Украина

Киево-Печерская лавра подтвердила смерть от COVID-19 еще одного монаха

В понедельник, 13 апреля, после сообщения о смерти священнослужителя Нектария, появилась информация о смерти еще одного монаха.

Как сообщает Украинская православная церковь Московского патриархата в своем Facebook, все монахи прошли медицинское обследование и при необходимости получают медицинскую помощь. Несколько священнослужителей находятся на стационарном лечении в больницах Киева.

По сообщению Информационного отдела Лавры, отец Нектарий (Коваленко), который недавно скончался, имел много хронических заболеваний и тяжелую форму пневмонии. Две пробы на коронавирус не подтвердили наличия у него инфекции.

Из-за большого количества позитивных тестов на коронавирус COVID-19 среди священнослужителей Киево-Печерской Лавры руководство обители вынуждено было ввести дополнительные карантинные ограничения. В обители заразились еще 63 человека.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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