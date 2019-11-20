Прямая линия

Грыжа может ущемиться даже при кашле или чихании, — врач

Женщина, проживающая в Полтавской области, попала в автомобильную аварию. Разрыв печени, повреждение кишечника и других внутренних органов, множественные переломы. 52-летняя пациентка перенесла ряд операций, одна из которых закончилась выводом стомы. Но спустя полгода в этой зоне образовалась грыжа, еще одна — по белой линии живота. Женщина, уставшая от операций, в отчаянии обратилась к хирургу Ярославу Фелештинскому. Пациентку волновало, можно ли одновременно устранить сразу два дефекта? Доктор сказал, что с такими случаями встречался не раз. Вмешательство прошло успешно. Какие причины приводят к развитию грыжи? Как делают операции тучным людям? Как скоро после вмешательства можно вернуться к привычной жизни? Эти и многие другие вопросы во время прямой линии читатели задавали врачу-хирургу высшей категории, заведующему кафедрой хирургии и проктологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика заслуженному врачу Украины доктору медицинских наук, профессору Ярославу Фелештинскому.

«Особую опасность представляют небольшие грыжи»

*— Здравствуйте, Ярослав Петрович! Вас беспокоит Людмила из Киева. У сына (ему 19 лет) обнаружили маленькую паховую грыжу. Что делать?

— Вероятно, у вашего сына врожденная паховая грыжа. Ему нужно обратиться к хирургу и планировать операцию. Грыжу, которая меньше одного сантиметра, закрывают без использования специальной сетки.

— Почему грыжа проявилась? Сын — студент, ничего тяжелее рюкзака не носит.

— Раньше считалось, что к грыже приводит поднятие тяжестей. Но ведь многие спортсмены-тяжелоатлеты постоянно работают с огромным весом, и у них не образуются грыжи — ткани брюшной стенки механически прочные. А приобретенные грыжи (они встречаются чаще врожденных) возникают из-за слабости мышечной и соединительной ткани брюшной стенки.

*— Лилия из города Золотоноша Черкасской области. У 67-летнего отца несколько лет назад выявили аденому простаты. А теперь новая болезнь — паховая грыжа. Почему она возникла?

— Грыжа образуется там, где есть слабое место. С годами у людей слабеют мышцы, возникает атрофия тканей. Усугубляет ситуацию аденома, при которой затрудняется мочеиспускание. Мужчина старается опорожнить мочевой пузырь, у него повышается внутрибрюшное давление — и может развиться паховая грыжа. Ее нужно оперировать, чтобы предупредить ущемление. Это нередко происходит, если человек сильно закашлялся или чихнул.

— Беспокоит Любовь из Коломыи Ивано-Франковской области. У меня недавно обнаружили небольшую паховую грыжу. Ее нужно оперировать или можно справиться, например, с помощью упражнений?

— Лечение грыжи только хирургическое. Никакие упражнения вам не помогут. Иногда люди не соглашаются на операцию из-за того, что грыжа небольшая. Но такие ущемляются чаще.

— У меня проблемы со щитовидной железой, и я опасаюсь спинальной анестезии.

— Можно использовать местную, когда зона вмешательства обкалывается анестетиком (при спинальной обезболивающее вещество вводится в спинномозговой канал). Перед обезболиванием выполняется проба на чувствительность к препарату.

— Нужно ли при такой маленькой грыже ставить укрепляющую сетку?

— Да. Если грыжевой дефект закрывать с помощью собственных тканей, то из-за их натяжения грыжа может повториться. А использование специальной сетки это предупредит.

— Эта сетка как-то ощущается?

— Нет, но если она сморщилась (это бывает при неправильно сделанном вмешательстве), пациент будет испытывать боль и дискомфорт. Сетка изготавливается из полипропилена — почти инертного материала, поэтому не вызывает отторжения. При паховых грыжах можно использовать классическую сетку без специального покрытия.

— А какие еще есть?

— Сетки из композитных материалов. Кроме того, специальные сетки для лапароскопических операций. Скажем, для послеоперационных грыж применяют композитные сеточки со специальным противоспаечным покрытием. И та часть, которая соприкасается с внутренними органами, не срастается с кишечником, сальником.

Что может привести к ущемлению грыжи Поднятие и перенос тяжести.

