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В Мелитополе от гриппа умер 6-летний ребенок
В города Мелитополе Запорожской области зарегистрировали летальный случай от гриппа — умер мальчик 6 лет. Недавно от осложнений, вызванных гриппом, в Украине умерло два человека.
Как сообщает Запорожский областной лабораторный центр МОЗ Украины, мальчик заболел 5 марта. К семейному врачу родители привели его на следующий день с температурой 38,8 градусов, незначительным насморком и болью в горле. Был поставлен диагноз — назофарингит, ребенок лечился дома.
9 марта состояние стремительно ухудшилось, температура упала до 34 градусов. Мальчика госпитализировали в реанимацию с симптомами острой легочно-сердечной недостаточности, но спасти его не удалось.
Ребенка от гриппа не прививали.
Всего по Украине с начала эпидсезона 2019−2020 произошло уже 63 летальных случаев от гриппа, причем все умершие не прививались.
Ранее сообщалось, что врачи рассказали, как отличить грипп от коронавируса.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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