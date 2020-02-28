«Это же дети, а не свиньи!»: в Чигирине разгорелся скандал из-за питания детсадовцев

Происшествия

ничего святого

Нешуточный скандал разгорелся в Чигирине Черкасской области. Повар детского сада «Звездочка» Ирина Кубрак в течение четырех месяцев снимала фото и видео продуктов, из которых ей приходилось готовить обеды для дошкольников. Снимки шокировали родителей: вместо говяжьего фарша для котлет и тефтелей они увидели горы чистого жира, вместо свежих ягод и фруктов для узвара — сушку, кишащую червяками (напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП в одесской школе, где детей кормили супом с червями). Оказалось, что вопрос о некачественной еде поднимается в детском саду не впервые, однако всерьез браться за его решение администрация не хочет — видимо, имея на это свои причины. Поразительно, но даже сейчас, когда жуткие фото из детсадовской кухни были обнародованы, а в учреждении постоянно проводятся проверки и комиссии, выявляющие все новые факты нарушений, заведующая детским садом продолжает работать, райотдел образования даже не объявил ей выговор. А когда родители коллективно попросили ее написать заявление об уходе по собственному желанию, заведующая сказала, что слишком много сделала для садика и увольняться не собирается. Читайте также: Массовое отравление в детсаду на Прикарпатье: шесть детей в больнице

«Наш маленький сын не мог объяснить, что не так. Только показывал, что болит животик, и плакал»

— Моему сыну Матвею три с половиной года, в детский сад «Звездочка» он ходит с года и девяти месяцев, — рассказывает «ФАКТАМ» Василий Цыриль. — С какого-то момента мы с женой стали замечать, что у малыша начались расстройства пищеварительной системы. Тошнота, боли в животе, понос, рвота. То он приходил из садика с недомоганием, капризничал и ничего не хотел есть, а то, наоборот, возвращался очень голодным и набрасывался дома на еду, как будто целый день ничего не ел. Теперь-то я понимаю, что в детском саду Матвею давали жирную и невкусную пищу и он попросту не мог ее есть. Но сам он был слишком маленьким, чтобы объяснить нам, что не так. Только показывал, что болит животик, и плакал.

Позже я услышал подобные жалобы и от родителей других детей. Мы все стали подробно изучать ежедневное меню в детском саду. Там все вроде бы было в порядке — молочные продукты, каши, супы, котлеты, гарнир, компот. К сожалению, в меню не было указано, что качество этих блюд и продукты, из которых они готовились, совершенно неприемлемы для малышей.

Проблемы с пищеварением у сына участились, и я решил, что пора наконец-то во всем разобраться. Попросил воспитательницу фотографировать блюда, которые дают детям, и пересылать снимки мне. Иногда то, что я видел, было нормальным — обычная на вид каша, борщ. Иногда блюда выглядели совершенно неаппетитными — например, в меню было заявлено жаркое, а на фото — какая-то жижа непонятного цвета. Было очевидно, что на кухне как минимум урезают количество продуктов и положенных для блюда ингредиентов.

— А потом мы узнали, что наших маленьких детей накормили жареной мойвой (со всеми внутренностями и костями) и гороховым пюре, — рассказала журналистам телеканала НТН мама еще одного дошкольника из «Звездочки» Татьяна Карпичева. — Это был, конечно, шок. Такой едой противопоказано, да что там, противозаконно кормить маленьких детей. Мы тогда стали жаловаться заведующей Раисе Вараницкой, требовать показать нам нормы, согласно которым в садике готовят пищу. Но та, как всегда, пожала плечами, сказала, что у них все хорошо, а если что не так — исправятся. И вообще, она, заведующая, за это не отвечает — нужно спрашивать у шеф-повара и кладовщицы, которая принимает продукты.

— После того скандала Раиса Ивановна пообещала разобраться и впредь самой контролировать качество пищи, — продолжает Василий Цыриль. — На какое-то время ситуация действительно поменялась. Малышей стали кормить хорошо, они приходили из садика довольные, на боли в животе больше не жаловались, расстройства пищеварительной системы тоже прекратились. Мы, родители, вздохнули с облегчением, но, как оказалось, преждевременно.

Спустя месяц все вернулось на круги своя. И так каждый раз. Начинаются проблемы с питанием — мы скандалим, возмущаемся, собираем собрания. На короткий период это помогает, потом детей снова начинают кормить чем попало, делая вид, что все в порядке. И вот теперь благодаря фотографиям повара Ирины Александровны вся Украина узнала, чем в садике травили наших малышей.

