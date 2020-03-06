Смертельные игры: подростковый челлендж «Проломи череп» дошел до Украины

Происшествия

Среди подростков стремительно набирает популярность новый челлендж из соцсети TikTok, который называют по-разному: «Подсечка», Jump Challengе («Прыжок челлендж») или Skull Breaker Challenge (челлендж «Проломи череп»). Суть развлечения заключается в следующем: дети собираются в команду из трех человек. Один из подростков делает несколько шагов вперед и подпрыгивает. В этот момент двое других, стоящих сзади, ногами бьют его по ногам. Ребенок падает и ударяется головой. Все это подростки снимают на мобильные телефоны, после чего выкладывают видеоролики в популярную соцсеть TikTok. Цель — собрать как можно больше лайков. Челлендж воспринимается подростками как веселая игра. Однако практика показывает, что такая игра может стоить ребенку жизни. Уже в нескольких странах Jump Challengе закончился трагедией: дети умирали, получив травмы головы, несовместимые с жизнью. Опасная забава уже дошла до Украины. Читайте также: Новый «Синий кит»: в Украину пришла смертельная игра для подростков Fire Challenge

Доктор Комаровский: «Будьте готовы к эпидемии разбитых голов»

Предупреждение о том, что у подростков появилось новое развлечение, сейчас активно распространяется в родительских интернет-сообществах. О распространении челленджа «Проломи череп» уже предупредил в своем видеоблоге известный детский врач Евгений Комаровский: «Появившаяся сейчас в подростковой среде игра заканчивается опасными травмами. Будьте готовы к эпидемии разбитых голов. А если вы к такому не готовы, терпеливо проводите с детьми разъяснительную работу».

— Я узнала об этом странном челленже от подруги, — рассказала «ФАКТАМ» киевлянка Мария. — Ее сын Витя пришел домой с шишкой на голове и ушибом локтя. На мамины вопросы отвечал, что просто упал. О том, что на самом деле произошло, потом рассказал его 16-летний брат, который учится в той же школе. Оказалось, Витя с друзьями выполняли условия челленджа для TikTok. Делали это в пустом школьном кабинете. Вите сделали ту самую «подсечку», он упал. Слава Богу, закончилось это всего лишь шишкой на голове. Старший сын подруги рассказал, что подростки просто сходят с ума от этого челленджа. Они это воспринимают как безобидный прикол. О последствиях никто, естественно, не думает.

Я решила осторожно поговорить об этом со своим 14-летним сыном. И оказалось, что он прекрасно знает эту игру. Более того, сын рассказал, что ребята из его класса уже тоже записывали такой видеоролик. Утверждает, что все вроде бы обошлось без травм. Сын заверил меня, что сам не будет в нем участвовать. Но я все равно волнуюсь. Когда среди подростков стали популярными суицидальные игры вроде «Синего кита», я была за сына спокойна. Он у меня активный и жизнерадостный, у него много друзей, и точно не стал бы вступать в суицидальные сообщества. А вот всякие приколы любит.

Когда несколько лет назад был популярен Ice Bucket Challenge (челлендж, участвуя в котором, люди обливали себя ледяной водой из ведра), сын был, что называется, в первых рядах — они с друзьями передавали друг другу эстафету и выкладывали в соцсети видеоролики. «Подсечку» дети тоже воспринимают как игру. Боюсь, как бы сын под влиянием друзей не захотел попробовать.

Об опасном развлечении знают не только в киевских школах.

— 14-летняя дочь сама рассказала мне об этой игре, — сообщила «ФАКТАМ» жительница Житомира Надежда. — Сказала, что мальчишки из их класса это уже делали. Один разбил голову. Но в том, что это был челлендж, дети никому не признались. Учительнице и медсестре пострадавший мальчик сказал, что просто упал. При этом его одноклассники, несмотря на последствия, были очень довольны отснятым видеороликом и радостно выложили его в соцсеть.

«Этот опасный розыгрыш возник вследствие погони за лайками»

В соцсети TikTok подобные видео появляются каждый день. Их блокируют, но подростки выставляют новые. Видео набирают тысячи лайков и сопровождаются восхищенными комментариями других пользователей: «Это нереально круто!», «Вы крутые!», «Это просто супер, надо повторить».

Зарубежные СМИ уже сообщали о смертельных случаях. Например, в Бразилии так погибла 16-летняя девушка Эмануэла Медейрос. Местный сайт Globo сообщил, что ЧП случилось в школе имени Антониу Фагундеса в муниципалитете Мосоро. Эмануэла, которой одноклассники сделали «подсечку», сильно ударилась головой и получила черепно-мозговую травму. Девочку госпитализировали, но не спасли — она умерла в больнице.

В Бразилии 16-летняя девушка Эмануэла Медейрос, которой одноклассники сделали «подсечку», погибла. Фото Globo

А в США мать одного из подростков Валери Ходсон опубликовала в Facebook фото сына с разбитой головой и предупредила: из-за Jump Challenge ее ребенок едва не погиб. Причем, по словам женщины, ее сын не знал о челлендже и не догадывался о том, что его ждет. Одноклассники попросили его подпрыгнуть, а сами сделали «подсечку» — и мальчик упал, сильно ударившись. Он получил травму головы, разбил лицо, прокусил язык и сейчас находится в больнице.

Валери Ходсон из Аризоны показала фотографию сына, которого разыграли одноклассники. Он разбил лицо, прокусил язык и сейчас находится в больнице. Фото из Facebook

О том, из какой страны к нам пришло опасное развлечение и как повлиять на детей, которые воспринимают это как безобидную игру, «ФАКТАМ» рассказала кандидат наук, медицинский психолог, эксперт по психологической кибербезопасности Наталия Бугаева.

