«Антей» — единственный в мире самолет, способный с тяжелым грузом садиться на грунтовые аэродромы

История современности

Ровно 55 лет назад поднялся в небо первый в мире широкофюзеляжный транспортный самолет Ан-22, созданный конструкторским бюро Антонова

28 февраля 1935 г. Американский химик Уоллес Карозерс синтезировал нейлон.

29 февраля 1860 г. Германом Холлеритом была изобретена первая электрическая вычислительная машина — предшественник калькулятора.

1 марта 1555 г. Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний.

2 марта 1699 г. Французский исследователь Пьер д’Ибервиль открыл устье реки Миссисипи.

3 марта 1921 г. Канадский физиолог Фредерик Бантинг открыл гормон инсулин, за что получил в 1923 году Нобелевскую премию.

3 марта 1955 г. Элвиса Пресли впервые показали по телевидению.

4 марта 1870 г. Родился выдающийся инженер, создатель Института электросварки в Киеве Евгений Патон.

Работы по созданию огромного самолета, предназначенного для транспортировки баллистических ракет, начались в 1960 году в Киеве, в конструкторском бюро Олега Антонова. Возглавил их заместитель главного конструктора Алексей Белолипецкий. В августе 1961 года состоялось заседание макетной комиссии по «изделию 100» (так называли будущий самолет), а летом 1964-го первую машину передали на летные испытания. С этого момента новый самолет получил обозначение Ан-22 и имя «Антей» — в честь греческого великана.

Первый полет Ан-22 совершил 27 февраля 1965 года. Аэродром в Святошино, который использует конструкторское бюро Антонова, имеет не очень большую длину взлетно-посадочной плосы — 1800 метров, и для безопасности на случай прерывания взлета в конце полосы насыпали песок. Но 27 февраля песок замерз, и полоса безопасности превратилась в очень опасную. Тем не менее вылет решили не откладывать. Самолет, проехав 1200 метров, легко оторвался от земли и приземлился на военном аэродроме в городе Узин Киевской области. Первый полет продолжался 1 час 10 минут и, по словам членов экипажа, прошел нормально.

Следующий раз «Антей» поднялся в воздух через месяц. В Узине самолет выполнил три полета с целью определения взлетно-посадочных характеристик, а 10 мая перелетел в Гостомель, где его испытания были продолжены. Первая публичная демонстрация «Антея» состоялась в июне 1965 года на авиасалоне в Ле Бурже во Франции.

За несколько дней до открытия авиасалона в прессе вовсю шли разговоры о готовящемся советском сюрпризе. В то время самым грузоподъемным среди отечественных самолетов являлся Ан-12, способный перевозить грузы общей массой до 20 тонн. А самый крупный американский транспортный самолет С-141 поднимал более 30 тонн. «Антей» же мог перевозить крупногабаритные грузы свыше 80 тонн.

Как только Ан-22 приземлился в Ле Бурже, он сразу стал сенсацией. «Советский Союз показывает нам, что намного опередил других в создании мощных грузовых транспортных самолетов», — отметила французская газета «Фигаро». Размеры самолета действительно впечатляли: длина: 57,31 метра, размах крыла 64,4 метра, высота 12,53 метра. «Корабль ожидали увидеть чудовищным, бесформенным, пузатым, а увидели его в конце посадочной полосы элегантным и „породистым“, касающимся земли очень мягко, без малейшей тряски», — написала газета Humanite. «Благодаря этому самолету СССР опередил все остальные страны в авиастроении на два года», — писала британская «Таймс».

В декабре 1965 года экипаж летчика-испытателя Ивана Давыдова поднял Ан-22 с грузом 88 103 килограмма на высоту 6 тысяч 600 метров, установив в одном полете сразу 12 мировых рекордов. А всего на «Антее» был установлен 41 мировой рекорд. Кстати, с этим самолетом тесно связана судьба знаменитой летчицы Марины Попович. На Ан-22 она установила десять мировых рекордов в качестве командира этого воздушного корабля. Марина Попович была единственной в мире женщиной, пилотировавшей самолет такого класса.

Серийное производство Ан-22 было организовано на Ташкентском авиазаводе. Техническое задание предусматривало эксплуатацию тяжелого самолета с грунтовых взлетно-посадочных полос. Это вызывало жесткие требования к шасси. В результате анализа множества вариантов (в том числе гусеничных и колесно-лыжных) была выбрана конструкция, имеющая три самостоятельные колесные тележки с каждого борта, что в итоге составляло 12 колес большого диаметра. Причем передние пары сделали поворотными, что облегчало развороты на земле. Силовая установка состоит из четырех турбовинтовых двигателей. Топливо размещается в 20 мягких баках. Вместимость топливных баков — 127 619 литров.

В 1969 году самолет был принят на вооружение военно-транспортной авиацией СССР. «Антей» мог перевозить практически любые виды техники Cухопутных войск, в том числе танки и тактические ракетные комплексы. Этот гигант оказался широко востребованным. Он активно использовался для доставки грузов нефтяникам и геологам в отдаленные и труднодоступные районы Сибири. «Антеи» перевозили бульдозеры и экскаваторы, модульные электростанции и стационарные дизели, трубы и нефтяные вышки. Ранее на доставку подобных грузов на судах по рекам теряли долгие месяцы в ожидании ледохода или морозов для появления ледовых переправ.

Эксплуатация в суровых условиях Сибири и Крайнего Севера продемонстрировала высокую надежность «Антея». Так, в 1970 году пилот Юрий Курлин на самолете с грузом 60 тонн совершил в Сургуте взлет с полосы, покрытой снегом более чем на метр. Приходилось ему садиться и на болото, которое промерзло всего на 40 сантиметров. Ан-22 и сейчас остается единственным в мире транспортным самолетом, способным с тяжелым грузом производить посадки на грунтовые аэродромы и взлетать с них.

Именно на Ан-22 перевозились детали и компоненты еще двух антоновских гигантов: Ан-225 «Мрия» и Ан-124 «Руслан» из Ташкента в Киев и Ульяновск. Производство «Антеев» было прекращено из-за расширения производства Ил-76, который считался более перспективным. Всего было выпущено 68 самолетов «Антей». Ан-22 и в настоящее время используется украинской авиакомпанией Antonov Airlines.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как самолете «Мрія» совершил уникальную операцию: выполнил 12 рейсов по перевозке 160-тонных (!) модулей с оборудованием для тепловой электростанции.

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