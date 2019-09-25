Прямая линия

Если рак щитовидной железы выявили в самом начале, то можно удалить только часть органа, — врач

Нет человека, который хладнокровно воспринял бы известие о том, что у него обнаружен рак щитовидной железы, и не стал паниковать. Хотя этот вид злокачественных опухолей хорошо поддается лечению, если диагноз поставлен вовремя. И задача врача — не только детально объяснить пациенту, как будет проводиться операция, но и успокоить, вселить надежду на выздоровление. Как уточняют диагноз рака щитовидной железы? В каких случаях опухоль удаляют, сохранив орган? Когда нужно избавляться от доброкачественного узла? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил заведующий отделением хирургии Института эндокринологии и обмена веществ имени В. П. Комиссаренко НАМН Украины доктор медицинских наук, профессор Андрей Коваленко.

«УЗИ желательно делать у одного и того же врача, причем в специализированном учреждении»

*— Здравствуйте, Андрей Евгеньевич! Вам звонит Людмила из Ривного, 47 лет. В прошлом году у меня обнаружили в щитовидной железе два узла — семь и девять миллиметров. Как часто нужно их проверять?

— Первые несколько лет — каждый год, чтобы отследить динамику. Если УЗИ подтверждает, что узел спокойный — не растет, контур, плотность (эхогенность) и структура остаются прежними, — то волноваться не стоит. В следующий раз можно прийти на проверку через три или даже пять лет. Появление любых изменений должно насторожить. Тогда с заключением специалиста УЗИ следует обратиться к эндокринологу.

Обычно мы рекомендуем пройти еще одно УЗИ, но уже в специализированном учреждении. Там работают опытные специалисты, которые могут заподозрить злокачественное перерождение узла в самом начале. Сегодня УЗИ доступно, недорого. Ультразвуковой скрининг важно делать у одного и то же врача, и желательно в специализированном учреждении.

*— Оксана из города Ковеля Волынской области. Врач на УЗИ заподозрил, что узел «нехороший», и сказал: нужно делать биопсию. Кто и как ее проводит?

— На биопсию направляет эндокринолог, основываясь на заключении врача ультразвуковой диагностики, который под контролем УЗИ и берет из узла клетки для исследования.

— Это делают с обезболиванием?

— Нет. Процедура практически безболезненна, ведь ее проводят обычной тоненькой иглой, которую под контролем датчика вводят в узел. Важно сделать это с ювелирной точностью, чтобы набрать в иглу не кровь, а клеточные элементы. Рядом сидит цитолог, который контролирует процедуру и останавливает ее, если клеток для анализа набрано достаточно.

*— Вас беспокоит Евгения из Киевской области. Дочери сделали две биопсии одного узла, но все равно пока не ясно, есть ли злокачественные клетки. Прочитала в анонсе, что в спорном случае поможет молекулярный портрет опухоли. Как его составляют?

— Генетики или молекулярные биологи из взятых во время биопсии клеток выделяют гены, определяют, есть ли среди них ответственные за развитие злокачественного процесса — составляется молекулярный портрет опухоли. Это сравнительно новый метод диагностики, помогающий разобраться в пограничной ситуации. С одной стороны, нельзя утверждать, что опухоль злокачественная, с другой — невозможно исключить онкологический процесс. Тогда маркеры, показывающие агрессивность опухоли, проясняют ситуацию.

— Что такое маркеры?

— Это белки, продуцируемые опухолевыми клетками. Если маркеров много, значит, опухоль более агрессивная и лучше ее удалить. А когда маркеров мало или нет вообще — можно наблюдать образование. Исследование помогает определиться, что делать при сомнительном диагнозе, открывая новые перспективы диагностики во всем мире.

Программа исследований молекулярных процессов раковых заболеваний щитовидной железы, возникающих в условиях радиационного воздействия, в нашем институте проводится уже в течение 30 лет. Руководит научными разработками директор, академик НАМН Украины доктор медицинских наук, профессор Николай Дмитриевич Тронько.

Как диагностируют рак щитовидной железы Делают УЗИ.

Проводят биопсию.

Назначают анализы.

В сомнительных случаях — исследуют клетки на генетические маркеры.

