27.26 / 28.14 28.93 / 30.22
Киев: -2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Сборная Украины получила рекордные призовые за выход на Евро-2020

9:37 23 марта 2020 138
Сборная Украины по футболу
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Национальная сборная Украины по футболу получила щедрое вознаграждение за выход в финальную часть чемпионата Европы, который должен был пройти летом нынешнего года в 12 городах Старого Света.

«Все премии выплачены. Это рекордная выплата за все время, с учетом налогов — 4 миллиона долларов получили наши игроки и тренеры. Уже само распределение внутри решает сам тренерский штаб с капитаном команды», — рассказал президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко в эфире передачи «Великий футбол». Добавим, что за успешное преодоление квалификации на Евро-2020 каждая из сборных гарантированно получит от УЕФА по 9,25 млн евро призовых.

Напомним, что подопечные Андрея Шевченко выиграли отборочную группу, не проиграв ни одного матча и забив в восьми поединках 17 мячей. Свое выступление в финальной части «желто-синие» должны были начать 14 июня матчем в Амстердаме против сборной Нидерландов, но из-за пандемии коронавируса УЕФА принял решение перенести первенство Европы на лето следующего года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины сыграет в Лиге наций с Германией, Испанией и Швейцарией.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

степаненко малахов

На украинском ТВ в прямом эфире показали российское шоу: сеть вскипела

доллар

Доллар и евро подешевели: курс валют на 23 марта

Поездка в транспорте по пропускам

Жесткий карантин в Киеве: в общественный транспорт пускают по пропускам (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер