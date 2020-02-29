Коронавирус добрался до Эквадора

Мир

Эквадор стал еще одной страной, где появился больной, зараженный коронавирусом Covid-19. Об этом заявила министр здравоохранения Эквадора Каталина Андрамуньо Себайос, сообщает Еl Universo.

По словам министра, речь идет о 70-летней гражданке Эквадора, постоянно живущей в Испании. Она приехала на родину 14 февраля. Сначала у нее не было симптомов заболевания, но в последующие дни она почувствовала недомогание.

Заразившаяся находится в отделении интенсивной терапии одной из клиник, где созданы условия для приема таких пациентов.

По последним данным в мире от коронавируса уже умер 2941 человек. Число заболевших достигло 85 983 человек. Более 39 тысяч человек выздоровели.

Как сообщали «ФАКТЫ», Иран стал второй страной в мире, после Китая, с самой высокой смертностью от коронавируса. Первая смерть от коронавируса COVID-19 была зафиксирована в США.









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