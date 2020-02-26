Прямая линия

Узел в щитовидной железе не будет увеличиваться, если организм получает достаточно йода, — врач

Часто люди не замечают, что щитовидная железа дала сбой. Симптомов настолько много и они такие разноплановые, что человек не догадывается: причина аритмии или депрессии кроется в проблемах со щитовидной железой. Как не пропустить гипотиреоз? Можно ли остановить увеличение узлов в щитовидной железе? Почему возникает аутоиммунный тиреоидит? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил заведующий отделом радиационной эндокринологии Национального научного центра радиационной медицины НАМН Украины доктор медицинских наук Алексей Каминский.

«Из-за сниженной функции щитовидки у человека быстрее развивается атеросклероз»

*— Здравствуйте, Алексей Валентинович! Вас беспокоит Анна Васильевна из Киева, пенсионерка. У меня аутоиммунный тиреоидит и гипотиреоз, и я принимаю гормон щитовидной железы. Но ведь он оказывает побочное действие на печень и почки. Можно как-то уменьшить вред?

— Вы ошибаетесь: препараты тироксина в адекватной дозе безопасны. Это химически чистые аналоги гормонов щитовидной железы, которые назначаются при снижении ее функции — гипотиреозе. К нему, в свою очередь, часто приводит длительный аутоиммунный тиреоидит: клетки щитовидной железы постепенно замещаются соединительной тканью. И железа не может вырабатывать достаточно гормонов. Аутоиммунный тиреоидит не лечится, а вот гипотиреоз требует лечения.

Вам нужно каждый день принимать дозу гормона, подобранную врачом. Раз в полгода контролировать уровень тиреотропного гормона (ТТГ), сдавая анализ крови.

*— Это Евдокия Ивановна, Киев. Щитовидная железа у меня удалена из-за диффузного токсического зоба. Но после операции начались срывы сердечного ритма, причем в последний год — до десяти раз. Показатели ТТГ колеблются, поэтому врач постоянно меняет дозу тироксина. Как стабилизировать состояние?

— Часто изменять дозу тироксина неправильно, ведь из-за этого показатели ТТГ и могут колебаться. Спустя месяц после корректирования дозы тироксина вам следует проверить ТТГ: его уровень должен находиться в пределах 0,5—2,5 международных единиц на литр. Именно такой показатель зафиксирован у 95 процентов здоровых людей, участвовавших в масштабных исследованиях, проведенных в Европе и США в начале 2000-х годов. Правда, для тех, у кого есть аритмия, допустимо незначительное повышение уровня ТТГ: максимум до 3,5. Если больше, то риск возникновения срывов сердечного ритма увеличивается.

Также, думаю, вам нужна консультация аритмолога. Не всегда сбой сердечного ритма связан с неправильной дозой гормонов. Иногда причина кроется в органическом поражении сердца — миокарда и клапанов.

*— Могу я поговорить с доктором? Меня зовут Екатерина, звоню из Бучи, что вблизи Киева. Семейный врач заподозрил гипотиреоз и назначил анализ на тиреотропный гормон. Этого достаточно?

— Вначале да, ведь ТТГ — главный регулятор деятельности щитовидной железы. Этот гормон вырабатывает эндокринная железа, расположенная в головном мозге, — гипофиз. Он в паре с гипоталамусом стимулирующе влияет на железу. Тиреотропный гормон часто образно называют дирижером гормонов щитовидной железы. Я бы сравнил его с педалью газа в автомобиле, которую можно нажать или отпустить, ускоряя либо замедляя скорость.

*— Добрый день! Это Татьяна Владимировна из города Нежина Черниговской области, 69 лет. У меня гипотиреоз выявили лет двадцать назад, назначили гормон. Раз в год сдаю анализ на ТТГ, и в последнее время он на пару единиц повышен. Семейный врач говорит, что для пожилых людей это нормально. Как вы считаете?

— Неправильно делать скидку на возраст. Вы должны ориентироваться на оптимальный уровень ТТГ, который не превышает 2,5 международных единиц на литр.

— Чем грозит повышенный ТТГ?

— Он провоцирует ускоренное развитие атеросклероза, вызывает повышение давления, изменения пульса: он становится как более частым, так и более редким. У людей детородного возраста может нарушаться репродуктивная функция. Возникает раннее старение, сухость и увядание кожи. Возможны частые запоры, депрессия, сниженная температура тела. Симптомов, сопровождающих нехватку гормонов щитовидной железы, несколько десятков.

