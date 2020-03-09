В Симферополе заржавела "визитка Крыма" — кованая карта России (фото)

Украина

В оккупированном Симферополе инсталляция с железной картой России пришла в плачевное состояние. Ржавчина почти покрыла отдельные листовые сегменты карты со стилизованными достопримечательностями российских регионов. Напомним, недавно ЕС расширил санкционный список за организацию незаконных российских выборов в Крыму.

Железную карту, которую назвали «визиткой Крыма», торжественно открыли в городском парке имени Тренева в российский День народного единства, 4 ноября 2019 года, сообщает «Крым. Реалии».

Над этой конструкцией длиной 10 и шириной 4 метра в течение года трудились 300 российских кузнецов. Они утверждали, что инсталляция, ставшая одновременно и солнечными часами, покрыта надежным защитным слоем и ей не грозит никакая коррозия.

Напомним, 7 марта в Крыму запустили рельсовый автобус из Керчи в российскую Анапу. Несмотря на пафосную церемонию, в свой первый рейс трехвагонный состав отправился полупустым.

Ранее оккупанты признали, что введенные международным сообществом санкции сильно бьют по промышленности и туристической сфере полуострова.

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