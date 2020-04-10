Украина

Комендантский час: что это такое и в каких областях его могут ввести

В правительстве Украины обсуждают возможность введения комендантского часа в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях для сдерживания пандемии коронавируса. По данным УНИАН, об этом шла речь на совещании правительства под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Это подтвердил советник министра внутренних дел Юрий Тандит. В интервью hromadske он заявил, что полный перечень регионов сформируют до утра 11 апреля.

«Ограничения будем утверждать. Думаю, утром (11 апреля. Ред.) будет официальное заявление Национальной полиции. И по западным регионам, где объявляется комендантский час, также будет соответствующее заявление», — сказал он.

При этом в МВД подчеркивают, что нарушителей будут сначала предупреждать об ответственности, а штрафовать — только при неоднократных нарушениях.

Справочно: комендантский час — это запрет для жителей определенного населенного пункта появляться на улицах в установленное время суток без особого разрешения. На указанной территории усиливается патрулирование и охрана объектов, а также вводится пропускной режим. В Украине комендантский час можно ввести только во время действия режима чрезвычайного положения.

Инфографика Слово і діло

Напомним, местные власти Волынской и Закарпатской областей уже запретили местным жителям выходить на улицу.

Напротив, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вводить комендантский час в столице не будет, сославшись на отсутствие у него таких полномочий.

Фото Сергей Тушинский, «ФАКТЫ»

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