Какие обследования нужно пройти Сдать анализ на тиреотропный гормон.

Сделать УЗИ.

«Склонность к появлению аутоиммунного тиреоидита есть у каждой четвертой женщины на планете»

*— Валентина, 60 лет, Полтава. У меня аутоиммунный тиреоидит и гипотиреоз. Принимаю гормон по 125 микрограммов каждый день, но ТТГ ниже восьми не снижается. Что делать?

— Вам нужно увеличить дозу гормона — на 25 или 50 микрограммов, чтобы снизить уровень ТТГ. Бывает, но редко, что пациент вынужден ежедневно принимать по 300—400 и даже 500 микрограммов тироксина.

— Какие причины аутоиммунного тиреоидита?

— Это хроническое воспаление щитовидной железы, к которому у каждой четвертой женщины на планете есть генетическая предрасположенность. Но реализуется она или нет, зависит от многих факторов внешней среды. Одни из них не поддаются влиянию, а другие можно изменить. Например, улучшить иммунные реакции возможно с помощью витамина D.

*— Звонит Галина Петровна из Васильковского района Киевской области. Меня беспокоят скачки давления, сбои пульса, сильная головная боль. Обследование показало в правой половине щитовидной железы узел. Он может влиять на давление и пульс?

— Да. Вам нужно повторить УЗИ щитовидной железы, чтобы точно знать ее размеры, параметры узла, и сдать анализы на гормоны. Необходимо проверить и паращитовидные железы, влияющие на работу сердца. По результатам обследования специалист назначит лечение.

*— «ФАКТЫ»? Это Оксана из Чернигова, 47 лет. УЗИ щитовидной железы и анализ на антитела выявили у меня аутоиммунный тиреоидит, хотя ТТГ пока в норме. Чем грозит аутоиммунный тиреоидит?

— Рано или поздно у вас возникнет гипотиреоз. Более быстро болезнь развивается из-за нехватки или избытка йода, а также при дефиците витамина D. У человека, организм которого получает йод и витамин D в нормальном количестве, наступление гипотиреоза максимально оттягивается.

— А можно при аутоиммунном тиреоидите снизить уровень антител?

— Не вижу в этом смысла. Повлиять на уровень антител можно, но избавиться от аутоиммунного тиреоидита нельзя. Хотя… В моей практике были пациенты, которые излечились от этого хронического заболевания, но их крайне мало — всего пять человек из тысяч больных.

*— Лилия из города Черкассы. У меня аутоиммунный тиреоидит и два небольших узла. Еще лет пять — семь назад врач не рекомендовал принимать добавки с йодом, а теперь настоятельно их советует. Чем это объяснить?

— Не знаю, почему врач изменил мнение, но к приему препаратов йода не было и нет никаких противопоказаний. Тем, кто проживает в зоне йодного дефицита и страдает узловым зобом, помимо физиологической дозы йода (ее обеспечивает использование йодированной соли), дополнительно по рекомендации врача следует принимать специальные препараты.

— Что такое зоб?

— Это увеличение размеров щитовидной железы или образование в ней узлов. Причина заболевания — йодный дефицит. Люди, имея генетическую предрасположенность к появлению зоба, многие годы недополучают йод. В конце концов щитовидная железа реагирует на нехватку этого микроэлемента.

С точки зрения биологии человек относится к млекопитающим. Миллионы лет назад предки людей вышли из моря, где много йода. Поэтому высокая устойчивость к его избытку заложена в наших генах. И организм чувствительно реагирует даже на небольшую нехватку йода. Страдает не только щитовидная железа, но и многие другие органы: головной мозг, кожа, глаза, у женщин — молочная железа, матка, яичники. Гинекологи старой школы хорошо знают триаду: узел в щитовидной железе — узел в молочной железе — узел в матке. В лечении этих недугов применялись препараты йода.

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Еще одно серьезное последствие нехватки йода — снижение интеллекта. Поэтому не устаю повторять своим пациентам: тем, кто проживает на бедной йодом территории, следует каждый день использовать йодированную соль. Этот простой и доступный метод помог половине государств Европы справиться с нехваткой йода. Особенно впечатляет пример таких стран, как Швейцария, Австрия, Германия, в горных районах которых еще сто лет назад много жителей страдали кретинизмом.

