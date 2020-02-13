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«Динамо» (Киев) — «Динамо» (Тбилиси): онлайн-видеотрансляция матча в Турции
В субботу, 15 февраля, киевское «Динамо» проведет заключительный контрольный матч на втором тренировочном сборе в турецком Белеке. Потерпев поражение от казахстанского «Тобола» (2:4), при этом ведя по ходу встречи в два мяча, подопечные Алексея Михайличенко сыграют с чемпионом Грузии — «Динамо» из Тбилиси.
Для обеих команд этот спарринг станет последним в рамках подготовительного периода. Напомним, в Украине сезон возобновляется 22 февраля (динамовцы примут у себя дома полтавскую «Ворсклу»), а в Грузии 29 февраля стартует новый сезон (сильнейшая команда страны сыграет на своем поле с «Телави»).
В рамках учебно-тренировочного сбора подопечные Заура Сванадзе, который возглавляет «Динамо» из Тбилиси с 2018 года, уже сыграли четыре матча: уступили румынскому «Волунтари» (1:3) и польской «Висле» (2:3), сыграли вничью с сербским «Радником» (2:2), а также обыграли украинскую «Александрию» (1:0).
Киевляне же до упоминавшегося поединка с «Тоболом» в четырех спаррингах не знали горечи поражения: со словенской «Олимпией» — 5:0, с норвежским «Стремсгодсетом» — 3:0, с боснийским «Борацом» — 4:1 и с белорусским БАТЭ — 1:1.
В прямой трансляции за контрольным матчем «Динамо» (Киев) — «Динамо» (Тбилиси) следите, начиная с 16:00, на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что киевское «Динамо» не смогло забить в Юношеской лиге УЕФА одноклубникам из Загреба и уступило в серии пенальти.
Фото ФК «Динамо»
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