Ключевую роль в распространении коронавируса играют медучреждения, — профессор Екатерина Амосова

Здоровье и медицина

Почему и как надо действовать сейчас в ситуации с пандемией COVID-19? Выдержки из медицинских статей, которые распространяются в Facebook, опубликовала на своей странице в соцсети профессор Екатерина Амосова.

«Фокус мирового внимания сейчас переместился с Китая на Италию. Эта страна не смогла повторить агрессивные способы сдерживания эпидемии, которые сработали в Китае и Южной Корее. Вероятно, этого не смогут сделать и другие страны, включая Украину.

Но Китай и Корея продемонстрировали всем эффективность карантина, самоизоляции и социального дистанцирования. На такую стратегию отсрочки эпидемии сейчас перешла Италия, чтобы предупредить коллапс системы здравоохранения. Так же начала действовать и Швеция, которая сейчас сняла ограничения на тестирование.

Ключевую роль в распространении инфекции COVID играют не школы и не скопления болельщиков на стадионах, а медицинские учреждения. Поэтому особое внимание надо уделять жесткому инфекционному контролю в них. Есть положительный опыт Гонконга, который сделал выводы после своего провала с SARS в 2003 году. Ни одного случая госпитального инфицирования и инфицирования персонала в 43 больницах и низкая летальность! Все медики с «незащищенным контактом» были на 14-дневном карантине, но ни один не заболел.

Национальные алгоритмы должны жестко ограничить посещение медучреждений лицами с возможным инфицированием. В Британии такие люди самоизолируются дома и звонят не семейному врачу, а в местную «команду защиты здоровья» для первичной сортировки по телефону.

Новый мировой опыт: бессимптомные и малосимптомные лица по назначению медиков приезжают для забора мазков на личном автомобиле в специальные места на улице, и процедура проводится через открытое окно машины.

На подходе — применение телемедицины для ведения пациентов с вероятным и подтвержденным COVID. Это яркий пример того, как новые вызовы стимулируют прогресс.

Наибольшей проблемой COVID-19 является не смертность, а нагрузка на систему здравоохранения, прежде всего на врачей и больницы. По прогнозам, инфицированными могут быть до 50 процентов населения. Поэтому Британия и некоторые другие страны отказались от стопроцентной госпитализации на время ожидания результатов тестирования и даже после подтверждения диагноза, если заболевание имеет легкое течение. Такие пациенты остаются под врачебным контролем на самоизоляции.

Тяжелый острый респираторный синдром, который требует госпитализации, прогнозируется у 15 процентов населения, а шесть—девять процентов будут в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии с применением искусственной вентиляции легких.

По состоянию на 11 марта в Италии из 5200 коек в отделениях интенсивной терапии пациенты с COVID занимают 1028, а до пика эпидемии еще далеко.

В спокойной Британии начали отменять плановые коронарографии и стентирование для бронирования свободных коек в отделениях интенсивной терапии.

Готовясь идти по пути Италии, Британия публично признала дефицит ресурсов отделений интенсивной терапии, включая аппараты искусственной вентиляции легких, и начала общественное обсуждение возможного военного сценария сортировки с первоочередным предоставлением помощи «более перспективным» пациентам.

Не менее важным является обеспечение надежной защиты медиков — хотя бы с прагматической точки зрения! Так, в США (штат Вашингтон) после незащищенного контакта с одним пациентом на 14-дневный карантин были отправлены 38 медсестер.

При коротком контакте с маловероятным случаем COVID достаточно влагостойких медицинской маски, фартука и перчаток. Но другие контакты требуют соответствующего респиратора, очков, костюма. Кстати, недостаточную готовность признает даже Британия, но не Украина!

Какие выводы из этого должны сделать украинцы?

Принять новые реалии и спланировать свое приспособление к ним. И это — не о закупке макарон и воды, а о личном социальном дистанцировании, ограничении посещения поликлиник и больниц.

Главным менеджерам нашей системы здравоохранения стоит пересмотреть алгоритмы, в частности расширить возможности для тестирования. Интерпретация февральских рекомендаций ВОЗ в Google-переводе вызывает много вопросов, потому что эпидситуация изменилась, и Украина не Европа. Также стоило бы спуститься на «грешную землю» и лично проконтролировать выполнение алгоритмов с сайта Минздрава в реальной жизни.

Потенциальным пациентам стоило бы сплотиться со своими медиками и вместе требовать повышения их зарплаты и обеспечения надлежащими средствами защиты. Понять рациональность этого полезно было бы и «штабу», иначе он рискует остаться один на один с тяжелыми пациентами с COVID.

Берегите себя и друг друга!"

Ранее «ФАКТЫ» публикова советы экспертов ВОЗ о том, как не нужно бороться с коронавирусом.

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