Здоровье и медицина

Недавно вернулись из Крыма: 15 человек сбежали из обсервации в Херсонской области

Правоохранители привлекут к административной ответственности 15 человек, самовольно покинувших центр обсервации в Каланчацком районе Херсонщины. Украинцы вернулись из оккупированного Крыма и должны были пройти обсервацию. В этой области коронавирус диагностировали уже у 15 человек.

Как сообщает Нацполиция Херсонской области, через пункт въезда-выезда «Каланчак» в Херсонскую область прибыли 20 человек, которых поместили в центр обсервации.

После медицинского обследования 17 украинцев, в том числе двое детей, самовольно покинули центр. Они заявили, что вернутся к домой, где пройдут самоизоляцию. 15 нарушителям режима обсервации грозит штраф от 17 000 гривен.

Большинство сбежавших из обсервации — жители Западной Украины и Днепропетровской области. Полиция передала информацию о нарушителях в отделы по месту жительства.

Ранее сообщалось, что из обсервации в Киеве сбежали несколько десятков человек.

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