Умирающий муж настоял на том, чтобы я снова вышла на сцену, — Селин Дион

Интервью со звездой

Селин Дион — одна из самых популярных певиц в мире (ее имя находится на третьем месте в рейтинге самых богатых певиц в мире). 30 марта канадской поп-диве исполняется 52 года. Она полна творческих сил и энергии. В конце ноября 2019 года Дион выпустила новый альбом — Courage, что в переводе означает мужество, отвага, смелость. Это ее первый англоязычный диск, вышедший после смерти мужа — Рене Анжелила. Он умер 14 января 2016 года от рака горла. После выхода альбома певица отправилась в мировое турне. Ее концерты проходят с аншлагом. Если не помешает эпидемия коронавируса, кассовые сборы окажутся выше, чем у мирового турне Дион 2008—2009 годов Taking Chances World Tour. Тогда поп-дива собрала 280 миллионов долларов! Это четвертое место в рейтинге самых успешных турне сольного исполнителя поп- и рок-музыки за всю историю. Дион принадлежат и другие значительные достижения. Ее диски разошлись по всему миру тиражом более 200 миллионов копий, что делает Селин самым успешным канадским исполнителем и одним из наиболее успешных музыкантов в мире. Американский журнал Billboard назвал Дион королевой современной эстрады. В активе певицы множество престижных музыкальных премий, включая пять «Грэмми». За свою карьеру, которая началась в 1980 году, то есть 40 лет назад, Селин заработала около 700 миллионов долларов! Недавно певица дала откровенное интервью, эксклюзивное право на публикацию которого в Украине «ФАКТЫ» получили от The Interview People. С Дион беседовал британский журналист Кен Саммит.

«Раньше думала, что я сильная женщина. Но даже не предполагала, что сильная настолько!»

— Селин, вы выглядите великолепно!

— Спасибо. Это потому, что я и чувствую себя великолепно.

— Как вам живется сегодня?

— Наслаждаюсь жизнью и собой в полной мере. Для этого много причин. Мне нравится то, что могу контролировать происходящее. Во всяком случае, мне так кажется. Очень горжусь своим новым альбомом. Работа над ним была непростой. Хотелось отобрать только лучшие песни из огромного количества. Ведь это мой первый англоязычный альбом без Рене. Прежде отбором песен занимался он. Предлагая мне какую-нибудь из них, муж говорил: «Тебе она обязательно понравится. Ты полюбишь эту песню». В этот раз вся ответственность лежала только на мне. Но я делилась своими мыслями и сомнениями с Рене. Ощущала его присутствие. Теперь я говорила ему: «Ты полюбишь эту песню, уверена. Я спою ее так, что тебе обязательно понравится».

Признаюсь, мне очень тяжело без Рене. На протяжении стольких лет он был рядом. Его смерть — это трагедия не только для меня, но и для всей нашей семьи. Я потеряла лучшего в мире менеджера, верного друга, любящего мужа, наши дети потеряли заботливого отца. Для меня этот альбом имеет особое значение. Я не хотела утонуть в печали. Должна была доказать самой себе, что могу петь. Петь для Рене, для наших детей, для моих поклонников. Хотелось выразить эмоции, которые живут во мне после смерти мужа. Так устроена жизнь. Нас сопровождают потери. Мы теряем тех, кого любим. И что с нами происходит после этого? Утрата близкого человека ломает нас? Нет. Мы должны держаться. Должны жить дальше! Я называю это настоящим мужеством.

В каждом из нас есть внутренний стержень. Он не позволяет нам сломаться. Я стремилась доказать это не только себе. Эту внутреннюю силу должны были ощутить трое наших детей. Мне необходимо было показать им, что я справлюсь, мы все справимся. Однако признаюсь, что в такие трудные периоды очень важно не остаться со своим горем наедине. Мне повезло — Рене на протяжении последних 30 лет создал прекрасную команду, которая работала со мной. Эти люди поддержали меня. А я чувствовала себя ответственной перед ними. Их жизнь, благополучие их семей зависело от того, продолжу ли я работать, выступать, записывать новые песни. Так вот, признаю — со смертью Рене я потеряла много, с ним ушла значительная часть меня, но я нашла в себе мужество продолжать, потому что любовь всегда побеждает.

