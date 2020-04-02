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Стало известно, во сколько обходится лечение COVID-19 в Украине
Лечение одного пациента с COVID-19 в Украине обходится в сумму от 5 до 10 тысяч гривен. Такие цифры озвучил главный врач Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы Тарас Масляк. Напомним, по состоянию на 22:00 1 апреля на Прикарпатье насчитывалось уже три случая смерти от коронавируса.
При этом он сослался на опыт коллег из своей клиники.
«Мы в нашем заведении подсчитали, что стоимость лечения пациента, больного COVID-19, составляет от 5 до 10 тысяч гривен», — сказал медик в комментарии Укринформу.
Как сообщали «ФАКТЫ», новый стандарт оказания медицинской помощи больным COVID-19 в Украине предусматривает госпитализацию только больных в состоянии средней тяжести и тяжелом.
Напомним, врачи Александровской клинической больницы Киева считают, что через 2−3 недели количество больных с коронавирусом в Украине вырастет в разы.
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