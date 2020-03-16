- 18:28 Безопасных стран сейчас нет: Кулеба призвал не верить туроператорам
- 18:19 ЕС на месяц закрывает въезд в Шенгенскую зону
- 18:19 Владелец Louis Vuitton и Christian Dior начнет выпускать бесплатный гель-антисептик
- 18:16 Зинченко на карантине «пострадал» из-за наглых собак: забавное видео
- 17:52 На карантин закрывают всю Одесскую область, исключение – «7-й километр»
- 17:44 Екатерина Кухар и Александр Стоянов прервали медовый месяц в Таиланде из-за коронавируса
- 17:44 Одессу, Львов и другие города Украины закрывают на карантин: что происходит в областных центрах
- 17:39 Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса и экстренно собирает СНБО
- 17:37 Названа самая дорогая футбольная команда в Европе
- 17:34 Ужгород и Черкассы вводят тотальный карантин, в Черновцах в продмаги будут пускать по очереди
- 17:14 Дело Гандзюк: Болгария выдала Левина Украине
- 17:09 Верховный суд поставил точку в деле бывшего «торнадовца», расстрелявшего полицейских в Днепре
Владелец Louis Vuitton и Christian Dior начнет выпускать бесплатный гель-антисептик
Вслед за Криштиану Роналду, который отдал свои отели под больницы для борьбы с коронавирусом, французская компания LVMH Moet Hennessy, которая производит предметы роскоши под марками Louis Vuitton, Christian Dior, Moët & Chandon, Hennessy и многие другие, объявила о своей благотворительной инициативе. На заводах, где производится парфюмерия и косметика Dior, Guerlain, Givenchy, наладит выпуск водно-спиртового геля-антисептика для рук.
Как сообщает Би-би-си, антисептики будут бесплатно предоставляться органам здравоохранения Франции — чтобы справиться с дефицитом этого средства в стране.
Производство начинается с 16 марта и продлится «столько времени, сколько потребуется».
Во Франции в результате пандемии коронавируса умерли уже по меньшей мере 120 человек. В стране закрыты бары, рестораны и большинство магазинов.
В феврале, когда наблюдался пик эпидемии COVID-19 в Китае, электронный гигант Foxconn частично переориентировал свое производство и Apple iPhones на медицинские маски.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине вылечили первого заболевшего коронавирусом.
Читайте также: Безлюдные улицы, пустой транспорт и хоровое пение: как Европа переживает карантин.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...