Интенсивные занятия спортом, особенно с нагрузкой на пресс.

Сильный приступ кашля, чихание.

Упорный запор.

Затрудненное мочеиспускание.

«Тучным людям мы сначала уменьшаем желудок, а спустя полгода-год удаляем грыжевое выпячивание»

*— Это «ФАКТЫ»? Звонит Иванна из города Полтава, 41 год. Из-за грыжи белой линии живота постоянно ношу бандаж. Понимаю, что нужна операция. Можно ее сделать лапароскопическим методом?

— Думаю, да. Сегодня мы все чаще предпочитаем делать операции без больших разрезов, а через проколы, минимально травмируя брюшную стенку. Человек после вмешательства быстро восстанавливается и уже на следующий день может уйти домой. А открытая операция — это всегда ощутимая травма, пациент в стационаре задерживается на три дня и больше.

— А кому нужна открытая операция?

— Тем, у кого есть патология со стороны сердца или легких, нежелательно проводить общее обезболивание. Оно повышает риск самой операции, ведь в брюшную полость нагнетается углекислый газ, что приводит к повышению внутрибрюшного давления.

*— Инна из Мелитополя. У моей сестры большая пупочная грыжа. Но хирурги отказываются ее оперировать: сестра тучная — больше 150 килограммов. Вы можете ей помочь?

— Постараемся. Для полных пациентов у нас разработан четкий алгоритм помощи в два этапа. Сначала делаем операцию по уменьшению желудка (она называется бариатрическая). Обычно желудок ушиваем с одной стороны так, чтобы он превратился в неширокий рукав, вмещающий не более 300 миллилитров. Насыщение происходит быстрее, человек не переедает и теряет вес. Через некоторое время (обычно полгода или год) пациент приходит к нам, и мы удаляем ему свисающий фартук на животе, устраняем грыжевой дефект. Помню одну пациентку с пупочной грыжей, весившую более 150 килограммов. После операции по уменьшению желудка через год мы прооперировали женщину по поводу грыжи. Сейчас она чувствует себя замечательно: занимается в зале, бегает.

Полным людям с меньшим весом, которых, кроме грыжи, беспокоит отвисший фартук, рекомендуем диету для похудения. Когда лишний вес уходит, делаем две операции одновременно: ушиваем грыжу и устраняем фартук. И человек, который не мог обходиться без посторонней помощи, возвращается к обычной жизни.

— Почему для мышц опасен жир?

— Жировые прослойки, появившиеся между мышечными волокнами, апоневрозом (это плотная сухожильная оболочка мышц), растягивают, истончают ткани, приводят к их атрофии. Поэтому еще больше ослабляются и так слабые места на брюшной стенке — белая линия живота, паховая область, пупочное кольцо.

*— Прямая линия? Звонит Оксана из Николаева. Мой 39-летний муж решил похудеть и начал ходить в тренажерный зал. Но вскоре у него потянуло низ живота, и врач обнаружил маленькую грыжу. Ее можно было избежать, если бы не занятия?

— Когда человек идет заниматься в тренажерный зал, то должен помнить о том, что у него потенциально может возникнуть грыжа. Ведь к их появлению склонны 20—25 процентов людей (грыжи появляются у шести—восьми процентов). Поэтому перед регулярными тренировками лучше показаться хирургу, чтобы врач определил состояние белой линии живота, пахового, пупочного кольца и дал рекомендации, как и сколько заниматься, какими упражнениями укреплять мышцы пресса.

*— Могу я поговорить с доктором? Петр Николаевич из Черниговской области. Нажил себе грыжу больше десяти лет назад, но постоянно носил бандаж. А в последнее время грыжа стала больше, вправляется с трудом. Может, поменять бандаж?

— Если грыжа невправимая, бандаж носить запрещено! Вам нужно обратиться к хирургу и планировать операцию. Никакой бандаж не уменьшит грыжу, разве что немного замедлит ее увеличение, да и то в самом начале заболевания. Бандаж не закрывает дефект, а прикрывает его. И помогает недолго, потому что грыжа все равно травмируется. К грыжевому дефекту постепенно прирастает петля кишечника, прядь сальника. Бандаж не убережет и от ущемления. Со временем грыжа может вправляться частично, а потом становится невправимой.

