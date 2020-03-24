Общество и люди

Наталия Орлянская: «Зачем рак пришел в мою жизнь? Уверена, для этого есть причина» (часть 4)

«Отходняк после химии идет по плану. Температурю чуть-чуть и слабость, но то далеко не худшее из зол»

1.04.2019. Понедельник прошёл под знаком большого шикарного ароматного сюрприза. Два букета, адресная доставка, даритель неизвестен.

Цветы в поисках открытки #cancer_girl уже перебрала)

День рождения — в субботу, 6-го апреля.

То есть это как бы еще круче — просто так, потому что я такая классная.

Розы совершенно роскошны. Даритель раскроет инкогнито?

А то Наташа ка-ак ударится, а романтизЪм с грезами о тайном поклоннике…

3.04.2019. Наркоманю понемногу. Это не об опиатных обезболивающих — к ним, как и предупреждалось, #cancer_girl уже подпривыкла. Но сегодня ко мне прибыл из родного Львова подарочек — открываю, а оттуда та-акой аромат. Аж ухи зашевелились от удовольствия. И вотэто, как кошаки от валерианки, сижу с веточками засушенной мяты, кайфую))) Подумываю, как круто было бы на мятной или липовой основе духи делать)

Вместе с травычкой приехали чУдные носочки — и с цветом моя однокурсница попала просто в десятку…

Также прибыли політично заангажовані конфеты Рошен — да, жру, получаю удовольствие, и мне не стыдно. Вообще очень похоже, что мой #крайнийДеньРождения будет богат на приятные штуки)

Из Чехии уже добрался офигительный кошан. Животное исключительно потешное, ухватистое и умеет принимать разные позы… Будем считать, вместо живого кота — перед болезнью я как раз подумывала обзавестись питомцем после Пуськи. Теперь, к сожалению, не могу себе этого позволить. Было бы чистым эгоизмом брать живое существо, о котором, возможно, не смогу достойно позаботиться.

По делам раковым. В целом отходняк после химии идет по плану. Температурю чуть-чуть и слабость, но то далеко не худшее из зол. С некоторым трепетом предвкушаю процесс отвыкания от обезболивающего — оно таково, что резко не спрыгнешь.

С другой стороны: время соскочить будет означать отсутствие болей. А это позитивный момент. То есть я воспитываю в себе позитивное мышление, вы поняли.



Оченно раздражает, что химиотерапия, как оказалось, исключает любые вмешательства в мой ценный организм. Казалось бы: чё тут уже выпендиваться? Но нит: нельзя ни зубья полечить, ни даже элементарную косметическую чистку морды лица сделать (но я зверек настырный, и за красоту еще поборюсь).

6.04.2019. Даешь много шаров, нарядных и разных! Еще к #cancer_girl приехала ее тотемна тваринка дельфин. Ну, а знак бесконечности на красненькой нитке от сглаза, очевидно, означает, что Наташа будет стремиться жить до-олго (есть пример Горца) — и шоб никто не завидовал. А, конфетка-подарочная коробочка просто удивила — как та абизянка не могла сообразить, чегой-то))) Ребята, огроменное спасибо, что делаете мой #крайнийДеньРождения ярким и щедрым на классные эмоции!

«Этот праздник со мной, пока смерть не разлучит нас. В лучшем случае — могут быть большие перерывы между химиями»

8.04.2019. Две новости — плохая и хорошая. Начнём с плохой. #cancer_girl явно психанула и переоценила свои скромные возможности, когда лихо затусила на два дня.

В моем случае дерзкая туса подразумевала всего-то 4 поездки в такси плюс с оответственно 3 и 2 часа сидения в зале (надо отдать должное — на вполне приемлемых креслах). Но. Мой новый дружок #панРачок посмотрел на эти фортели с укором, погрозил пальчиком (мол, не шали, подруга!) — и врезал по многострадальным косточкам такими болями, что крайние уколы обезболивания пришлось делать в двойной дозировке. И взялось это дело все равно плохо. Так что сегодня я кряхчу и подквакиваю, как натуральная старая развалина.

Вывод: смелые эксперименты начались слишком рано, долго сидеть нереально, ходить — тем более.

