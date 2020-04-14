Общество и люди

Наталия Орлянская: «Пугаю маму "отрешенным" взглядом. Говорит: кажется, будто смотрю сквозь и куда-то очень далеко» (часть 7)

Более года назад медики диагностировали у журналистки и сценариста Натальи Орлянской неоперабельную онкологию. Свою жизнь за чертой смертельного диагноза Наташа описывает в «Хрониках cancer girl», которую ведет в Facebook. «ФАКТЫ» с разрешения Орлянской продолжают публикацию ее дневника борьбы за жизнь, а для тех, кто может ей помочь, сообщаем номер карты «ПриватБанка»: 5168 7450 1712 4394, Орлянская Наталия Анатольевна.

«Я уже усвоила, что без химий с моими стартовыми раскладами протяну, максимум, год»

2.07.2019. «Посмотреть на Монморанси, так он просто ангел во плоти… Он всегда сохраняет выражение «ах-как-плох-сей-мир — и — как-я-хотел-бы-сделать-его-лучше-и-благороднее»… Когда он перешел на мое иждивение, я и не надеялся на счастье долго наслаждаться его обществом. Я смотрел на него, и в голове у меня была одна мысль: «Этот щенок не жилец на белом свете. Он будет вознесен на небеса в сияющей колеснице. Этого не миновать» (Дж. К. Джером).

Эпиграф длинноват, но исключительно точно передает эмоции от появления в доме крыса Кота. При взгляде на крохотное тендитное создание с нежными, почти прозрачными, лапками, мы с мамой, право, задумались: не втюхали ль нашему дарителю нежного мыша вместо брутальной крысы.

Дальше все тоже было по Джерому. Мы поняли, что наш Котик проживет долгую жизнь после того, как: он начал драться с мамой при попытке убрать в домике грязные салфетки, выбросил в крохотное окошко своего домика энный кусок «невкусной» еды, украл несколько крышек от шприцов, сделал художественное кружево из зимнего пледа, повадился вырывать изо рта вкусняшки, попытался отгрызть мне клок волос, облизал спиртовую салфетку (прямо на месте укола), взял манеру лезть в декольте и под юбки дамам — и покусывать их за нежные места…

И когда ты в сотый раз возмущенно верещишь «Ах ты ж, КРЫСА!!!» — животное смотрит на тебя, как на малахольную. Мол: «Ну? Крыса. И шо?»

Короче, на Небо его точно скоро не заберут. А. Еще он вымахал в 4 раза от своих первоначальных размеров, отрастил толстую попу и длиннючий толстый хвост.

Зато с ним не соскучишься, это факт.

Теперь немножко о делишках #cancer_girl. В следующую пятницу, 12 июля, назначена 6-я химия. После нее — контрольное КТ, консилиум и коррекция дальнейшего лечения. Если динамика положительная — продолжат по нынешнему протоколу, если нет — скорректируют. Я уже усвоила, что без химий с моими стартовыми раскладами протяну, максимум, год. И уточнила у врачей: это будет не самая легкая и безболезненная смерть.

Поскольку я, как и мой Котик, не очень спешу вознестись, химии придется продолжать (а если б вы знали, как хочется отказаться — уж больно дерьмовые ощущения после каждого курса).

На сегодня мне не хватает на 6-ю химию 29,3 тысячи гривен. Это половина стоимости таргетного препарата, который повышает эффективность лечения в среднем на 15−20%. Поэтому я очень прошу помочь. И очень надеюсь, что ко времени следующего курса завершатся мои переговоры по рабочему проекту, и я перестану клянчить у вас деньги. В общем, у кого есть желание и возможность, буду очень благодарна за любую помощь. И огроменное спасибо всем, кто откликнулся.

13.07.2019. Травилово (6-ю химию) перенесли на понедельник, так что сегодня добрые люди повели #cancer_girl вкусно покушать перед очередной многодневной тошниловкой. Но оказалось, что еда тут вторична — а сюрприз полягав в нереально крутом виде на Киев с террасы 15-го этажа. Так что Наташа получила 2 в 1: хлеб и зрелище. А моя летняя копилочка пополнилась вкусными впечатлениями

15.07.2019.Обнаружила в залежах косметики красную помаду. Вспомнила, что когда-то она мне даже шла. Как вам? По-моему, в сочетании с причёской такое ретро-ретро получается. Завтра попробую с накрашенными глазами. Ну, чё, в больничку, как на праздник



«Прокапали чуть-чуть меньше самой токсичной отравы — может, и тошнить будет поменьше»

15.07.2019. Выход в свет удался. Юные медсестры в отделении с уважением косились на красную помаду, медбрат-львовянин — почти уже приятель (возил #cancer_girl по территории клиники на колясочке, когда зимой уже не могла ходить) — отвесил изящный комплимент Наташиной бодрой походке и обнаженным плечам. Лечащая врач — элегантная молодая дама — не удержалась и потрогала кудряшки новой веселенькой причёски.

Еще поела вкуснющих фруктовых оладьев — тут совершенно чудесный повар, а еда входит в стоимость палаты. А первой меня встретила знакомая трехцветная подружка — коша совершенно не стесняясь, с утречка развалилась в холле на белом кожаном кресле. Розы почти отцвели, зато появились нежные другие цветы (я их не узнала), и еще до сих пор цветёт и пахнет лаванда.

#cancergirl в этот раз повезло — прокапали чуть-чуть меньше самой токсичной отравы — так что есть некоторая надежда, что, может, и тошнить будет поменьше.

Наразі Наташа откапалась, трошки подрыхла, посмотрела на феерический закат, впихнула в себя чуточку еды, закинулась горстью таблеток и тихонько лелеет вздувшееся брюшко.

Друзья и незнакомые добрые люди! Мое нытье о побочке от химии — то такое, а вот вы — каждый, кто посчитал нужным помочь, — реально продлеваете мне жизнь. И даете перспективы дожить до момента, когда — чем черт не шутит- возможным станет излечение моего случая. Ценность Жизни такова, что ваше участие в моей жизни невозможно переоценить. Спасибо всем огромное!

Номер карты оставляю — как говорят бывалые, деньги по-любому лишними не будут. Рак их ест много и с большим аппетитом, на жаль…

24.07.2019. В последние дни пугаю маму «отрешенным» взглядом. Говорит: кажется, будто смотрю сквозь и куда-то очень далеко. Вот поймали примерно в такой момент. Вербализовать, о чем думу думаю, категорически не получается. О вечном, наверное.

28.07.2019. Во мне умер снайпер. Не, не так. Он во мне родился.

Чудесная подруга сбыла многолетнюю мечту #cancer_girl — отвезла в тир. Стреляла из пистолета Крюгера и глока. Интересно, что глок мне понравился сильнее, несмотря на то, что он больше (а лапа маленькая) и тяжелее. Очень удобная и ухватистая вещь.

Отстреляла 3 мишени — и самый худший результат был 8. Ну, то есть я крутая, правда? Инструктор сказал: отлично. Тем более, не стреляла никогда в жизни, плюс из пистолета стрелять тяжелее, чем из длинноствольного оружия.

И да, не зря я так хотела в тир — понравилось ужасно. Вот прямо очень-очень. Однозначно мое, и однозначно мое новое хобби. Уже хочу снова.

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