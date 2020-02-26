В черном платье и серебристых туфлях: Кейт Миддлтон посетила с мужем театр (фото, видео)

Стиль жизни

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, откровенно рассказавшая ранее о своих родах и беременностях, посетили лондонский театр Noël Coward, где посмотрели мьюзикл Стивена Левенсона «Дорогой Эван Хансен». В нем затрагиваются проблемы психического здоровья — один из вопросов, которыми занимается фонд герцога и герцогини Кембриджских The Royal Foundation.

Как сообщает издание Daily Mail, 38-летняя Кейт выглядела элегантно в сшитом на заказ черном твидовом платье от Eponine со сверкающими пуговицами и серебристых туфлях от Jimmy Choos почти за 700 долларов. В руке она держала серебристый клатч. Волосы ее были уложены красивыми волнами. На пальце сияло помолвочное кольцо, а в ушах — великолепные бриллиантовые серьги, одолженные герцогине королевой Елизаветой.

️ The musical @DearEvanHansen has been credited with helping to start important conversations about mental health between parents and teenagers.



The issue of mental health is a key priority for The Royal Foundation, who developed the free @GiveUsAShout text line pic.twitter.com/4DjCiqB9y0 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) February 26, 2020

После спектакля Уильям и Кейт пообщались с актерами.

Пока Кембриджи были в театре, младший брат Уильяма принц Гарри прилетел из Канады в Великобританию и был замечен выходящим из поезда на вокзале в Эдинбурге. 26 февраля он откроет здесь саммит, посвященный экотуризму. Гарри выглядел довольно мрачно — на фоне острой критики его недавнего заявления, которое, как сочли, оскорбило королеву.

Судя по всему, принц прилетел один. Его жена Меган Маркл должна вместе с супругом принять участие в ряде королевских мероприятий в начале марта. Это будут последние официальные выходы герцога и герцогини Сассекских, которые с 31 марта окончательно сложат с себя королевские полномочия.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что биограф принца Гарри сравнила Меган Маркл со Снежной Королевой, превратившей его сердце в лед.

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