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Украина

Коронавирус вмешался в судебный процесс по делу Маркива

21:15 9 марта 2020 127
Маркив
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Италии, из-за эпидемии COVID-19, заблокировали начало апелляционного суда в отношении украинского военного Виталия Маркива, который должен проходить в Милане. Об этом сообщили адвокаты осужденного.

Итальянское правительство постановило прекратить деятельность судебных органов до 31 марта.

Регион Ломбардия и его центр Милан с 8 марта объявлены «красной зоной» на карантине. Там закрыты учебные, культурные, развлекательные заведения, не работают многие учреждения, а людей призывают оставаться в домах и не выходить без крайней необходимости.

Сторона защиты подала апелляционное ходатайство в суд в ноябре 2019 года. Тогда юристы выражали надежду, что весной должно начаться рассмотрение апелляционной дела. Теперь все зависит от ситуации вокруг эпидемии COVID-19, передает «Радио Свобода».

Напомним, власти Италии также ввели ограничительные меры в тюрьмах — осужденным временно запретили свидания с родными, но увеличили количество времени на телефонные разговоры. Разрешена только передача продуктов и необходимых вещей для заключенного.

Напомним, 30-летний старший сержант Нацгвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в близи Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам тюрьмы. Солдата, который, кроме украинского, имеет и итальянское гражданство, суд считает причастным к умышленному убийству двух иностранных граждан на Донбассе в мае 2014 года — итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика, российского диссидента Андрея Миронова, которые находились среди группы боевиков «ДНР». Суд присяжных города Павии, который вынес приговор, утверждает, что журналисты погибли в результате прицельных минометных выстрелов со стороны ВСУ, к чему причастен и нацгвардеец Маркив.

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