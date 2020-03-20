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Карантин помог: муж Ольги Сумской вынес новогоднюю елку (видео)
Актриса Ольги Сумской, которая ранее рассказала «ФАКТАМ», чем занимается на карантине, повеселила соцсети, показав, как ее муж выносит новогоднюю елку.
«Во время карантина есть время заняться домашними делами! Многие из вас, друзья, заметили, что наша елочка простояла до весны! И вот, наконец, Виталик торжественно отнес белую красавицу и меня порадовал», — написала она.
Кстати, многие подписчики Сумской отмечают, что у них елочки еще стоят.
Напомним, что звезды на карантине не только от елок избавляются. Так, Настя Каменских проводит тренировки онлайн.
Многие певцы и юмористы пишут песне о том, как живется на карантине.
А певица Гайтана даже придумала, как сделать маску тем, кто не умеет шить.
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