«Я начала фотографировать продукты и отсылать фото родителям»

— Я пришла работать в садик еще при прошлой заведующей. Она была опытной и компетентной, качество питания детей для нее было в приоритете, — рассказывает «ФАКТАМ» повар Ирина Кубрак. — Но когда на ее место пришла Раиса Вараницкая, начались проблемы. На кухню стали попадать плохие крупы, низкосортные мясо и рыба. Сначала было непонятно, кто виноват, — поставщик продуктов или администрация садика. А в прошлом году разгорелся первый скандал, после которого стало очевидно, что за всем этим стоит именно заведующая. Раиса Ивановна дала нам распоряжение готовить детям на обед жареную мойву и гороховое пюре. Такой гарнир очень тяжелый для детских желудков, он плохо переваривается. Что касается жареной мойвы, ею просто запрещено кормить малышей. Ее же не почистишь и не выпотрошишь, иначе на выходе получится несъедобный сухарь. Рыба жарится целиком, вместе с костями, кишками и головами. Да, это может быть приемлемая пища для взрослых, но никак не для детей, тем более что при жарке мойва впитывает колоссальное количество подсолнечного масла. Вы представляете, как это сказывается на поджелудочных малышей?

Конечно, мы высказали все это заведующей, но та не отреагировала. Оставлять детей голодными мы не имели права, пришлось готовить то, что сказала Раиса Ивановна. Тот обед вызвал бурю негодования родителей, после этого мойву и горох из рациона убрали.

Второй скандал в садике случился из-за сала, которое нам дали вместо мяса для котлет и тефтелей. Мы должны были отваривать этот жир, делать бульон, а потом еще измельчать сало и бросать в борщ или же готовить подливу. Еда получилась настолько жирная, что дети просто не могли это есть. Тогда Вараницкая сказала обрезать с мяса жир, не показывать его родителям. По правилам, нужно было взвешивать то, что мы обрезаем, заносить в специальный журнал бракеража отходов. Это не делалось. Мы выбрасывали обрезки без учета, порции для детей сокращались до минимума — вместо котлеток по 80 граммов теперь на выходе было только 40. А родители продолжали платить садику за полноценное питание детей, как и раньше.

Из таких вот обрезков мяса с жиром в детсаду готовили котлеты, а из сухофруктов с червяками — компот

Мы с сотрудниками кухни, шеф-поваром, диетсестрой снова пытались достучаться до Раисы Ивановны, но она заявляла, что по нормам такое допустимо, она, мол, вычитала это и уверена в своей правоте.

Вместо качественных макаронных изделий в садик закупались самые низкопробные, поломанные. Их стыдно было варить. Вместо нормальных круп — гречки и риса — варили дешевые — ячневую и пшеничную. Но дети же не свиньи! Как можно есть ячку каждый день?

Для компотов вместо качественной сушки покупалась самая дешевая, в которой всегда были червяки и моль. Отобрать их вручную невозможно, они всплывают только после варки. Осенью 2019 года ситуация на кухне стала не просто неприятной, а критической. Дети не в состоянии были есть то, чем их пыталась накормить заведующая, повлиять на нее не получалось — Раиса Ивановна делала вид, что не слышит нас. Тогда я начала фотографировать продукты и отсылать фото родителям. Надеялась, что с их помощью малышей в нашем садике, наконец, перестанут травить.

«Мы с сотрудниками кухни пытались достучаться до заведующей. Но вместо качественных продуктов все равно закупались низкопробные, и малышей продолжали травить», — говорит повар Ирина Кубрак

Пообщаться с Раисой Вараницкой «ФАКТАМ» не удалось — ни рабочий, ни мобильный телефон она не берет. Однако после того, как фотографии котлет из жира и червивого компота были опубликованы в Сети и показаны на телеканалах, заведующая собрала родительское собрание, трансляция которого попала в Интернет.

На видео мамы и папы малышей жаловались на плохое самочувствие детей после посещения детского сада. Требовали у заведующей предъявить им те продукты, которые хранятся в кладовых. Получили отказ. Когда ее прямо попросили написать заявление об уходе, Раиса Ивановна заявила: «А чего это я должна уходить? Я так много сделала для детского садика!» На вопрос, почему пятьдесят детей лежат дома с болями в животе, заведующая ответить не смогла, но при этом твердо стояла на своем, заявляя, что опубликованные снимки — фальсификация.

«Просроченную свинину, которую они хотели использовать, мы заставили ликвидировать»

— Я не знаю, откуда Ирина Александровна взяла эти фото, — заявила журналистам НТН заведующая детским садом «Звездочка» Раиса Вараницкая. — Да, раньше в детском саду такое действительно было, мы тогда приняли меры и сейчас повторно разбирать ту ситуацию не будем. В садике все хорошо, продукты качественные, жалоб нет. Повар Ирина Кубрак специально это подстроила, потому что у нас с ней личная конфликтная ситуация. Она не справляется с работой на кухне по состоянию здоровья и боится, что я за это ее уволю.

