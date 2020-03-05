Здоровье и медицина

Поздно обратились к врачам: в Ровно от пневмонии умерли два человека

Медики не смогли спасти в Ровно двух больных, которые слишком поздно обратились за помощью. Причиной смерти стала пневмония, которая в последнее время уносит жизни в разных регионах Украины.

ТСН сообщает, что 65-летний мужчина заболел гриппом, который дал осложнения в виде пневмонии. Когда он обратился к медикам, его сразу госпитализировали, но состояние пациента продолжало ухудшаться, в результате спасти его не удалось.

Еще одного мужчину привезли в реанимацию областной больницы Ровно из Хмельницкой области.

«Медики неделю боролись за его жизнь, но тщетно. И хотя грипп у него не подтвердился, врачи предполагают, что такое осложнение дала ОРВИ, а мужчина обратился к врачам слишком поздно», — сообщили в эфире «ТСН.Ранок».

Ранее сообщалось, что у зараженного коронавирусом украинца подозревают пневмонию.

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