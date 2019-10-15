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Даааааа! Сумасшествие на НСК "Олимпийский" после победы над Португалией сняли на видео
В понедельник, 14 октября, сборная Украины по футболу одержала победу над чемпионом Европы командой Португалии. Со счетом 2:1 закончилась встреча на столичном «Олимпийском».
На трибунах царила невероятная атмосфера. Болельщики не могли сдержать свои эмоции.
После победы наша сборная выстроилась в центре поля и вместе с болельщиками скандировала «Украина!».
With this historical win, we have qualified for @EURO2020. Well done @FFUKRAINE. I’m so proud of you all! #UkrainePortugal #EURO2020 pic.twitter.com/3wf6kQs7gB— Andriy Shevchenko (@jksheva7) October 14, 2019
Напомним, после нулевой ничьи в первой встрече в Лиссабоне «желто-синие» выиграли пять поединков подряд с общим счетом 15:2.
Как отметил главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, Украина держала португальцев в напряжении весь матч, особенно в ударе был Ярмоленко.
17 ноября команда Андрея Шевченко проведет последнюю игру перед финальным туром в Белграде с сербами.
Жеребьевка финального тура Евро-2020 состоится 30 ноября в Бухаресте.
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