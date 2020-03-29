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СМИ сообщили о госпитализации с коронавирусом нардепа от "Слуги народа" Ватраса
Коронавирус COVID-19 обнаружили у народного депутата из фракции «Слуга народа» Владимира Ватраса. По данным СМИ, в настоящее время он экстренно госпитализирован в одну из больниц Хмельницкой области.
Сообщается, что диагноз уже подтвердился лабораторно.
Напомним, ранее коронавирус был диагностирован у «слуги народа» Руслана Горбенко, а также покинувшей фракцию монобольшинства Анны Скороход.
Первым же нардепом, объявившим о своем «коронавирусном статусе», стал внефракционный народный избранник Сергей Шахов, которого пришлось госпитализировать.
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