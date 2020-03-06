Украина

— Тренируюсь по пять часов шесть дней в неделю, без перерывов на каникулы, — говорит победительница детской версии престижного Международного фестиваля циркового искусства, который прошел в феврале в испанском городе Альбасете, 14-летняя эквилибристка Амели Билык из Киева. — Занимаюсь в цирковом отделении при музыкальной школе № 14 имени Дмитрия Кабалевского. Непросто совмещать уроки в школе и репетиции, поэтому второй год учусь дома экстерном. Получается, что утром занимаюсь под контролем мамы по школьной программе, а вечера посвящаю цирку. Свободного времени почти не остается. Занимаюсь в цирке с пяти с половиной лет. Тренировки начинаются в четыре часа дня и продолжаются до девяти вечера. Но я не сильно устаю, ведь репетиции разнообразные, к тому же тренеры устраивают перерывы с перекусами. Я не из цирковой семьи: мама — преподаватель английского языка, папа — художник. Еще совсем маленькой мечтала выступать на арене. Мама рассказывает, что я тогда говорила: «Когда вырасту, открою свой цирк». Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о 8-летней одесской акробатке Софии Теплой, которая победила на цирковом фестивале в Италии и получила благословение Папы Римского.

«Тренер сама шьет дома на кухне сценические костюмы для своих воспитанников»

— На фестиваль в Альбасете я ездила с мамой и тренером Людмилой Витальевной Носенко, — продолжает Амели Билык. — Организаторы взяли на себя связанные с этим расходы. Нас поселили в хорошей гостинице, оплачивали питание. Присутствие мамы и тренера было очень важно. Они сильно меня поддерживали.

После вручения награды Амели Билык сфотографировалась с руководителем фестиваля в Альбасете Антонио Альваресом Лорензаном. Фото предоставлено Людмилой БИЛЫК

— Переживала перед выступлением?

— Конечно. Но исполнила свой сложный номер почти без помарок. До этого я уже побеждала на международных фестивалях — как в Украине, так и за рубежом. Участвую в них с семи лет. Сейчас волнуюсь намного меньше, чем раньше, но думаю, что трепет перед выступлениями будет всегда.

Номер, с которым я победила на фестивале в Альбасете, исполняю на свободно натянутой проволоке. Половина трюков авторские (придуманы тренером Людмилой Носенко), не имеют аналогов в мире.

Номер, с которым Амели победила на фестивале в Альбасете, она исполняет на свободно натянутой проволоке

— Важно отметить, что на жестко натянутой проволоке может работать любой эквилибрист, а вот на свободно натянутой — лишь процентов 15 артистов этого жанра, в их числе моя воспитанница Амели Билык, — говорит тренер девочки Людмила Носенко. — Чуть больше года назад Амели получила серьезную травму руки, упав во время тренировки с проволоки на тонкий мат. В результате перелом со смещением и разрыв нерва. Хирургам пришлось сшивать нерв. Понятно, что на восстановление надобилось много времени. Из-за этой травмы Амели не смогла в 2019 году выступить в детской версии самого престижного международного фестиваля циркового искусства в Монте-Карло (проводится под патронатом князя Монако. — Авт.). А ведь получить приглашение участвовать в нем — заветная мечта практически каждого артиста цирка. К счастью, организаторы этого фестиваля заявили о готовности пригласить Амели выступить в Монте-Карло в 2021 году.

Нынешняя победа Амели на фестивале в Испании показала, что она полностью восстановилась и может бороться за главный приз Монте-Карло.

— Какие трюки в твоем номере самые сложные? — спрашиваю Амели.

— Они все сложные и зрелищные. Например, когда я стою на проволоке на одной руке, а на другой руке и двух ногах вращаю по обручу. Некоторое время мы были уверены, что никто никогда этот трюк не исполнял. Но, как оказалось, ошиблись: один француз прислал нам письмо, в котором сообщил, что в 1960-е годы в номере его дедушки был очень похожий трюк. Но сейчас никто, кроме меня, подобное не делает.

Один из самых сложных номеров Амели Билык, который сейчас никто в мире не исполняет. Фото со страницы Германа МОРАЛЕСА в Facebook

— Для выступлений на проволоке нужна специальная обувь?

— Амели выступает в стандартных чешках (одной пары хватает на полгода), — отвечает Людмила Носенко. — Она ходит по проволоке не только на ногах, но и на руках. Поэтому надевает перчатки без пальцев. Я шью для своих воспитанников такие перчатки из тонкой кожи. Нашиваю на внутренней части накладки — чтобы проволока не натерла руки. Сценические костюмы для Амели и других наших юных артистов тоже шью сама. С родителей не беру денег ни за работу, ни за кожу, ткани и блестки. Кстати, знакомые знают, что до часу дня звонить мне не стоит, ведь по ночам шью для детей костюмы.

— Одну комнату в своей квартире отвели под швейную мастерскую?