*— Это Максим из Киева. У отца довольно большая грыжа живота, и он постоянно опасается, что она может ущемиться. Как проявляется ущемление?

— У человека возникает резкая боль, а сама грыжа становится твердой, как камень. Если раньше вправлялась, то теперь это сделать не удается. Болезненность усиливается, когда к грыже дотрагиваются, ощупывают ее. Если в грыжевом мешке находится часть кишки, возникают симптомы кишечной непроходимости: рвота, задержка стула, газов. Такому пациенту нужна экстренная помощь, причем в течение шести часов с момента появления ущемления, а еще лучше — в первые два часа.

Поэтому самое правильное — не пытаться вправить грыжу, а как можно быстрее попасть к хирургу. Ущемление грыжи оперируют в дежурном хирургическом отделении городской больницы. Это операция по жизненным показаниям. Если пациенту сразу не сделать операцию, то из-за омертвения части кишки может возникнуть перитонит. Справиться с ним удается не всегда.

— К вам можно обратиться?

— Конечно. Украинский центр хирургического лечения грыж живота работает на базе Киевской городской клинической больницы № 5 (улица Отдыха, 11). Предварительно перезвоните по телефону (044) 221−97−06 или (067) 914−45−17.

Признаки ущемленной грыжи Острая, нарастающая боль в пораженной области.

Отек и припухлость в месте образования грыжи.

Синюшность кожи.

Запор, вздутие живота.

Тошнота, рвота.

«Уточнить диагноз помогает УЗИ брюшной полости»

*— Добрый день! Меня зовут Ольга, живу в Сумах. Какое обследование вы проводите пациенту, прежде чем оперировать грыжу?

— Изучаем жалобы больного, проводим осмотр. Обращаем внимание не только на живот, но и потенциально слабые места, где возможно развитие грыжи: послеоперационный рубец, паховая область, пупочное кольцо, белая линия живота. Выявив выпячивание, выясняем, насколько оно вправимо, болезненно.

Обязательно делаем УЗИ брюшной полости и брюшной стенки, направляем на анализы — общие анализы мочи, крови — общий и биохимический, сахар в крови. Чтобы проверить работу сердца, снимаем кардиограмму, при необходимости делаем УЗИ сердца. Пациента осматривает кардиолог, а состояние легких определяет рентгенография. Если есть другие заболевания, то проводим углубленное обследование, например, с помощью КТ или гастроскопии, колоноскопии.

*— «ФАКТЫ»? Это Сергей из Каменского. Нужно делать операцию по поводу паховой грыжи. Как скоро я смогу вернуться к работе?

— На седьмой-восьмой день врач снимет швы, оценит состояние. Если это была лапароскопическая операция, то можете выходить на работу, даже находясь на амбулаторном лечении. После открытой операции пациент должен минимум две недели наблюдаться у хирурга местной поликлиники.

— Я уже три года хожу в тренажерный зал. Когда после операции можно снова приступить к активным занятиям?

— После лапароскопической операции по поводу паховой грыжи уже спустя две недели можно бегать, плавать, делать упражнения для плечевого пояса. Но качать пресс, висеть на турнике, выполнять упражнения, требующие большого напряжения мышц живота, нельзя еще полгода. Если была открытая операция, то заниматься разрешается спустя месяц-полтора после вмешательства. Но обязательно исключить на полгода все упражнения для мышц живота.

*— Руслана из Киева. Маме удалили часть кишки. Как нужно питаться?

— В течение месяца исключить жареные, острые, жирные блюда. Они дают большую нагрузку на кишечник. А в остальном — придерживаться здорового сбалансированного питания. Больше пить. Полезна и простая вода, и компот. Кто любит — чай или кофе. Не следует забывать о супе. Общий объем жидкости должен достигать двух с половиной литров. Хотя бы месяц пищу лучше принимать пять-шесть раз в день, причем в измельченном, протертом виде. Вместо салата из свежей капусты лучше съесть немного отварной свеклы и моркови.

Режим после операции При лапароскопическом вмешательстве физические нагрузки исключаются на две недели.

При открытой — на месяц-полтора.

Полгода запрещается качать пресс и делать любые упражнения для мышц живота.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о современных методах лечения межпозвонковой грыжи.

Фото Игоря ЕМЕЛЬЯНЕНКО, «ФАКТЫ»

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