Зеленский отреагировал на обращение врачей из Тернопольщины, заразившихся коронавирусом

Украина

В Тернопольскую область, где на 3 апреля подтверждено 114 случаев заражения коронавирусом, в том числе два смертельных, выехал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко для того, чтобы на месте разобраться в ситуации, сложившейся в больницах области. Об этом сообщили в Офисе президента Владимира Зеленского.

Напомним, жители Монастыриского района Тернопольщины, где COVID-19 диагностировали у 32 медиков, записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому.

Главный санврач, по информации ОП, на месте рассмотрит вопрос обеспечения медработников средствами защиты, попытается решить все текущие проблемы, которые беспокоят врачей и местных жителей, а также проинформирует о последних действиях правительства для борьбы с эпидемией.

С 1 апреля Тернопольская область перешла на жесткий карантин. Теперь жителям запрещено собираться на улице более чем по двое, а детям до 14 лет не разрешают покидать дом без взрослого сопровождающего. Еще одно правило касается организации похорон. В церемонии могут участвовать не более 10 человек. Все должны быть в масках и перчатках, расстояние между людьми должно быть не менее двух метров. Первого умершего от коронавируса похоронили на Тернопольщине 26 марта.

О том, что происходит в самом зараженном районе Тернопольщины, читайте в материале «ФАКТОВ»: «В „украинском Ухане“ Монастыриске, где заразились десятки врачей, почти не осталось медикаментов».

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