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Мир

В России вдрызг пьяный учитель пытался провести урок, но что-то пошло не так (видео)

17:16 26 февраля 2020 155
учитель
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Татарстане (Россия) учитель пришел на урок в пьяном виде и упал со стола. Ранее в одной из российских школ прямо в туалете устроили учительскую.

Инцидент произошел 13 февраля в школе № 7 Азнакаевского района республики.

Пьяного учителя технологии сняли на видео школьники. Ролик опубликовали в группе «Указанные Поймут | Главное сообщество Казани» в «ВКонтакте».

На съемке видно, как мужчина сидит на столе, покачивается и держит в руке предмет, похожий на обрезок трубы. В какой-то момент педагог теряет равновесие, падает спиной на пол и лежит.

Один из детей шутливо говорит: «Умер».

Российские СМИ пишут, что после служебного расследования, преподаватель был уволен, а с учениками и их родителями, которые стали свидетелями инцидента, проведена этическая беседа.

Напомним, в Красноярском крае РФ уволили педагога, читавшего ученикам стихотворение Есенина.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как отметили Масленицу в детсаду российской Перми, включив в репертуар песню про водку, пиво и вино. Подобные песни стали привычными на праздниках у российских школьников.

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