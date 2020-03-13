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Здоровье и медицина

В Мелитополе от гриппа умер 6-летний ребенок

17:01 13 марта 2020 422
В больнице
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В города Мелитополе Запорожской области зарегистрировали летальный случай от гриппа — умер мальчик 6 лет. Недавно от осложнений, вызванных гриппом, в Украине умерло два человека.

Как сообщает Запорожский областной лабораторный центр МОЗ Украины, мальчик заболел 5 марта. К семейному врачу родители привели его на следующий день с температурой 38,8 градусов, незначительным насморком и болью в горле. Был поставлен диагноз — назофарингит, ребенок лечился дома.

9 марта состояние стремительно ухудшилось, температура упала до 34 градусов. Мальчика госпитализировали в реанимацию с симптомами острой легочно-сердечной недостаточности, но спасти его не удалось.

Ребенка от гриппа не прививали.

Всего по Украине с начала эпидсезона 2019−2020 произошло уже 63 летальных случаев от гриппа, причем все умершие не прививались.

Ранее сообщалось, что врачи рассказали, как отличить грипп от коронавируса.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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