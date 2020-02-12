Украина

"Я бы бросил все и ушел": бывший советник Зеленского высказался о работе президента

Известный украинский педиатр и шоумен Евгений Комаровский, бывший советник президента Зеленского, который собрался с тренингами в Россию, заявил, что его очень удручают результаты работы главы государства.

О том, что работа Зеленского на посту президента вызывает у него огромную грусть, Комаровский сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По словам доктора, он на месте Зеленского бросил бы все и ушел.



«Вызывают огромную грусть, просто иногда хочется рыдать и все. Мне плохо, мне очень плохо», — сказал Комаровский.

Комаровский признал, что Зеленскому безумно тяжело, но «это не дает ему оснований не обращать внимания на тех людей, которые от него совершенно определенного хотели и ждали». При этом доктор отметил, что как в человеке, в Зеленском он не разочаровался.

Ранее Комаровский призвал не нагнетать панику из-за распространения нового китайского коронавируса, который, по мнению специалистов ВОЗ, может заразить до 60% населения Земли, если не остановить его распространение. А в Китае он уже унес жизни 1113 человек.

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