— Ваш альбом называется Courage. Вы всегда знали, что в вас есть такая отвага, такое мужество? В песне Lying Down вы поете: «Я нашла себя, нашла веру, нашла доверие…»

— Как я уже сказала, в каждом из нас есть внутренний стержень. Но порой мы о его существовании не догадываемся. Знаете, Рене давно болел. И мы с ним понимали, что настанет момент, когда он уйдет от нас. Казалось, я должна была быть готова. И все равно смерть любимого человека застала меня врасплох. Это был неожиданный тяжелейший удар. К нему никогда не будешь готов. Именно в такие моменты стержень проявляет себя. Он помогает выдержать, выстоять.

Было трудно. Пришлось учиться жить и работать самой. Конечно, как я уже говорила, мне помогали близкие, друзья. Но рядом не было главного человека — Рене. И все-таки я смогла. «Нашла себя, веру, нашла доверие». Научилась летать сама. Такие слова тоже есть в песне. Не имела права подвести детей, тех, кто зависит от меня. Раньше думала, что я сильная женщина. Но даже не предполагала, что сильная настолько! Надеюсь, вы не сочтете эти слова проявлением претенциозности. Говорю искренне. И эту силу дал мне Рене. Он научил меня всему, помог. Когда альбом был записан, мне привиделось, как он берет меня за руку, как делал всегда, и говорит: «Привет, подруга! Ты молодец. Ты в полном порядке».

«Для Рене возобновление моих выступлений в Лас-Вегасе было лучшей терапией»

— Многие ваши поклонники до сих пор сомневаются, следовало ли вам возвращаться в Лас-Вегас с ежедневными концертами в казино после того, как вы взяли перерыв на год, чтобы ухаживать за больным Рене. Какова причина того, что вы оставили мужа дома и отправились в Вегас? Это было нужно вам?

— Нет, это было нужно Рене! Для него возобновление моих выступлений в Лас-Вегасе было лучшей терапией. Муж настоял на том, чтобы я снова вышла на сцену. Он сказал: «Подруга, умираю я, а не ты». Рене хотел увидеть меня поющей. Я не сильна в технике, поэтому не могу рассказать, как это все было устроено. Он вызвал наших специалистов, и они установили перед его кроватью огромный телевизор, который поднимался к потолку и опускался, когда было нужно. Рене было достаточно нажать пару кнопок на пульте. И мой муж мог в любой момент включить телевизор и смотреть в прямом эфире, как я пою в Вегасе.

И я знала, что он всегда рядом. Как будто стоит за кулисами. А ему казалось, что я дома, никуда не уезжала, пою для него. Думаете, мне легко было выходить на сцену в этих перьях и коротеньких платьях? Петь, когда мой Рене мучился от боли, умирал в своей спальне? Нет, конечно, нет! Мне было очень тяжело. Но я делала все, потому что знала — это нужно ему! И когда я приезжала на пару дней домой, Рене был счастлив. Он обсуждал со мной выступления, давал советы. Я видела это, и во мне росла уверенность в том, что мы делаем все правильно. И это помогало мне со сцены передавать залу эмоции, жившие во мне…

Супруг певицы Рене Анжелил обнимает двух Селин — настоящую (справа) и восковую. Фото Getty Images

— Ваши мальчики взрослеют. Сколько им сейчас?

— Старшему 25 января исполнилось 19. А близнецам уже девять лет. Все наши дети не ходят в школу. Получают образование дома. Младшие еще, конечно, дети. А вот Рене-Шарль (я называю его Эр-Си) уже взрослый. У него есть девушка. Надеюсь, он не рассердится на меня за то, что я рассказываю все это. Не могла удержаться. Знаете, я всегда хотела дочку. А родила троих сыновей. Рене смеялся: «Подожди немного, и наши мальчики влюбятся. И тогда у тебя появятся три девочки. А может, и больше, чем три!»

Муж, как всегда, оказался прав. Эр-Си влюбился и привел девочку. Она старше сына на два года. Но мне это даже нравится. Не секрет, что мы, женщины, всегда в отношениях более зрелые, чем мужчины. Мы старше вас морально (смеется). И мне нравится, что она старше Эр-Си. А это значит — мудрее. Но я не вмешиваюсь. Они же мальчики! Будущие мужчины. Должны научиться летать самостоятельно. Познавать жизнь самостоятельно, пробовать, ошибаться, делать выводы, снова пробовать.

Знаете, полную свободу действий, конечно, давать детям нельзя. Это как объезжать скакуна. Держишь его на аркане, но петлю затягивать сильно очень опасно. Нужно почувствовать правильно — длину веревки, насколько тугой должна быть петля. Если переборщишь, получишь два варианта, и оба плохие. Либо сын вырастет сломленным, тряпкой, либо возненавидит тебя и будет делать все наперекор. Нельзя им все время запрещать. Скажешь ему: «Не смей туда идти», только отвернешься, а он уже именно там, куда нельзя. Нужен разумный баланс.