Потребность в йоде Физиологическая норма — 150 микрограммов ежедневно.

Беременной женщине требуется 250 микрограммов в день.

«Уровень гормона паращитовидных желез зависит от витамина D»

*— Прямая линия? Анна из Борисполя Киевской области. Как проверить, хватает ли организму йода?

— Сдать анализ крови на белок, который вырабатывается щитовидной железой, — тиреоглобулин. Это маркер йодного дефицита. Не хватает йода — повышается уровень тиреоглобулина. К сожалению, вся территория Европы, и Украина в том числе, — это зона дефицита йода.

— Нужно ли проверять паращитовидные железы? Как это сделать?

— Да, ведь заболевание этих желез встречается даже чаще, чем проблемы со щитовидной железой. Чтобы проверить состояние паращитовидных желез, нужно сдать анализ на уровень паратгормона. Он зависит от витамина D, поэтому нелишне будет определить уровень этого гормона. Поскольку он регулирует кальциевый обмен, то для полноты картины желательно сдать анализ и на ионизированный кальций.

— Прочитала в Интернете, что у подавляющего большинства жителей Украины наблюдается нехватка витамина D. Неужели у нас мало солнца?

— Да. Украина находится в Северном полушарии. Чем севернее регион, тем меньше солнечных дней. Осенью, зимой и весной, то есть три четверти года, мы страдаем от недостатка солнца, а значит, недополучаем витамин D. Он влияет не только на крепость костей, как считают многие люди. Сердце, нервная, иммунная, эндокринная системы имеют рецепторы, чувствительные к этому витамину: когда его не хватает, происходит сбой в их работе. Например, иммунная система реагирует возникновением аутоиммунных заболеваний. Поэтому нужно регулярно принимать витамин D.

*— Елена Павловна, киевлянка. У меня узловой зоб обнаружили больше десяти лет назад. Два узла пока спокойные, а третий в последний год чуть-чуть вырос. Как предупредить дальнейшее увеличение или все-таки придется его удалять?

— Почти 90 процентов случаев узлового зоба не требуют хирургического лечения. Вы должны понимать: узловой зоб — это следствие йодного дефицита. Если вы ежедневно получаете достаточное количество йода, то узел не будет расти. Я убежден, что абсолютно все люди должны использовать на кухне йодированную соль.

Это обеспечит физиологическую дозу йода (согласно рекомендации экспертов ВОЗ, для людей старше 12 лет она составляет 150 микрограммов в сутки, а суммарная ежедневная доза — до 1000 микрограммов). И даже если принять препарат, содержащий этот микроэлемент, или съесть богатый йодом продукт, то спустя трое суток в организме почти ничего не останется — йод легко выводится из организма. Хотя нужно учитывать, что серьезная передозировка может быть опасной.

— Всегда ли йод хорошо усваивается?

— Нет. На его усвоение влияют генетические мутации, заболевания желудочно-кишечного тракта. Основная масса йода всасывается в желудке, а если при гастрите слизистая воспалена, то организму сделать это гораздо труднее.

— В каких случаях узел удаляют?

— Обязательно при раке щитовидной железы. Также есть группа подозрительных узлов, которые могут быть доброкачественными, но сомнительными в плане злокачественности. Тогда, взвесив все за и против, врачи решают, нужно ли их удалять. Но эти узлы встречаются лишь у 10—15 процентов пациентов.

В 85—90 процентах случаев мы имеем дело с доброкачественными узлами. И даже большой узел удалять не следует. Мы назначаем препараты йода и контроль раз в шесть месяцев. Если пациент вдруг решает, что не будет ничего делать, то рано или поздно узлы себя проявят: спустя двадцать лет после установления диагноза узловой зоб придется удалить.

Что мешает усвоению йода Генетические мутации.

Проблемы с пищеварением: воспаление желудка и двенадцатиперстной кишки, дисбактериоз.

Нехватка в питании микроэлементов: селена, цинка, кобальта и других.

Прием некоторых лекарств, например аспирина, стероидных гормонов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что о проблемах со щитовидной железой сигнализирует блеск в глазах.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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