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Происшествия

В Черниговской области горит хутор, несколько домов спасти не удалось (фото, видео)

19:59 13 апреля 2020 172
Пожар
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 13 апреля, на Черниговщине из-за поджигателей травы загорелся арт-хутор Обырок. В этот же день из-за поджигателей травы загорелись 27 домов в одном из сел Житомирской области.

«Пожарных мало! Пожалуйста, кто в состоянии, помогите привлечь больше техники и пожарных!», — написал в своем Facebook композитор Владимир Муляр.

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Арт-хутор «Остров Обырок» основал в 2007 году режиссер Леонид Кантер. Здесь проводились арт-фестивали, кинопоказы.

Пожар уже уничтожил несколько домов.

Ранее сообщалось, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, который бушует уже десятый день, приблизился к хранилищу радиоактивных отходов. При этом сгорели поселок Лелев и детский лагерь «Изумрудный», также горит железнодорожная станция Янов возле Припяти.

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