Хорошая новость: #крайнийДеньРождения прошёл исключительно удачно и насыщенно, расщедрился на позитивные яркие эмоции и сюрпризы.

И если бы мне предложили переиграть — избежать нагрузок и последующих болей — ни за что б не согласилась. Оно того стОило. Каждая минута (таки я, наверное, трошки притрушенный зверёк).

Два чудесных и совершенно разных спектакля — очень рекомендую. Особенно творение Руслана Горового и Татуси Бо «Бери од жизнi всьо». ОЧЕНЬ остроумно, отличные актёры, постановка, даже свет. Обсценная лексика есть — но исключительно в тему, не мат ради мата))

Для меня эти дни — еще прекрасная погода и замечательная компания. Выгул нарядов опять же))

Да. Огроменное спасибо вам за поздравления и все тёплые слова. Я счастлива, что у меня есть такие замечательные друзья. И, поверьте, «я счастлива» — это не фигура речи.

А на выходных собираюсь таки рискнуть и выползти в караоке. Вот вам смешно — а я прям очень хочу)) Никогда не была, представляете? Опять же поржать аккурат перед 3-й химией 15 апреля будет, как минимум, не лишним.

В четверг сдаю контрольный анализ крови — главное, чтобы лейкоциты критично не померли — а то придётся химию переносить.

Еще надо делать панорамный снимок зубов — ноют они очень странно и все время после одного и того же укола. Врач страхуется — бо это может быть начало очень стрёмной побочки (надеюсь, нет).

Деньги на третью химию почти собраны — за это отдельное спасибо всем, кто посчитал нужным помочь. Тем более сейчас — когда страна замерла перед вторым туром (кто в ужасе, кто в предвкушении).

15.04.2019. …По лечению. Все прошло хорошо, за побочками будем наблюдать с завтрашнего утра.

Еще скажу странное. Я немного испугалась. Встретила барышню, с которой познакомились на лучевой терапии. Моя ровесница, тоже рак лёгких. Она чуть опередила меня по графику — неделю назад прошла третью химию. Так вот. Я ее не узнала. То есть вообще. Только по голосу и то не сразу. Она ОЧЕНЬ плохо выглядит. Старше себя 2-месячной давности лет на 10. Волос нет. Лейкоциты грохнулись уже на второй день после первой химии. Для понимания: норма для взрослых 4−9, а у неё упали до 0.6 (!)

Да, я понимаю, что на ее фоне у меня все зашибись, но все равно страшненько.

Наверное, потому я и леплю в ФБ свои фоточки так часто — это нервное, из серии «запомни меня молодой и красивой»)) Так шо терпите.

Что дальше? Через три недели — контрольное КТ, чтобы увидеть/не увидеть динамику. Если #панРачок реагирует правильно — назначают еще 3 курса химии, если нет — корректируют/меняют протокол лечения.

И таки да, этот праздник со мной, пока смерть не разлучит нас. В самом лучшем случае — могут быть большие перерывы между химиями.

Хромота, похоже, тоже никуда не денется. Вроде как нейрохирурги не берутся за пластику костей в таких случаях (но я, конечно, уточню).

Теоретически ничего принципиально нового не услышала, а все равно выглядит не сильно весело. Как минимум, я теперь еще больше хочу, чтобы ушли боли и смогла сидеть-писать — бо теперь все Наташины заработки явно будут уходить в эту чёрную дыру. Не айс, зато какой, блин, охренительный стимул.

20.04.2019 . Фантазия о свободе выбора:

Могу предложить вам на выбор: излечение от рака или славу+внешность Моники Беллуччи.

- Серьезно? Вот прям могу выбрать?

- Ну да. Свобода выбора, демократия и все такое.

- Моника — красотка.

- Безусловно. Но от рака вы умрете.

- Ага. А рак пропадет сразу?

- Ну, будьте посерьезнее. Такие вещи наскоком не делаются. Вы уже прошли часть лечения, необходимо продолжить. И выздоровеете.

- То есть рак вообще пропадет?

- Именно. Но понадобится время.

- А стать, как Моника, могу сразу?

- Это пожалуйста.

