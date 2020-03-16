Токарный станок убил мужчину: первые детали страшной трагедии в Киеве

Происшествия

В Киеве 15 марта произошла трагедия — во время работы на токарном станке погиб 39-летний мужчина. Ранее под Киевом во время ремонтных работ погибли коммунальщики.

ЧП случилось на улице Семьи Сосниных, 3. Погибший работал у токарного станка. Рукав его кофты намотало на вращающуюся часть и сорвало в районе шеи. К сожалению, мужчина скончался.

Предварительно медики установили, что причиной смерти стало удушение, сообщает «Информатор».

Детали случившегося выясняют правоохранители.

Как сообщали «ФАКТЫ», на днях в столице на проспекте Победы в ДТП погиб пешеход. А в конце февраля в Киеве в своей квартире нашли мертвым бизнесмена.

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