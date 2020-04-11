Происшествия

Зараженные частицы могут попасть в легкие: эколог предупредила о последствиях пожаров в Чернобыльской зоне

К опасности заражения коронавирусом в Украине добавилась еще одна, связанная с пожаром в Чернобыльской зоне. По мнению представителя общественной организации «Экодействие» Елены Мискун, этот пожар опасен тем, что горячий воздух перенесет осевшие в 1986 году радиоактивные частицы на другие территории.

Это означает, что такие частицы могут попасть в организм человека, поскольку оседают на земле и попадают на выращенные там овощи.

«Когда 1986 году выпали осадки на территории Чернобыльской зоны, и осела радиоактивная пыль, она все это время находилась в траве и земле. 30 лет — это не большой срок. Все радионуклиды и частицы, которые были в траве и грунте, они все еще являются активными. В процессе горения горячий воздух поднимает их и переносит на другие территории», — констатировала эколог в эфире программы «Свобода слова».

Более того, возможно прямое попадание зараженных частиц в легкие человека, поэтому специалисты не советуют открывать окна в доме, пока не осядет дым и не рассеется загрязнение.

Напомним, ранее специалисты Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности предупредили, что траектория движения потенциально загрязненных воздушных масс будет проходить через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области, а также через Киев. Правда, в то, что концентрации радиоактивных веществ представляют угрозу жизни и здоровью населения, они не подтвердили.

А тем временем пожары в Чернобыльской зоне уже видны из космоса.



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