— Я действительно не самый здоровый человек, — говорит Ирина Кубрак. — У меня онкозаболевание, я после химиотерапии, на инвалидной группе. Но увольнения не боюсь — сама собиралась уходить по состоянию здоровья. Работать на кухне, с паром, с высокой температурой и все время на ногах мне тяжело. А при таком прессинге и нервном напряжении совсем невозможно.

После того как я обнародовала фотографии продуктов, Раиса Ивановна собрала собрание и устроила мне такую травлю, что меня оттуда скорая вынесла на носилках. После этого я две недели пролежала под капельницей и до сих пор на больничном. Да, в этом садике я полностью угробила свое здоровье. Но мне ничего не нужно — ни денег на лекарства, ни помощи. Хочу одного: справедливости.

Заведующая обвиняет меня во вранье, в фальсификации и в сведении личных счетов. Готова дать присягу или пройти проверку на детекторе лжи. Я действительно фотографировала именно те отбросы, из которых нас заставляли готовить еду для детей. А вот в правдивости слов заведующей приходится усомниться. Например, на встрече с руководителем районо она говорит, что кладовые в садике пустые, продуктов нет вообще, ситуация критическая. А через пару дней объявляет во всеуслышание, что в садике всего с лихвой. Когда она говорила правду?

— Служебное расследование по данному факту продолжается, — заявил «ФАКТАМ» руководитель Чигиринского отдела образования Виталий Синяков. — Когда повар Ирина Кубрик выйдет с больничного, мы расставим все точки над «i».

— Зачем вам повар, чтобы проводить расследование? Вопрос-то к заведующей садика — как она допустила такое питание в дошкольном учреждении.

— Прежде всего я хочу выяснить, откуда взялись те фотографии. А потом уже все остальное. Будем ждать повара.

— Она тяжело больна и неизвестно вообще, когда выйдет с больничного, вернется ли на работу. Что вы предпримите в таком случае и как все это время будут питаться дети?

— Она все равно придет и напишет заявление, даже если захочет увольняться. А садик сейчас работает в штатном режиме.

— И что там едят дети?

— Что-что? Продукты!

— Какие именно?

— Каждый день этот вопрос контролируется. Приходят родители и пробуют блюда. Жалоб нет. Да их и не было. Заведующая говорит, что эти фотографии — фальсификация. И не только она: шеф-повар, другие сотрудники. У меня есть все факты, все объяснительные записки.

— А заявления родителей об отравлениях детей — это для вас не факт? Тот же Василий Цыриль, у которого ребенка рвало после еды в садике…

— Нет таких родителей. И вообще, наше время разговора исчерпано. До свидания.

На днях в детском саду «Звездочка» закончился карантин, малышам снова разрешили его посещать. При этом проблемы там так и не исчезли — контролирующая организация обнаружила в холодильнике просроченное мясо.

— Сейчас в садике проверки идут каждый день, — объясняет начальник Чигиринского районного управления Госпродпотребслужбы Людмила Рубаненко. — Мы берем пробы воды, всех пищевых продуктов и отправляем на лабораторное исследование. Недавно заставили администрацию детсада ликвидировать просроченную замороженную свинину, которую они планировали использовать. По закону для детей могут готовиться блюда из свинины, только если она охлаждена и хранится не более 72 часов, а не заморожена неизвестно когда. Мы категорически запретили им использовать такие продукты. В остальном садик уже привел ситуацию в норму. Макароны там свежие, сушка без червяков, закуплена даже хорошая рыба.

Что касается блюд, фотографии которых были предоставлены поваром — согласна, это недопустимо. Какие могут быть котлеты из жира, если для дошкольников допускается один грамм сала на восемьдесят граммов говядины. Про компот с червяками вообще молчу. Но проблема в том, что зафиксировать эти снимки как факт нарушения мы не можем, потому что не видели все это своими глазами. Если бы родители сообщили нам о своих подозрениях письменно, мы бы буквально за день организовали внеплановую проверку и приехали в детский сад без предупреждения. Выявив нарушения, приняли бы меры. Думаю, если ситуация в «Звездочке» повторится, родители именно так и поступят.

Ранее ««ФАКТЫ» сообщали о ЧП в одесской общеобразовательной школе № 11, где в столовой отравилось более 50 детей, а также о скандале со школьным питанием в Николаеве — в столовые поставляли некачественные продукты.

Стоп-кадр ICTV

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter