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Поздно обратились к врачам: в Ровно от пневмонии умерли два человека
Медики не смогли спасти в Ровно двух больных, которые слишком поздно обратились за помощью. Причиной смерти стала пневмония, которая в последнее время уносит жизни в разных регионах Украины.
ТСН сообщает, что 65-летний мужчина заболел гриппом, который дал осложнения в виде пневмонии. Когда он обратился к медикам, его сразу госпитализировали, но состояние пациента продолжало ухудшаться, в результате спасти его не удалось.
Еще одного мужчину привезли в реанимацию областной больницы Ровно из Хмельницкой области.
«Медики неделю боролись за его жизнь, но тщетно. И хотя грипп у него не подтвердился, врачи предполагают, что такое осложнение дала ОРВИ, а мужчина обратился к врачам слишком поздно», — сообщили в эфире «ТСН.Ранок».
Ранее сообщалось, что у зараженного коронавирусом украинца подозревают пневмонию.
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