«Злокачественные опухоли чаще выявляем у женщин»

*— Прямая линия? Иван из Киева. Наша семья переселилась из чернобыльской зоны больше 30 лет назад. Сначала раком щитовидной железы заболела младшая сестра (на момент аварии ей было два года), а потом — тетя. Почему рак «предпочитает» женщин?

— Действительно, раком чаще болеют женщины. Также у них гораздо больше по сравнению с мужчинами выявляется узлов. Но почему так происходит, однозначного ответа нет. Возможно, сказываются особенности гормонального фона.

Еще недавно всплеск заболеваемости раком щитовидной железы отмечался у тех, кто во время аварии был ребенком и проживал на загрязненных территориях. Сейчас основная группа наших пациентов — люди 40—50 лет, преимущественно жители северных областей — Черниговской, Киевской, Житомирской, Ривненской.

Но в последнее время рост заболеваемости отмечается во всех регионах Украины, хотя немного меньше — в западных областях. Увы, во всем мире увеличивается количество людей, болеющих раком.

*— Это Лариса из Киева. Три года назад у меня обнаружили микрокарциному и удалили щитовидную железу. Первые два года проходила сканирование йодом, и результаты были в норме. Как часто нужно проверяться дальше? Дело в том, что я плохо переношу отмену гормона, а его перед сканированием некоторое время пить нельзя.

— Думаю, в дальнейшем сканировании смысла нет, ведь дважды оно подтвердило отсутствие тиреоидных клеток. Вам следует раз в год проходить УЗИ щитовидной железы, не забывать принимать гормон в дозе, подобранной врачом, и проверять тиреоглобулин — белок, который вырабатывает опухолевая клетка. Проверка тиреоглобулина, который является маркером онкологического процесса, должна стать обязательной и регулярной.

*— Звонит Мария из Черновицкой области, 56 лет. Биопсия показала, что небольшой узел (семь миллиметров) злокачественный. Врач настаивает, что операцию нельзя откладывать, но у меня еще урожай на огороде не убран. Что посоветуете?

— Опухоль щитовидной железы — это не аппендицит, при котором операцию нельзя откладывать даже на день. Поэтому врач должен пойти вам навстречу. Мы всегда тщательно готовим человека к операции, ведь редко кто остается спокойным, когда слышит диагноз. Приходится несколько раз разговаривать с пациентом, объяснять, какие дополнительные исследования нужно провести, каким будет объем операции, когда после вмешательства можно возвращаться к привычной жизни. За две-три недели человек успокаивается, подробнее узнает о своей болезни, общается с людьми, которые перенесли подобную операцию. Хотя злокачественная опухоль обычно растет медленно, откладывать ее удаление больше чем на полгода нельзя.

*— Ольга из Кропивницкого, 34 года. У меня случайно нашли маленький узел в щитовидной железе (пошла проверить ее за компанию с подругой), и биопсия подтвердила, что это рак. Можно удалить только часть железы?

— Для этого необходим ряд условий. Операции, сохраняющие орган, мы делаем, если женщина молода и часть железы, которую планируется оставить, по данным УЗИ не вызывает опасений. Опухоль (микрокарцинома) не должна быстро увеличиваться. Также важно, чтобы больной осознавал все риски.

— Вы можете сделать такую операцию?

— Да. Из 700—800 операций, которые проводятся в нашем институте в год, около 15 процентов — органосохраняющие. Подходит ли вам такое щадящее вмешательство, можно сказать после того, как вас осмотрим, перепроверим результаты исследований.

— Как скоро можно удалить опухоль?

— Не нужно торопиться. Подход: сегодня диагноз, а завтра операция — ошибочный. Пациент иногда надеется, что хирург, сделав разрез, сам все увидит и решит, как действовать дальше. Но для врача такое поведение недопустимо: нужно заблаговременно обсудить все варианты с больным. Иногда человек настаивает на удалении всей щитовидной железы, дабы жить спокойно: у многих людей, к сожалению, существует огромная боязнь рака. При желании можете обратиться в наш институт, который находится в Киеве на улице Вышгородской, 69. Мой телефон — (066)-298−38−99 (звонить в будние дни с 15:00 до 19:00).