— Челлендж «Подсечка» появился в США и Израиле, а распространение прыжки с опасными подсечками получили благодаря популярному ресурсу TikTok, — рассказала Наталия Бугаева. — В настоящее время этот опасный розыгрыш приобрел популярность по всему миру. Само название свидетельствует о том, что он является высокотравматичным, опасным для жизни развлечением — Skull Breaker Challenge дословно означает «проломи череп челлендж». Второе название — Tripping Jump — переводится как «падение в прыжке».

Вероятнее всего, данный челлендж возник вследствие погони за лайками и наибольшее распространение получил среди детей и подростков китайской социальной сети TikTok, где 41 процент аудитории — пользователи в возрасте от 16 до 24 лет. Несмотря на официальное заявление представителей TikTok о недопустимости размещения на их ресурсе роликов, содержащих опасные челленджи, «Подсечка» носит вирусный характер, что способствует распространению экстремального развлечения на других социальных платформах в интернете. Основная опасность данной игры заключается в том, что при падении навзничь и сильном ударе головой можно получить сотрясение мозга, повредить стекловидную пластину, проломить голову, травмировать позвоночник или получить перелом основания черепа. Ряд травм может закончиться инвалидностью или смертью. Повреждение зрительного центра, расположенного в затылочной части головы, может привести к утрате зрения, кровоизлияние в мозг — вызвать паралич, а перелом основания черепа закончиться летально. Есть и негативная психологическая составляющая. Подсечка для жертвы является неожиданностью, и ребенок не успевает сгруппироваться при падении. Унижение при падении, которое испытывает жертва, и сам видеоролик, запечатлевающий это, выкладывается в интернет, что является дополнительной психотравмой для ребенка.

— Как обезопасить ребенка, если дети делают это «по приколу»? Вряд ли на них подействует строгий родительский запрет.

— Необходимо спокойно поговорить с детьми об опасности таких розыгрышей. Объяснить, что не следует соглашаться ни на место жертвы, ни на место того, кто делает подсечку. Рассказать о травмах и последствиях и пояснить, что сила характера проявляется не в том, чтобы соглашаться на участие в сомнительных играх, а в том, чтобы от таких предложений вовремя отказаться. Министерство образования Израиля инициировало проведение в школах масштабной разъяснительной кампании об опасности подобных игр. Возможно, необходимо провести разъяснительную работу в школах среди учеников и в нашей стране, поскольку проблему легче предотвратить, чем в последующем справляться с ее негативными последствиями.

В соцсетях неизвестные «кураторы» присылали подросткам задание исчезнуть на 24 часа

Jump Сhallenge — далеко не единственное опасное развлечение, которым в последнее время увлеклись подростки.

В 2018 году была очень популярна не менее опасная игра под названием «Беги или умри». Суть ее состояла в следующем: подросток пытался проскочить перед автомобилем, а его друг снимал процесс на видео. Чаще всего такие эксперименты заканчивались либо больничной койкой, либо гибелью подростка. «ФАКТЫ» рассказывали о таком случае в Каменском Днепропетровской области. Там камера автоматической фиксации засняла, как парень стоял на обочине и присматривался к проезжавшим по трассе автомобилям. А потом, увидев приближающийся внедорожник, дал кому-то отмашку рукой и бросился прямо под автомобиль. Водитель пытался увернуться от удара, но парень все равно оказался на капоте. Он выжил, но получил тяжелые травмы.

Примерно через год у подростков появилась игра под названием «Пропасть на 24 часа». Суть ее заключалась в том, что ребенок должен был исчезнуть на 24 часа, чтобы родители и друзья не могли его найти.

Пропадая на 24 часа, подростки отключали мобильные телефоны, не выходили на связь, а сами в это время находились в опасных местах, о чем еще и снимали блоги. Некоторые признавались, что задание исчезнуть им в соцсетях присылали так называемыме кураторы — прямо как в печально известной игре «Синий кит», участников которой целенаправленно доводили до самоубийства. Игра «Пропасть на 24 часа» пришла в Украину из Америки, где ранее был популярен флешмоб «24 часа челлендж». Началось все с того, что двое подростков спрятались на ночь в супермаркете, а позже выложили видео своих приключений на YouTube. Видео набрало миллион просмотров и вызвало волну подражаний.

Из суицидальных игр в Украине за последние годы появились «Синий кит», «Красная сова» и «Момо». Все три игры очень похожи. В каждой неизвестный «куратор», который находил свою жертву в соцсети (чаще всего в закрытых группах), давал ей различные задания. Например, не спать всю ночь, слушать похоронную музыку, нанести себе увечья. Чаще всего жертвами таких «кураторов» становились дети, у которых были проблемы в семье или в отношениях со сверстниками. Задания от «куратора» они воспринимали как своего рода квест. Последним заданием было самоубийство. «ФАКТЫ» писали о десятках подобных суицидов.

До появления «Синего кита» была еще одна не менее опасная подростковая суицидальная игра под названием «Собачий кайф». Дети затягивали у себя на шее веревки и тут же расслабляли. Они были уверены, что в момент наступающего удушья смогут ощутить кайф. Но часто такие «развлечения» заканчивались тем, что подростки просто задыхались…

Во всех этих случаях и психологи, и правоохранители давали родителям один и тот же совет: уделять время своим детям, добиться их расположения и доверия. Специалисты говорят, что ребенок, который доверяет своим близким, не станет слушать указания неизвестного «куратора» и не будет так легко поддаваться влиянию тех же социальных сетей.

Нелишне будет напомнить о том, что в Украине для кураторов суицидальных групп в соцсетях предусмотрен тюремный срок.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter