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- 07:44 Токарный станок убил мужчину: первые детали страшной трагедии в Киеве
Токарный станок убил мужчину: первые детали страшной трагедии в Киеве
В Киеве 15 марта произошла трагедия — во время работы на токарном станке погиб 39-летний мужчина. Ранее под Киевом во время ремонтных работ погибли коммунальщики.
ЧП случилось на улице Семьи Сосниных, 3. Погибший работал у токарного станка. Рукав его кофты намотало на вращающуюся часть и сорвало в районе шеи. К сожалению, мужчина скончался.
Предварительно медики установили, что причиной смерти стало удушение, сообщает «Информатор».
Детали случившегося выясняют правоохранители.
Как сообщали «ФАКТЫ», на днях в столице на проспекте Победы в ДТП погиб пешеход. А в конце февраля в Киеве в своей квартире нашли мертвым бизнесмена.
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