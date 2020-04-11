- 07:22 Заморозки, но без осадков: синоптики уточнили прогноз погоды на Вербное воскресенье
- 06:55 Мусорные пакеты не спасли: медсестрам не хватило спецодежды и они заразились COVID-19
- 06:25 Кабмин поможет деньгами временно уволенным украинцам и бизнесу: что об этом известно
- 05:56 20 кг кристаллов Swarovski: стало известно, в каком платье Волочкова будет выходить замуж
- 05:35 В том числе пять священников: количество случаев COVID-19 в Черновицкой области выросло до 409
- 04:58 "Особый партнер": еще одна страна прислала в Украину самолет с 11 тоннами средств защиты для врачей
- 04:05 Оккупанты убивают Черное море: в Крыму начался массовой мор дельфинов
- 03:25 Коронавирус убивает: в МИД назвали число украинцев, ставших жертвами COVID-19 за рубежом
- 02:55 "Зеброид": зебра сбежала из дома и родила от ослика необычное существо
- 02:42 Красота на карантине: женщина прославилась в сети с помощью платьев
- 01:59 Корейцы помогут медикам: стало известно, какой важный груз доставит в Борисполь борт из Южной Кореи
- 01:56 Молитвы на Вербное воскресенье 2020
Заморозки, но без осадков: синоптики уточнили прогноз погоды на Вербное воскресенье
Суббота, 11 апреля, по всей Украине обещает быть сухой и теплой — температура воздуха днем может повыситься до 18 градусов тепла. В частности, такой прогноз Украинского гидрометцентра актуален для Закарпатья, где на выходных вводятся ужесточенные карантинные ограничения (местным жителям запрещают покидать свои дома).
На остальной территории страны столбики термометров покажут 10−14 градусов выше нуля,
Вербное воскресенье, 12 апреля, принесет еще большее потепление в западные регионы Украины, где ожидается до 19 градусов. Напротив, на севере и востоке страны «похолодает» до 9−11 градусов. При этом по всей территории Украины, кроме южных областей, не исключены ночные заморозки до минус 3. В Крыму, Николаевской, Херсонской и Одесской областях будущей ночью столбики термометров покажут 3−5 градусов тепла.
В Киеве днем температура воздуха составит 11−13 градусов, усиления ветра не ожидается.
Подробнее о погоде в Украине читайте в статье «ФАКТОВ» «По ночам заморозки, а днем плюс 20: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни».
Фото Сергея Тушинского «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».