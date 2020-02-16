Крушение самолета МАУ: Данилов улетел в Иран обсудить расследование катастрофы

Украина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Алексей Данилов 15−17 февраля находится с рабочим визитом в Иране для обсуждения проблемных вопросов расследования катастрофы украинского самолета. Об этом говорится в сообщении сайта ведомства.

Так, Данилов прибыл в Иран по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани.

В воскресенье секретарь СНБО почтил память украинцев, погибших в авиакатастрофе 8 января. Вместе с послом Украины в Иране Сергеем Бурдиляком они возложили цветы на месте трагедии. Также в память о погибших было выставлено 11 свечей в Ванкском Соборе Святого Всеспасителя (храм Армянской Апостольской церкви).

Как писали «ФАКТЫ», ранее стало известно, что в Иране над расшифровкой бортовых самописцев украинского лайнера МАУ, который сбили иранские ПВО под Тегераном, никто не работает. В Иране заявили, что их стране нужны западные технологии, опыт и знания, чтобы расшифровать содержимое «черных ящиков».

Ранее Иран также предложил каждой семье погибших выплатить по 80 тысяч долларов США. Украина, которая сразу после трагедии выдала родственникам по 200 тысяч гривен, не согласилась на такую компенсацию, считая ее мизерной.

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