- Круто. От Моники все тащатся. Вам нравится Моника?

- Очень красивая женщина. И талантливая. Но все же напомню: если рак не лечить, вы умрете.

- Интервьюшечки по всему миру, и в телеке, и в кино. И обложки всякие…

- Если не продолжить лечение, рак вас убьет. И не будет интервьюшечек.

- А можно убрать рак и стать, как Моника?

- Нет. Вы должны сделать выбор.

- Рак лечить долго… И противно. Знаете, как тяжело после химии?!

- Зато будете жить. И часть пути вы уже прошли. Успешно.

- Но тогда я не стану, как Моника.

- Почему же? Может, не станете, как Моника, зато станете известны чем-то другим.

- Слава и красота — это круто.

- Вы меня слышите? В могилу вы их не заберете.

- А я точно умру?

- Совершенно точно.

- Не, ну я так не играю.

- А это и не игра. Игры кончились.

- А давайте так: сначала вы убираете рак, а потом, ну, допустим, через годик, делаете меня, как Моника?

- Не выйдет. Эта акция действительна только на таких условиях.

- Не, ну это несправедливо!

- Уж как есть. Выбирайте.

- Хорошо… О! А если я сейчас выберу стать, как Моника, а не понравится — приду за излечением от рака?

- В таком случае мы сможем вам предложить просто лечение от рака. Длительное. Практически с начала. И без гарантий.

* #cancer_girl отходит. Чухает репу, напряженно раздумывает, что-то недовольно бухтит под нос.*

Зарисовка, конечно же, не имеет никакого отношения к выборам (президента. — Ред.). Если бы такой разговор состоялся, я бы ни секунды не колебалась в своем выборе. На это моих умственных способностей и умения выстраивать приоритеты хватает. Надеюсь, у моих сограждан тоже хватит ума разделить необходимый функционал и рюшечки.



22.04.2019 . Весна буяє, а #cancer_girl продолжает пополнять свою внутреннюю шкатулку впечатлениями и позитивными эмоциями. Знаете, что? Это самая яркая и вкусная весна в моей жизни. Все чувства будто оголенные провода, острые, как никогда раньше. И зрение на смачные детали, как у орла. Причина, в принципе, понятна — и за это я опять благодарю рак. И нет, это не парадокс. Просто кансер — действительно очень неординарная болезнь.

«Благодарю Пространство за болезнь. Потому что с раком мы договоримся, а вот жизнь моя точно меняется невозвратно»

25.04.2019 . Перво-наперво, как водится у ро (а)ковых лЕдей, сожрала Любовника. На вкус оказался так себе — приторный какой-то. И черствоват.

Біла говерла порадовала нежненьким вкусом, фісташковые витребеньки подкинули Наташиным тараканам еще чуть взбалмошных идей.

Горіховий бандзьох наїдати не стала, бо очень хочется нарядиться по-Королівські, як Пані Рузя, і мов та дзига пошпацерувати під весняними вишнями та сливами. Прямиком у якусь авантуру.

Коли б я ще так смачно пригадала галицькі слівця, як не з рідною Львівською майстернею чоколаду.

Занюхиваю бомбоны нежными лесными цветами — как называются, не знаю)

Всем — полуничні цьомки.

Если повезет, #cancer_girl сегодня выгуляют/выкатают в колясочке по парку. И будут свежайшие впечатления.

26.04.2019 . За чЬто? Хотя не. Правильно будет вот так, с надрывом:

З-ЗА ЧЬТО-О!!! Этим вопросом #cancer_girl выносит мозг целая небольшая армия любимок из Секты Правильного Помирания. У меня они проходят под кодовым именем «жалейки». Это те, что реагируют на слово «рак» жалостным приподнятием бровок, формированием рта-куриной гузки и журавлиными вскриками вроде «Ай-ай-ай, такая молодая…» Дальше — непременно повисшее в воздухе «…а уже помирает».

Насчет «выносят мозг» — я соврала. Точнее будет сказать «пробуждают низменные инстинкты» — вроде желания сделать «козу» или гаркнуть прямо в ухо толстым голосом «БУ-У!»

