Как защитить себя от загрязненного воздуха: советы пульмонолога

Здоровье и медицина

Киев в эти дни возглавил тройку мировых мегаполисов с самым загрязненным воздухом. Из-за предельной насыщенности воздуха химически активными газами и вредными органическими соединениями люди жалуются, что першит в горле, тяжело дышать.

- Большая опасность не только в том, что загрязненный воздух вызывает обострение у хронических больных и недомогание у относительно здоровых людей, — рассказывает специально для «ФАКТОВ» столичный врач-пульмонолог, торакальный хирург, руководитель Всеукраинского респираторного клуба кандидат медицинских наук Евгений Симонец. — В более отдаленном будущем это может привести к развитию онкологических заболеваний, ведь продукты горения, которые мы вдыхаем, обладают канцерогенными свойствами.

— С какими жалобами к вам обращаются пациенты?

- Даже здоровых людей беспокоит дискомфорт, головокружение, тошнота, — рассказывает Евгений Николаевич. — Могу предположить, что эти и другие неприятные симптомы досаждают едва ли не половине жителей Киева. Уже неделю, с тех пор как начали гореть чернобыльские леса, у меня прибавилось профильных пациентов: с легочной патологией, бронхиальной астмой, хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОЗЛ), хроническим бронхитом. Даже курильщики, страдающие «бронхитом курильщика», звонят и жалуются на обострение болезни, приступы сильного кашля. Многие люди, к тому же страдают, коронофобией. А ведь известно, что COVID-19 проявляется в первую очередь сухим кашлем.

Кроме того, в группе риска дети, страдающие острым рецидивирующим обструктивным бронхитом, которых родители оставили в городе, а не отправили к бабушке в село. Уязвимы также те взрослые, кто имеет заболевания сердца и сосудов, в первую очередь ишемическую болезнь сердца и гипертоническую болезнь. Причина — в снижении уровня кислорода в крови (сатурация), которую подтверждают показатели пульсоксиметра.

Нормальный уровень сатурации, который был до ухудшения экологической ситуации в столице был в пределах 96−98%. А сейчас у многих он ниже 95 — границы нормы. Это вызвано поражением слизистой и воспалительным процессом в мелких бронхах.

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Чтобы помочь легким дышать, Евгений Симонец советует оставаться дома. Воздух в Киеве очень опасен!

На улице следует находиться в маске, а еще лучше — в респираторе. Простая медицинская маска не защищает от вдыхания продуктов горения.

В квартире должны быть плотно закрыты окна и форточки. Воздух в помещении намного чище, нежели на улице. Кислорода хватит, даже если долго не проветривать комнату.

Следует увлажнить воздух в квартире. Если есть возможность, с помощью специального увлажнителя. Он соберет мелкодисперсные частицы гари, и они осядут, а не будут висеть в воздухе. На батарею можно повесить банное влажное полотенце или простыню.

Мокрым полотенцем можно прикрыть и щель в окне или двери, если они приоткрыты в режиме зимнего проветривания. Конечно, это допускается как исключение: например, квартира маленькая, а в ней проживают несколько человек.

Кондиционер следует включить в режиме закрытого контура.

На ближайшее время следует отказаться от выполнения дыхательных упражнений: они полезны лишь на свежем воздухе. Дыхание животом (диафрагмальное), позволяющее вентилировать нижние участки легких, отложите, пока ситуация не улучшится.

Также, по словам врача, в эти дни нужно постараться ограничить употребление большого количества мяса. Хотя сделать это трудно, особенно тем, кто соблюдал пост: Пасха подразумевает разговенье. Но организму трудно справиться с обилием белковой пищи на фоне загрязненного воздуха. А вот много пить чистой воды, чая, компота, узвара, очень полезно.

Евгений Симонец считает, что номером один среди всех напитков является щелочная минеральная вода. Ведь на слизистой дыхательных путей — щелочная среда. А когда возникает воспалительный процесс (независимо от того, чем он вызван — токсинами, как сейчас, вирусами или бактериями), развивается реакция окисления. Снизить ее активность помогает щелочная вода. Минералку лучше пить, взболтав бутылку, чтобы вышел газ, и в слегка подогретом виде.

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