«Мой давно умерший родственник должен платить за транспортировку газа почти 180 гривен в месяц»

Клуб потребителей

С 1 января введена плата за услуги распределения природного газа. Какие казусы при этом происходят, выясняла корреспондент «ФАКТОВ»

53-летняя жительница села Михновцы Лубенского района Анна Горбач решила обратиться в газовую контору, чтобы ей объяснили, откуда взялась цифра 198 гривен в платежке за доставку газа (напомним, с 1 января 2020 года жителям приходят два счета: за природный газ и за его транспортировку). Чтобы попасть в «Лубныгаз», люди ныне занимают очередь с ночи. Моя собеседница, зная формулу расчета, подсчитала количество потребленных кубометров газа за период с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года, разделила их на 12 (месяцев) и умножила на действующий в районе тариф 1,26. У нее вышла другая цифра, намного меньшая, чем ей предложили оплатить.

— Мою заявку приняли, — говорит Анна Горбач. — И вот приходит новая квитанция, согласно которой каждый месяц наша семья в первом полугодии будет платить по 101 гривне. Хорошо, что я добилась перерасчета. Все-таки ошибка в 97 гривен — это, согласитесь, много. За полгода более 500 гривен отдали бы неизвестно кому и за что. Но, боюсь, старики, привыкшие верить любой бумажке, будут пропускать такие ошибки газовщиков. А молодые оплачивают счета, не разбираясь, — им некогда стоять в многочасовых очередях. Не знаю, сознательно делаются эти неточности или в компании компьютерная программа несовершенная, но тенденция такова, что наказывают потребителей.

Но самая большая несправедливость совершается по отношению к умершим. Покойный брат моего мужа, ушедший из жизни более десяти лет назад, тоже оказался должен «Лубныгазу». На его имя пришла квитанция, по которой он должен платить за транспортировку газа 182 гривни в месяц. Построенный им двухэтажный дом рядом с нашим давно пустует, газовая труба к нему опломбирована. Эта информация есть у газовщиков! Просто интересно, на каком основании они рассчитали стоимость доставки топлива к дому. И теперь возникает вопрос: кто ее будет оплачивать?

Наследники покойного родственника, проживающие в Киеве, не знают, как поступить. Дом в селе им не нужен, продать они его не могут — на такую большую площадь нет покупателей. Пока склоняются к мысли, чтобы полностью отрезать газовую трубу от общей.

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Возникшая в Украине проблема «вызревала» с 2015 года, когда был принят Закон «О рынке природного газа», в котором есть положение о разделении продажи газа и его поставки.

Таким образом, власть намерена контролировать и регулировать тарифы монополистов. Разделение формальное — наши счета за газ не должны в результате этого увеличиться: просто по одной платежке мы будем платить 90 процентов прежней стоимости газа, а по другой — 10. Но с начислениями за транспортировку вышла неразбериха, что вызвало волну возмущения.

Особенно выступают против такого «справедливого индивидуального подхода» (потребляешь больше — больше платишь) те, кто вообще не потребляет газ. Но у поставщика свои аргументы: он поставляет услугу в газифицированный дом, ко всем квартирам, а если собственник жилья не нуждается в ней, то оплата будет небольшой.

— Тарифы были экономически необоснованными, — считает адвокат Сергей Гула. — Нам не сообщили о затратах на обслуживание «трубы», о том, как делятся затраты на каждого потребителя. Поэтому НКРЕКП (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. — Авт.) вынуждена пересмотреть подход к формированию цен, и уже подготовлен проект решения об уменьшении стоимости транспортировки газа для населения.

В соответствии с поданным проектом, если величина годового потребления составляет 39 кубометров газа, то месячная оплата будет 2 гривни 80 копеек. Если до 126 кубометров — 8 гривен 80 копеек, если до 314 — 21 гривня 90 копеек. Если последняя норма потребления увеличивается в два-три раза, то настолько поднимается и цена транспортировки.

Тем, кто уже заплатил по квитанции с новой услугой, проведут перерасчет. То есть сумма разобьется на несколько месяцев.

Сейчас правительство ведет диалог с НКРЕКП о том, чтобы людям, которые не пользуются газом, уменьшить цену транспортировки. Возможно, их освободят от платы за доставку газа. Для этого нужно будет подать заявку в горгаз, и человеку просто перекроют трубу.

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Напомним, из-за разделения газовых счетов в громкий скандал попал депутат от президентской партии. Во время одной из телепередач пенсионерка пожаловалась, что после появления квитаниции за транспортировку газа полная сумма к оплате превысила ее пенсию. «Слуга народа» Брагар дал женщине оригинальный совет («продать собаку и заплатить по счетам») и был раскритикован как родной политсилой, так и населением.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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