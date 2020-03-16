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Стиль жизни

Владелец Louis Vuitton и Christian Dior начнет выпускать бесплатный гель-антисептик

18:19 16 марта 2020 70
Логотип Louis Vuitton
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Вслед за Криштиану Роналду, который отдал свои отели под больницы для борьбы с коронавирусом, французская компания LVMH Moet Hennessy, которая производит предметы роскоши под марками Louis Vuitton, Christian Dior, Moët & Chandon, Hennessy и многие другие, объявила о своей благотворительной инициативе. На заводах, где производится парфюмерия и косметика Dior, Guerlain, Givenchy, наладит выпуск водно-спиртового геля-антисептика для рук.

Как сообщает Би-би-си, антисептики будут бесплатно предоставляться органам здравоохранения Франции — чтобы справиться с дефицитом этого средства в стране.

Производство начинается с 16 марта и продлится «столько времени, сколько потребуется».

Во Франции в результате пандемии коронавируса умерли уже по меньшей мере 120 человек. В стране закрыты бары, рестораны и большинство магазинов.
В феврале, когда наблюдался пик эпидемии COVID-19 в Китае, электронный гигант Foxconn частично переориентировал свое производство и Apple iPhones на медицинские маски.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине вылечили первого заболевшего коронавирусом.

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