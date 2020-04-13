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В Черниговской области горит хутор, несколько домов спасти не удалось (фото, видео)
В понедельник, 13 апреля, на Черниговщине из-за поджигателей травы загорелся арт-хутор Обырок. В этот же день из-за поджигателей травы загорелись 27 домов в одном из сел Житомирской области.
«Пожарных мало! Пожалуйста, кто в состоянии, помогите привлечь больше техники и пожарных!», — написал в своем Facebook композитор Владимир Муляр.
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Арт-хутор «Остров Обырок» основал в 2007 году режиссер Леонид Кантер. Здесь проводились арт-фестивали, кинопоказы.
Пожар уже уничтожил несколько домов.
Ранее сообщалось, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, который бушует уже десятый день, приблизился к хранилищу радиоактивных отходов. При этом сгорели поселок Лелев и детский лагерь «Изумрудный», также горит железнодорожная станция Янов возле Припяти.
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Пожар в Чернобыле подобрался к хранилищу ядерных отходов: что сейчас происходит в «зоне» (фото, видео)
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