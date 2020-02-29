"Китайцы едят живых мышей": итальянский губернатор попал в скандал из-за коронавируса

Мир

Губернатор итальянского региона Венето, одного из наиболее пострадавших от коронавируса в стране, обвинил китайцев в неразборчивом питании и плохих стандартах гигиены, поставив в пример итальянцев. Позже чиновнику пришлось извиняться.

«Это культурный факт, что Китай заплатил большую цену за эту эпидемию, потому что мы видели, как они все едят живых мышей или подобные вещи», — сказал Лука Зая в эфире итальянского телевидения.

На его слова мгновенно отреагировало посольство Китая в Риме и политические оппоненты, которые осудили губернатора, заявив, что его слова повредят отношениям между двумя странами.

Как сообщает итальянское издание Corriere della Sera, на следующий день Лука Зая извинился и заявил, что никого не хотел обидеть.

«Мне жаль, что кто-то начал спор по этому поводу, я никогда не говорил, что китайцы не моются. И я прошу прощения, если я обидел чьи-то чувства … Я хотел сказать, что когда дело доходит до здоровья и безопасности продуктов питания, контроль меняется от страны к стране», — отметил политик.

По последним данным, общее количество подтвержденных случаев заболевания в Италии выросло почти до 900 — это самое большое количество в Европе и третье место в мире. В Китае вирусом заразились больше 85 тысяч человек.

Ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина в связи со вспышкой коронавируса в Италии, ввела особые проверки на границе для прибывающих из этой страны. В частности, контроль будет усилен в аэропортах и автомобильных пунктах пропуска при въезде в Украину.

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