрансляция матча в Турции
- 14:30 Главой Одесской таможни станет чиновник времен Януковича
- 14:13 Хотели быть вместе на Валентинов день: на границе задержали украинца и девушку из Польши
- 14:10 "Я бы бросил все и ушел": бывший советник Зеленского высказался о работе президента
"Я бы бросил все и ушел": бывший советник Зеленского высказался о работе президента
Известный украинский педиатр и шоумен Евгений Комаровский, бывший советник президента Зеленского, который собрался с тренингами в Россию, заявил, что его очень удручают результаты работы главы государства.
О том, что работа Зеленского на посту президента вызывает у него огромную грусть, Комаровский сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
По словам доктора, он на месте Зеленского бросил бы все и ушел.
«Вызывают огромную грусть, просто иногда хочется рыдать и все. Мне плохо, мне очень плохо», — сказал Комаровский.
Комаровский признал, что Зеленскому безумно тяжело, но «это не дает ему оснований не обращать внимания на тех людей, которые от него совершенно определенного хотели и ждали». При этом доктор отметил, что как в человеке, в Зеленском он не разочаровался.
Ранее Комаровский призвал не нагнетать панику из-за распространения нового китайского коронавируса, который, по мнению специалистов ВОЗ, может заразить до 60% населения Земли, если не остановить его распространение. А в Китае он уже унес жизни 1113 человек.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Это и есть счастье": Галкин показал, как его дома радостно встречают Пугачева с двойняшками (трогательное видео)
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.