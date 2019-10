Даааааа! Сумасшествие на НСК "Олимпийский" после победы над Португалией сняли на видео

В понедельник, 14 октября, сборная Украины по футболу одержала победу над чемпионом Европы командой Португалии. Со счетом 2:1 закончилась встреча на столичном «Олимпийском».

На трибунах царила невероятная атмосфера. Болельщики не могли сдержать свои эмоции.

После победы наша сборная выстроилась в центре поля и вместе с болельщиками скандировала «Украина!».

With this historical win, we have qualified for @EURO2020. Well done @FFUKRAINE. I’m so proud of you all! #UkrainePortugal #EURO2020 pic.twitter.com/3wf6kQs7gB