— Нет, шью на кухне, — отвечает тренер. — Ведь в двухкомнатной квартире и без того мало места: у нас с мужем шестеро детей — пять дочек и сын. Четверо стали цирковыми артистами, двое — артистами театра и кино. Год назад, в Международный женский день 8 Марта, мне как матери-героине в Соломенской государственной райадминистрации вручили часы, а вот квартиру уже 26 лет никак выделить не могут.

«Наш шуточный номер „Двухголовая балерина“ собрал в Интернете миллионные просмотры»

— Возглавляет наше цирковое отделение мой муж Юрий Соболев, — продолжает Людмила Носенко. — В 1990-е, когда мы начали проводить занятия по цирковому искусству, первыми учениками были наши дети и еще несколько школьников.

— Знаете, тренировочный зал, в котором мы с вами беседуем, был построен специально для нашего циркового коллектива, — говорит Юрий Соболев. — Это весьма интересная история. Много лет назад у нас с женой была цирковая студия в доме культуры завода «Арсенал». Однажды мы выступили на новогоднем концерте в музыкальной школе № 14, и ее директор предложил нам создать при этой школе цирковое отделение. Мы согласились. Но тренироваться нашим воспитанникам приходилось далеко не в самых подходящих условиях — на сцене актового зала. Нашего нынешнего спортзала тогда попросту не существовало. Тогда, в 2000-е, Соломенскую госгорадминистрацию Киева возглавлял Иван Петрович Сидоров. Он пообещал: «Мы реконструируем музыкальную школу и пристроим к ней зал для занятий ребят из циркового отделения». Работы начались в канун 2008 года. Мне глава района сказал: «Юрий, 2 сентября в 16:00 я приеду на выступление ваших воспитанников. К этому сроку стройка будет завершена». Я, признаться, счел его слова слишком оптимистическими: строители так разворотили здание, что только стены да перекрытия остались. Думаю, какой сентябрь? Тут и за год не управиться. Но я плохо знал главу района — каждое утро в 8:00 по дороге на службу он наведывался сюда, чтобы проконтролировать ход работ. И что бы вы думали? 2 сентября 2008 года мы дали представление в отремонтированной музыкальной школе. Наш спортзал к этому времени был полностью готов.

Победа Амели на фестивале в Испании показала, что она полностью восстановилась после травмы и может бороться за главный приз в детской версии самого престижного международного фестиваля циркового искусства в Монте-Карло

— Сейчас у нас занимаются около 40 детей, — продолжает Людмила Носенко. — Мы с мужем целенаправленно готовим их для участия в фестивалях циркового искусства, а также для поступления в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого — учиться на режиссеров цирка у всемирно известной дрессировщицы львов и тигров народной артистки Украины и СССР Людмилы Шевченко (до недавнего времени она возглавляла Национальный цирк Украины).

— Амели не единственная звезда вашего коллектива?

— У нас много звезд. Мы в каждом ребенке ищем изюминку, и если у него хватает желания и упорства не бросить занятия, делаем из него классного артиста. Например, одна из наших девочек — Влада Нараева — в прошлом году заняла первое место в детской версии престижного фестиваля в Висбадене. Она выступает в жанре ручной эквилибр, пять минут исполняет очень сложные и не имеющие аналогов трюки, стоя на руках. Кстати, другая наша воспитанница, чтобы проверить свои возможности, простояла на руках без отдыха два часа! А один из номеров, который я поставила, набрал в YouTube миллионные просмотры. Это шуточный номер «Двухголовая балерина»: девушка в костюме балерины исполняет акробатические трюки, когда она становится на руки вниз головой, пачка переворачивается и под юбкой оказывается… еще одна голова. Этот номер показали телеканалы США, России и некоторых арабских стран.

Все трюки в номере Амели сложные и зрелищные

— Ваши воспитанники уже зарабатывают выступлениями?

— Да. На некоторых фестивалях предусмотрены денежные премии за призовые места (к фестивалю в Альбасете это не относится). К слову, в недавней истории нашего коллектива было два случая, когда мамы стали продюсерами своих детей и начали возить их на платные выступления за рубеж — с номерами, которые создала я. С этими детьми нам пришлось расстаться. Один из наших воспитанников из семьи артистов цирка. Периодически он уезжает с родителями на гастроли зарабатывать. Когда возвращается, уровень его мастерства неизменно снижается по сравнению с остальными нашими ребятами, которые ежедневно тренируются. Давно заметила, что это касается не только этого воспитанника: если того или иного ребенка часто привлекают к коммерческим выступлениям, он неизбежно начинает отставать от остальных наших детей. Поэтому говорю родителям: я не против заработков, но чтобы они продолжались не больше двух недель и в не учебное время — на каникулах.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», с 2020 года в украинских цирках больше не будет представлений с животными.

Кроме того, в Верховную Раду подан законопроект о запрете дельфинариев.

Фото предоставлено Людмилой БИЛЫК



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