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Спорт

Даааааа! Сумасшествие на НСК "Олимпийский" после победы над Португалией сняли на видео

8:03 15 октября 2019 809
футбол
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 14 октября, сборная Украины по футболу одержала победу над чемпионом Европы командой Португалии. Со счетом 2:1 закончилась встреча на столичном «Олимпийском».

На трибунах царила невероятная атмосфера. Болельщики не могли сдержать свои эмоции.

После победы наша сборная выстроилась в центре поля и вместе с болельщиками скандировала «Украина!».

Напомним, после нулевой ничьи в первой встрече в Лиссабоне «желто-синие» выиграли пять поединков подряд с общим счетом 15:2.

Как отметил главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, Украина держала португальцев в напряжении весь матч, особенно в ударе был Ярмоленко.

17 ноября команда Андрея Шевченко проведет последнюю игру перед финальным туром в Белграде с сербами.

Жеребьевка финального тура Евро-2020 состоится 30 ноября в Бухаресте.

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