Для меня онкология — это урок. И я ставлю вопрос иначе: не «За что?», а «Зачем?» Зачем рак пришел в мою жизнь? Уверена, для этого есть своя причина. Моя версия: Наташин Ангел-Хранитель задолбался подталкивать ее к некой цели намеками (или я просто чересчур толстокожая). И пошел на радикальный метод.

Так что сейчас я проживаю очень интересный период — анализа и осознания своей жизни. Ну, и само собой определения самой важной цели.

Потому что когда человек ограничен во времени, его сознание здорово трансформируется. То, что казалось важным, неожиданно видится полной фигней. Зато вдруг начинаешь жалеть, что так и не удосужилась научиться различать созвездия или не различаешь по пению птиц.



И знаете что: пожалуй, сейчас я проживаю самый увлекательный период в жизни. И в этом смысле даже благодарю Пространство за болезнь. Потому что с раком мы договоримся, а вот жизнь моя точно меняется невозвратно. Пардон за философскую муть, но это просто чуть-чуть мыслей вслух.

А вот не очень хорошо то, что рак — болезнь не для бедных. Очень уж много денег требует. Я твердо намерена их заработать, но пока не могу чисто физически. Потому все еще прошу о помощи. И буду благодарна за любую поддержку.

P. S. А жалейкам еще раз говорю: да, ребята, все верно — я молода, привлекательна и больна сложным раком в неоперабельной форме. Да, возможно, я умру. И кто знает — может, это моя последняя весна. Но даже если так: я проживу все, что осталось, весело. И нарядно. Еще достойно и со смыслом. Цёмки, сладкие, не переймайтесь сильно, бо это вредно для пищеварения.

30.04.2019 . …За сакуровой красотенью совершенно забыла похвастать — мне ж добрые люди подогнали колясочку! Отлична вещь — бюджетный вариант за 4 тысячи. Я трошки ломалась вначале — бо и так боюсь, скоро ходить разучусь. Но потом перестала выпендриваться — потому что весна, страшно хочется гулять на воздух и любоваться на свежие травку-листочки и т. п. А на костылях я долго ходить не могу — и речь не столько о болях (они объективно стали меньше), сколько о слабеньких Наташиных руцях, которые быстро устают (а нагрузка-то как раз на них).

Так что теперь ко мне могут приходить гости — и при желании выгуливать мну по близлежащим паркам и на кофий — благо, на Дорогожичах этого добра навалом.



Еще я заценила заботу об инвалидах в Киеве. Ребята, не шучу: вполне себе вменяемые дорожки (бюджетная жесткенька коляска подает попе четкие сигналы).

#cancer_girl, конечно, быстро оборзела — и уже во время второго выгула начала канючить приятные ништяки по тюнингу нового транспорта. Кармашек на спинку кресла для водички, и петельку для костылика, и подстаканник, и крепеж для зонтика. Нахалка, короче)))

Еще довольно забавно наблюдать реакцию части граждан на красивую модную девицу в коляске — вотэтивот разглядывания исподтишка, и откровенные оглядки, и явный обмен мнениями по поводу. Вот думаю: фотки, что ли, с собой предлагать делать? Заодно и баблишка чуть срублю))

Для моих любимок-животрепетунов о Наташиных волосах (да, они продолжают живо трепетать) — мне уже вашими молитвами друзья средств для волос подогнали в количестве небольшого арсенала трихолога. Чисто на всякий случай. Так что выдыхайте пока. Обещаю: еслишо — первыми узнаете об облысении.

По лечению. 7 мая, через неделю, делаю контрольное КТ с контрастом всего тельца (11 тыс. грн.). После — врачи смотрят-сравнивают со старыми снимками, чтобы отследить динамику. Дальше, ориентировочно 13 мая, целый консилиум все это дело изучает — и принимает решение по дальнейшему лечению. Крайне высока вероятность назначения еще какого-то количества курсов химии. Ну, и ежемесячный прием препарата, что мешает распаду костей (12,4 тыс. грн.), стопудово никто не отменяет.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали историю Виктория Романюк из Луцка, которая, услышав роковой диагноз, не сдалась, сумела победить страшный недуг и сейчас помогает бороться с онкозаболеванием другим людям.

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