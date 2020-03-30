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Деньги

Доллар неожиданно упал: сколько будет стоить валюта 31 марта

17:38 30 марта 2020 337
доллары
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

После нового витка роста курсов доллара и евро на валютном рынке снова изменения — доллар стал дешевле.

НБУ на 31 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 28,06 гривен за доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Евровалюта будет стоить 30,96 гривен.

Напомним, в понедельник, 30 марта. межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. На начало торгов доллар продавали за 28,15 гривен за доллар, покупали за 28,08 гривен за доллар. К 12:00 курс упал до 28,01−28,04 грн/доллар.

Как сообщили в НБУ, регулятор провел вторую операцию по обмену наличного доллара на безналичный на сумму 180 млн долларов. По данным Нацбанка, банки выкупили «фактически всю сумму» наличных.

В операции приняли участие 12 из 14 системно важных банков, в которых хранится почти весь объем валютных вложений населения.

НБУ на этой неделе планирует еще одну операцию обмена наличного доллара, дефицит которого возник из-за перебоев с авиасообщением вследствие коронавируса.

О том, что происходит на валютном рынке, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Рост доллара замедлился: надолго ли».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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