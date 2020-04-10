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Ошибиться не страшно: Зеленский отреагировал на скандал вокруг учителей Всеукраинской школы онлайн (видео)
Президент Владимир Зеленский поддержал учителей, которые присоединились к проекту «Всеукраинская школа онлайн». Таким образом он отреагировал на негативные отзывы в сети о качестве онлайн-уроков.
«Вам благодарны миллионы родителей и школьников. Ошибиться — не страшно. Страшно — это самоутверждаться за счет унижения других людей», — сказал глава государства в ежедневном видеообращении к украинцам.
Также он сообщил, что на этой неделе в Украину прибыло 4 самолета с медицинским грузом, еще 4 должны прибыть на выходных. Параллельно, отметил президент, страна наращивает и собственное производство средств защиты.
Кроме того, анонсировано принятие поправок в закон о государственном бюджете, которые позволят существенно увеличить выплаты врачам, которые борются с коронавирусом. Они же дадут дополнительный финансовый ресурс для выплат гражданам, потерявшим работу из-за карантина, а также для индексации пенсий.
«За эти средства предусмотрено существенно увеличить выплаты врачам, которые противодействуют коронавирусу. Также — покупка необходимого медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты. Выплаты гражданам Украины, которые из-за карантина, к сожалению, потеряли работу. А еще — денежная помощь семьям врачей, погибших от COVID-19. Мы хотим застраховать жизнь всех медицинских работников, задействованных в противодействии коронавирусу», — заявил Зеленский.
Напомним, внеочередное заседание Верховной Рады проведут в понедельник, 13 апреля.
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Ошибиться не страшно: Зеленский отреагировал на скандал вокруг учителей Всеукраинской школы онлайн (видео)
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