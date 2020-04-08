Украина

Александр Ткаченко: «Если мы сегодня не поддержим культуру, завтра наша жизнь будет серой и унылой»

Начавшийся экономический кризис больно ударил по всем без исключения сегментам нашей жизни. Эксперты прогнозируют, что вторая его волна будет еще мощнее. Уже сейчас понятно, что без поддержки государства многие отрасли просто не выживут. В числе наиболее уязвимых оказались культура, информационный сектор, туризм и креативная индустрия. Да, нам теперь не до походов по музеям и театрам, путешествий и толстых журналов, съемок фильмов и клипов. Впрочем, и завтра развлечения, пусть даже полезные уму, тоже вряд ли будут в приоритете, ведь украинцам придется экономить на всем. Однако допустить, чтобы эти чрезвычайно важные сферы были разрушены, категорически нельзя. Их нужно сохранить и поддержать, убежден глава парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, инициировавший ряд шагов, которые, по его мнению, нужно предпринять как можно быстрее.

Вот что он рассказал сразу после заседания комитета, прошедшего 8 апреля:

— В повестку дня был включен вопрос «О законодательных предложениях, направленных на государственную поддержку сферы культуры, креативных индустрий, туризма и информационной сферы в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением COVID-2019». Мы подготовили ряд конкретных предложений, приняли решение создать межфракционную рабочую группу совместно с представителями Министерства культуры и информационной политики, которые обсудят их и подготовят единый пакет законопроектов для рассмотрения на внеочередном заседании Верховной Рады.

Проблема очевидна. На время карантина приостановлена ​​деятельность всех учреждений культуры и искусства; продакшн-студии не снимают новый видео-контент; объемы поступлений за рекламу не покрывают расходы медиа на создание контента, что лишает зрителей и читателей доступа к информации.

В креативной индустрии и сфере культуры сегодня задействован один миллион человек. Предполагается, что падение доходов в этом сегменте составит более 50 процентов. Это фильмы, телепрограммы, сайты, картины, музеи, спектакли, произведения искусства и так далее.

Учитывая, что почти все предприятия креативной индустрии — это малый и средний бизнес (причем большая часть со средней численностью до десяти работников), люди лишились средств к существованию. Второй негативный фактор — это то, что из-за нематериального характера активов креативных индустрий этот бизнес не может получить кредит.

При этом креативная экономика — это экономика с высокой добавленной стоимостью. По данным Госстата, 9,5% от общего количества субъектов хозяйствования — это предприятия креативной индустрии.

Общие расходы на культуру в Украине составляют 0,5% ВВП. Вместе с тем ее прямой вклад в экономику — это 4% от всей добавленной стоимости, сгенерированной субъектами хозяйствования по всем видам экономической деятельности в Украине. То есть культура еще и ​экономически важна.

Наш аргумент следующий. Именно креативные индустрии помогут восстановить экономику после кризиса, если дать им сейчас небольшой толчок. Поэтому мы предлагаем до 31 декабря 2020 года следующие меры:

освободить креативные индустрии и учреждения культуры от уплаты НДС на услуги, налога на прибыль и налога на доходы физических лиц;

отменить им арендную плату на землю и налог на недвижимое имущество, для кинотеатров — арендную плату на период карантина плюс на три месяца после его окончания;

не уменьшать оплату труда работников культуры и искусства;

внести изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год по государственному субсидированию 100% стоимости расходов Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения на электрическую энергию;

разработать и утвердить программу финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в креативных индустриях;

установить 100-процентную финансовую поддержку учреждений культуры;

если не будет сокращения работников, предусмотреть беспроцентное кредитование субъектов хозяйствования в размере трехмесячного оборота такого предприятия;

предусмотреть компенсацию части процентов по банковским кредитам для субъектов хозяйствования, в штате которых официально трудоустроены не менее 50 человек и которые во время карантина не сокращали работников или же создадут не менее 50 рабочих мест после окончания карантина.

Мы пока не можем назвать, какие суммы из бюджета придется выделить на такую поддержку. Озвучим цифры после работы с соответствующими профильными комитетами и правительством. Что касается сайтов и печатной индустрии, скорее всего, им будут необходима прямая грантовая помощь, чтобы компенсировать падение от доходов по рекламе, которое случилось у всех медиа.

Члены комитета поддержали все эти инициативы. Мы считаем, что если сейчас мы допустим крах всего, о чем я говорю, ВВП лишится солидной части доходов. Согласитесь, это довод.

Почему в Европе сейчас помогают и дают напрямую огромные суммы этим отраслям? Потому что понимают, что завтра там будет доход. А мы, если не предпримем меры, получим мертвое поле. Завтра наша жизнь утратит вкус, цвет, запах, она будет серой и унылой.

Надеюсь, что Рада нашу идею поддержит единодушно — так же, как принимали «антикоронавирусные» законы.

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