— Разумная длина веревки и натяжение петли?

— Да. Это и есть баланс. Но найти его очень тяжело. Я не хочу, чтобы сыновья что-то скрывали от меня. Основой хороших отношений является доверие. Поэтому я счастлива видеть в нашем доме девушку Эр-Си. Сын не стал прятать ее от меня. А она просто замечательная. Уже поладила с близнецами. Они не могут дождаться ее прихода. А наши собаки! Да они радуются ей больше, чем мне!

Знаете, чем она меня покорила окончательно? Написала мне недавно записку: «Спасибо вам огромное за то, что я чувствую себя у вас как дома». Понимаете? Не sms, не твит, нет — настоящую записку на бумаге. Своей рукой написала. У нее прекрасные манеры. И она понимает, что такое семья. Накануне Хэллоуина пришла к нам с тыквой. Эр-Си смотрит на нее, а она говорит: «Сейчас будем украшать дом к празднику». Он ей в ответ: «Я не занимаюсь такой ерундой. Не собираюсь возиться с тыквами». А она ему: «Эр-Си, я принесла тыкву, сейчас мы позовем твоих братьев Нельсона и Эдди и все вместе вычистим из нее сердцевину, вырежем дырки, вечером зажжем свечу…»

И что вы думаете?! Эр-Си покорно согласился. Нельсон и Эдди визжали от восторга. Он же их герой. Старший брат. Почти бог, который снизошел к ним и сделал вместе с ними украшение к Хэллоуину. Думаю, Эр-Си очень повезло с девушкой. У нее, кстати, есть сестра-близнец. Может быть, поэтому она так тонко чувствует все эти вещи. Между прочим, она тоже уже стала героиней для Нельсона и Эдди. Уверяю вас, теперь у нее три парня вместо одного (смеется). Я люблю ее. Она очень милая девушка. Я счастлива за Эр-Си, за нее, за близнецов, за всех нас. Счастлива, потому что все так хорошо складывается.

У Селин Дион трое прекрасных сыновей. Старшему исполнилось 19 лет, а близнецам — по девять. Фото People

— В вашем новом альбоме есть песня Falling In Love Again — снова влюбляюсь. Это о вас?

— Никогда не можешь быть уверен. Я влюбляюсь… Знаете, что? Думаю, я всегда была влюблена. Влюблена в Рене. Влюблена в жизнь. В музыку. В свою семью. Влюблена в наших детей. В природу, искусство, танцы. Я влюблена в моду. В весь мир! Просто влюблена в само слово «любовь»! Думаю, это самое сильное и могущественное слово в нашем мире.

«Я не ищу новых отношений»

— Простите, Селин, возможно, я не совсем точно выразился… Но мне кажется, что вы пытаетесь красиво уйти от ответа на мой вопрос. Нет? Есть кто-то, о ком вы думаете в настоящий момент?

— Любовь не только в моей голове. Она у меня в сердце. Я же мать. Поэтому любовь всегда со мной. Но я понимаю, к чему вы клоните. Вы хотите знать, есть ли кто-то в моей жизни сейчас? Влюбилась ли я в какого-нибудь мужчину? На данный момент у меня нет бойфренда. И я не ищу новых отношений. У меня нет подобного в планах на ближайшее будущее. Хотя звучит это как-то прагматично. Как вообще такое может быть в планах?! Что такое настоящая любовь? Это то, чего ты не ищешь. Она всегда приходит внезапно.

Нельзя запланировать влюбиться. Это же не шопинг. Хотя некоторые относятся к поиску любви как к походу за покупками в торговый центр или бутик. Но это не про меня. Я не собираюсь покупать себе любовь. Кстати, в этом тоже есть серьезная проблема. Если я встречу кого-то, то должна буду понять, любит этот человек меня или успешную богатую женщину. Нужна ему я, или мой успех, слава, деньги? Я не собираюсь представлять кого-то моим детям до тех пор, пока не буду уверена. Возможно, мне не суждено вовсе найти такого человека. Но это не значит, что в моей жизни нет места любви. Могу пообещать вам только одно — если такой мужчина появится, я вам обязательно сообщу (смеется).

— Может, стоит попросить старшего сына помочь вам в поиске?

