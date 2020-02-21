Здоровье и медицина

Камни в желчном пузыре — это бомба замедленного действия, которая может взорваться в любой момент

На электронный адрес [email protected] написала Ирина: «У меня обнаружили в желчном пузыре три камня, самый большой из них восемь миллиметров, и жировой гепатоз второй степени. Чем лечить эти заболевания?»

«Сегодня мы находим конкременты в желчном пузыре даже у 20-летних»

— Жировой гепатоз и желчнокаменная болезнь — это частая комбинация двух заболеваний, — отвечает читательнице врач-хирург высшей категории, доцент кафедры хирургии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, кандидат медицинских наук Виктор Сидоренко. — Лечением печени, которая не может противостоять жиру, занимаются гастроэнтерологи. Они определяют диету, дают рекомендации по здоровому образу жизни. А конкременты в желчном пузыре, то есть желчнокаменная болезнь, — чисто хирургическая проблема, требующая операции.

— Многие люди боятся самого слова «операция». Как быть?

— Сегодня мы выполняем щадящие вмешательства, без разрезов брюшной стенки — с помощью лапароскопа. На животе не остается практически никаких следов, только два маленьких рубца по одному сантиметру и один — полсантиметра. Еще один положительный момент лапароскопии — значительно (до одного — трех дней) сокращается послеоперационный период. Часто уже на следующий день пациент может вставать, ходить и даже выполнять нетяжелую (подчеркиваю: нетяжелую) работу. Если все гладко, человека после операции можно выписать домой, чтобы он долечивался амбулаторно. В случае осложнений оставляем в стационаре. Но количество осложнений после того, как начали использовать лапароскопическую технологию, уменьшилось раз в десять.

— Можно ли удалить камни, но оставить желчный пузырь?

— Этот вопрос часто задают пациенты. Мы объясняем, что в оставленном желчном пузыре камни чаще всего будут образовываться снова. Причина — дискинезия желчевыводящих путей, препятствующая нормальному оттоку желчи. Если пациент все же отказывается от удаления желчного пузыря, мы не скрываем, что операции, когда пузырь оставляют, делают в одной из клиник Днепра. Но после вмешательства нужно внимательно исследовать химический состав желчи пациента, провести коррекцию — назначить препараты, которые человек должен принимать до конца жизни. Также ему следует придерживаться строгой диеты. И все равно гарантии, что камни не возникнут вновь, никто не даст.

— Почему многие женщины узнают о желчнокаменной болезни после того, как родили ребенка?

— Во время беременности матка увеличивается и подпирает желчевыводящие пути снизу, что приводит к застою желчи. Вообще, желчнокаменная болезнь чаще встречается у женщин. В свое время американские врачи вывели формулу «четыре F», где все описание типичного пациента начинается с английской буквы F: женщина, полная, детородного возраста, от 40 до 50 лет. Но важно знать, что сегодня мы находим конкременты в желчном пузыре даже у 20-летних. Несколько дней назад у меня на приеме была 23-летняя девушка, которой требуется удаление пузыря с камнями. Нередко оперируем и пожилых — 70—80-летних пациентов.

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— Какие камни опаснее: маленькие или большие?

— Люди обычно считают, что опаснее большие камни, но это не так. Если камень превышает в диаметре полсантиметра, то в большинстве случаев риск того, что он проскользнет в желчные протоки и вызовет механическую желтуху, крайне мал. Больше всего мы боимся мелких конкрементов. Диаметр желчного протока в норме обычно не превышает четырех миллиметров. И если камень меньше, то может проскользнуть и закупорить выход желчи в двенадцатиперстную кишку, вызвав механическую желтуху.

— Что в этом случае делать?

— Не паниковать. Сегодня существуют малоинвазивные вмешательства, не требующие разреза кожи: через пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку вводится зонд со специальными инструментами. Камень с помощью специальной методики извлекается из желчевыводящих путей. Затем мы дожидаемся, пока желтуха стихнет, и проводим удаление желчного пузыря, применяя лапароскопию.

Приступ, который может стать фатальным, нередко случается на отдыхе

— Большие камни тоже могут навредить?

— Да. Любой твердый предмет, который соприкасается с мягкими тканями, может вызвать пролежень. Если он направлен в брюшную полость, то часто возникает перитонит, и требуется срочная операция. Если же пролежень в стенке желчного пузыря и двенадцатиперстной кишки (эти органы часто расположены очень близко), то камень выпадает в кишку. В случае, когда диаметр конкремента превышает четыре-пять сантиметров, может возникнуть желчнокаменная кишечная непроходимость. В каждой клинике в год бывает два-три пациента, которым требуется экстренная помощь. Поскольку обычно это больные преклонного возраста, с большим количеством сопутствующих заболеваний, то вмешательство проводят открытым методом, что увеличивает вероятность осложнений.

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— Как быть, если камни спокойные и человек не решается на операцию?

— Однозначного ответа нет. Конкременты неопределенно долго могут находиться в желчном пузыре и не вызывать никаких последствий. Но бывает и другая ситуация: приступ острого калькулезного холецистита возникает в самый неподходящий момент: на отдыхе, во время беременности, при подготовке к операции по другому поводу… Мало того, что такой приступ очень неприятен, так еще в тяжелых случаях может стать фатальным.

— Не ухудшится ли пищеварение после операции?

— Имеете в виду постхолицистэктомический синдром? Хирурги очень не любят это определение, ведь понятие «после того» не значит «вследствие того». После операции человека могут беспокоить заболевания, не связанные с удалением желчного пузыря. А если и возникают проблемы, то вовсе не потому, что пациенту не нужно было выполнять операцию. Чаще вмешательство сделано с какими-то погрешностями либо поздно — в окружающих органах (поджелудочной железе, кишечнике) уже наступили изменения.

— Знаю, что желчнокаменную болезнь у многих людей находят случайно. Как ее не пропустить, если никаких симптомов нет?

— Возьмите себе за правило регулярно проходить медосмотр. Сегодня доступно УЗИ, и человек, который заботится о своем здоровье, должен сделать его профилактически раз в один-два года. Конечно, идеально, если семейный врач составит для каждого пациента перечень необходимых обследований (в зависимости от жалоб), определит объем, последовательность. Даже с точки зрения экономической целесообразности это правильно: лечение обычно дольше, сложнее и дороже. А камни в желчном пузыре — это бомба замедленного действия, которая

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