— После удаления части органа мне нужно лечение радиоактивным йодом?

— Нет, ведь у вас осталась тиреоидная ткань, а это исключает применение радиоактивного йода. Также не забывайте, что нужно два раза в год делать УЗИ щитовидной железы и сдавать анализ на уровень тиреотропного гормона гипофиза (ТТГ). Важно регулярно проходить стандартный онкологический осмотр у гинеколога.

Группа риска Женщины, чаще в возрасте 40—50 лет.

Те, кто на момент аварии на ЧАЭС был ребенком и подвергся радиоактивному облучению.

Жители пострадавших от Чернобыльской катастрофы регионов.

«После избавления от злокачественной опухоли важно поменьше бывать на открытом солнце»

*— «ФАКТЫ»? Звонит Евгения из Ирпеня Киевской области. Три месяца назад мне удалили щитовидную железу, подобрали дозу гормона. Нужно ли мне есть больше продуктов, богатых йодом?

— Вы наверняка принимаете таблетки тиреоидного гормона, и особого смысла в продуктах, содержащих много йода, нет. Вам нельзя увлекаться углеводами, особенно быстрыми (сладостями, десертами, сдобной выпечкой и другими мучными изделиями), чтобы не набирать вес. Ведь бывает, что женщина жалеет себя, поправляется, а потом упрекает врача: «Я набрала вес после вашей операции».

— Что вы еще рекомендуете пациентам?

— Настраиваем человека, чтобы он как можно быстрее вернулся к привычному образу жизни: приступил к учебе или работе, а если на пенсии — занялся любимым делом. Важно поменьше бывать под прямыми лучами солнца. Первое время следует воздержаться от лечения на курортах, а потом выбирать те, которые находятся в нашей климатической зоне. От поездок в Египет или Турцию следует отказаться.

Советуем поменьше нервничать. Нервные перегрузки и стрессы — это всегда плохо: они истощают нервную систему. Доказано, что рак у человека часто возникает после пережитого сильного стресса.

*— Могу я поговорить с врачом? Это Елена из Яготина Киевской области, 57 лет. У меня обнаружили доброкачественный узел, размер которого больше сантиметра. Нужно ли его удалять?

— Только если он будет расти и сдавливать трахею, пищевод (это называется компрессионный синдром). Иногда образование попадает в грудную клетку, оказывая давление на ткани, и тогда его нужно удалять. Бывает, что женщина хочет избавиться от некрасивого образования на шее из косметических соображений.

— У меня узел пока мало заметен…

— Возможно, из-за анатомических особенностей тела. У стройного человека с узкими ключицами и высокой шеей узел часто выпирает наружу. У того, кто имеет короткую шею, широкие плечи и ключицы, зобу «удобнее» расти внутрь, и его часто выявляют во время рентгена. Обнаружив узел, который лежит на сердце, нужно делать операцию, иногда рассекая кости грудной клетки. Кстати, ткань доброкачественного узла мы обязательно отправляем на гистологию, чтобы не пропустить возможные злокачественные клетки.

— Какой самый большой узел вам приходилось удалять?

— Размером с мяч, с голову малыша. Были случаи, когда доброкачественная опухоль весила килограмм и даже больше.

*— Оксана из Новограда-Волынского Житомирской области. Дочери, которая живет в Киеве, нужна операция по удалению опухоли щитовидной железы. Она согласна, но очень боится, что на шее останется шрам.

— Сейчас операция проводится через маленькие разрезы, используются эндоскопическая техника, деликатные инструменты, высококачественный шовный материал. Если операция выполнена опытным хирургом, то спустя некоторое время на коже следы вмешательства будут едва заметными или вовсе не видны.

Когда удаляют доброкачественный узел Он начал расти, и появился косметический дефект.

Сдавливает трахею и пищевод.

Мешает глотать и затрудняет дыхание.

Возник тиреотоксикоз, вызванный избытком гормонов щитовидной железы.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как щитовидная железа влияет на наступление беременности и развитие ребенка. Кроме того, блеск в глазах предупреждает о заболеваниях щитовидной железы, а потрескавшиеся губы — о гастрите.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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