— Эр-Си? Слушайте, а мне ваше предложение нравится. Сын, похоже, знает толк — выбрал себе девушку высшего класса. Возможно, вы правы (смеется).

— Cыновья слушают ваши записи?

— Мои диски? О, нет. Близнецам нравится музыка, но не моя. Они любят устраивать шоу дома. Включают караоке и начинают выпендриваться. Наряжаются как шоумены. Скажу так, представителями шоу-бизнеса в нашем доме являются Нельсон и Эдди. А я и Эр-Си — дилетанты. Да, мой старший сочиняет музыку, пишет песни. Правда, он любит рэп. Помешан на нем. Его вторая страсть — спорт. Он играет в хоккей, мы же канадцы. А еще играет в гольф. С близнецами часто ходит в боулинг.

«Мне кажется, я заслужила, чтобы лучшие стилисты, фотографы, хореографы рвались поработать со мной»

— А ваша музыка Эр-Си нравится?

— Сложно сказать. Я часто обращаюсь к нему с просьбой послушать ту или иную песню до ее официального выхода. Но на мои вопросы Эр-Си отвечает дипломатично. Что-то вроде: «Думаю, мам, это приятная песня, но учитывая, сколько похожих песен ты за свою жизнь исполнила, мне очень трудно определить, насколько эта выдающаяся, и чем она отличается, потому что ты, мам, правда красиво поешь…» Представляете? И что я должна после этого говорить? Мямлю что-то в ответ: «О, ладно, понятно, но мне кажется… По-моему, хорошая песня. Но я подумаю еще». После такой оценки так и хочется вернуть песню назад ее автору. Я никогда не стану петь то, в чем не уверена. Прекрасно понимаю, что может найтись другой исполнитель, который прочувствует ту или иную песню лучше меня, а значит, лучше донесет ее до слушателей. Так зачем же я буду портить чей-то труд? Но к Эр-Си продолжаю обращаться за советом. Он иногда подбрасывает мне дельные мысли. Клянусь, парень знает толк в музыке.

— Courage ему понравился?

— Думаю, да. Но он как раз в том возрасте, когда юношеский нигилизм не позволяет открыто сказать: «Мам, отличная работа!» К тому же Эр-Си немного застенчив. Поэтому я не обижаюсь. Мне более чем достаточно скромной похвалы от моих сыновей.

— Вы сказали, что влюблены в моду. Давно это с вами?

— Давно?! Я всю жизнь была помешана на моде! Просто раньше немного сдерживала себя.

— А сейчас решили больше экспериментировать?

— Не знаю, почему. Иногда мне хочется появиться на публике без какого-либо макияжа. И я это делаю. А иногда одеваюсь так, словно это мой последний день на земле. Кстати, делаю это все чаще. Не знаю, почему. Думаю, у меня просто появилась такая возможность. В детстве я слишком долго донашивала одежду за старшими братьями и сестрами. Мы жили бедно, а в семье было 14 детей. Представляете? О каких модных вещах вообще можно было говорить? Даже мечтать. А сейчас со мной работают лучшие в мире стилисты. И я могу дать волю фантазии.

Селин Дион: «Я всю жизнь была помешана на моде. Иногда одеваюсь так, словно это мой последний день на земле». Фото Getty Images

— По бутикам ходите?

— Не могу сказать, что мне это не нравится, но все же предпочитаю индивидуальный подход. Чтобы дизайнеры и стилисты приехали ко мне домой. А я лучше проведу лишний час с детьми и нашими двумя лабрадорами. Выпью чашечку кофе в своей гостиной. По магазинам могу отправиться только под настроение. Не сочтите это проявлением снобизма. Мне кажется, я заслужила подобные привилегии. Заслужила, чтобы лучшие стилисты, художники, фотографы, хореографы рвались поработать со мной. Заслужила лучшее из лучшего. И неважно, о чем идет речь — одежде, драгоценностях, творчестве.

— Селин, спасибо за откровенный разговор. Стандартный вопрос напоследок. Ваше новое турне. Вы исполняете только новые песни или проверенные хиты тоже входят в программу?

— Это закон любого турне. И он справедлив. Поклонники идут на концерт, желая услышать свои любимые песни. Они составляют основу программы. Но нужно продвигать и новые. Поэтому всегда получается некий микс из проверенных временем хитов и песен, которые публика еще не очень хорошо знает. Это идеальный вариант.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на Неделе высокой моды в Париже Селин Дион поразила публику сногсшибательными нарядами (фото)

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Ken Summit/The Interview People)

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