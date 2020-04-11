Украина

Заморозки, но без осадков: синоптики уточнили прогноз погоды на Вербное воскресенье

Суббота, 11 апреля, по всей Украине обещает быть сухой и теплой — температура воздуха днем может повыситься до 18 градусов тепла. В частности, такой прогноз Украинского гидрометцентра актуален для Закарпатья, где на выходных вводятся ужесточенные карантинные ограничения (местным жителям запрещают покидать свои дома).

На остальной территории страны столбики термометров покажут 10−14 градусов выше нуля, в т. ч. в Киеве воздух прогреется до 11−13 градусов. Ветер северо-западный, 5−10 метров в секунду.

Прогноз на 11 апреля

Вербное воскресенье, 12 апреля, принесет еще большее потепление в западные регионы Украины, где ожидается до 19 градусов. Напротив, на севере и востоке страны «похолодает» до 9−11 градусов. При этом по всей территории Украины, кроме южных областей, не исключены ночные заморозки до минус 3. В Крыму, Николаевской, Херсонской и Одесской областях будущей ночью столбики термометров покажут 3−5 градусов тепла.

В Киеве днем температура воздуха составит 11−13 градусов, усиления ветра не ожидается.

Прогноз на 12 апреля

Подробнее о погоде в Украине читайте в статье «ФАКТОВ» «По ночам заморозки, а днем плюс 20: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни».

Фото Сергея Тушинского «ФАКТЫ»

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