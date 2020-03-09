- 22:02 Гибель ребенка в Запорожье: стали известны подробности трагедии
- 21:35 Израиль ввел обязательный 14-дневный карантин для всех иностранцев, въезжающих в страну
- 21:15 Коронавирус вмешался в судебный процесс по делу Маркива
- 20:52 8 марта на Донбассе погиб боец из Херсонской области: в сети назвали имя героя
- 20:30 Польша вводит тотальный санитарный контроль на границе с Украиной
- 20:08 Боевики обстреляли жилые дома в Верхнеторецком: в сети показали последствия
- 19:59 Где смотреть онлайн «ПСЖ» — «Боруссия» Д.: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 19:37 В Украине признали незаконным алкотестер, который использует полиция
- 19:13 Коронавирус добрался до последней в ЕС страны, еще не охваченной эпидемией
- 19:10 «Червяковое» суперлуние: что делать и как себя вести
- 18:57 Очевидно, что обвиняемые ошиблись с выбором цели, но это не уменьшает их вину, — прокурор по делу МН-17
- 18:34 В Украине утвердили план борьбы с коронавирусом: что решил Кабмин
Коронавирус вмешался в судебный процесс по делу Маркива
В Италии, из-за эпидемии COVID-19, заблокировали начало апелляционного суда в отношении украинского военного Виталия Маркива, который должен проходить в Милане. Об этом сообщили адвокаты осужденного.
Итальянское правительство постановило прекратить деятельность судебных органов до 31 марта.
Регион Ломбардия и его центр Милан с 8 марта объявлены «красной зоной» на карантине. Там закрыты учебные, культурные, развлекательные заведения, не работают многие учреждения, а людей призывают оставаться в домах и не выходить без крайней необходимости.
Сторона защиты подала апелляционное ходатайство в суд в ноябре 2019 года. Тогда юристы выражали надежду, что весной должно начаться рассмотрение апелляционной дела. Теперь все зависит от ситуации вокруг эпидемии COVID-19, передает «Радио Свобода».
Напомним, власти Италии также ввели ограничительные меры в тюрьмах — осужденным временно запретили свидания с родными, но увеличили количество времени на телефонные разговоры. Разрешена только передача продуктов и необходимых вещей для заключенного.
Напомним, 30-летний старший сержант Нацгвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в близи Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам тюрьмы. Солдата, который, кроме украинского, имеет и итальянское гражданство, суд считает причастным к умышленному убийству двух иностранных граждан на Донбассе в мае 2014 года — итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика, российского диссидента Андрея Миронова, которые находились среди группы боевиков «ДНР». Суд присяжных города Павии, который вынес приговор, утверждает, что журналисты погибли в результате прицельных минометных выстрелов со стороны ВСУ, к чему причастен и нацгвардеец Маркив.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.