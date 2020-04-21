Атипичная пневмония – самое частое осложнение COVID-19: каковы ее симптомы и течение

Здоровье и медицина

Самое частое осложнение COVID-19 — пневмония. Мало того, что она вирусная, так еще и атипичная. В чем ее отличие от других воспалений легких?

Екатерина Гончар

— Обычно вирусная пневмония поражает оба легких, а бактериальная чаще вызывает односторонний процесс, — рассказывает специально для «ФАКТОВ» заведующая пульмонологическим отделением Киевского городского пульмонологического центра кандидат медицинских наук Екатерина Гончар. — Также воспаление легких, вызванное вирусом, протекает тяжелее. Ведь дыхательная система, в частности легкие, очень восприимчива к вирусным возбудителям инфекции. Если заразилась вся семья, то у кого-то с большой вероятностью начнется пневмония, особенно на фоне сниженного иммунитета.

Вначале из-за поражения вирусом верхних дыхательных путей першит и болит горло, повышается температура, возникает сухой кашель. Анализ крови показывает изменения, характерные для вирусной инфекции. На воспаление указывают повышенная скорость оседания эритроцитов (СОЭ), увеличение количества лейкоцитов. Кроме того, пневмонию подтверждает рентгеновский снимок.

— Что такое атипичная пневмония?

— Обычно так называют пневмонию, вызванную коронавирусом. Мало того, что она часто развивается исподволь, часто при невысокой температуре, так еще и вирус весьма специфично поражает легочную ткань. На фоне симптомов, напоминающих ОРВИ, в легких образуются небольшие очажки. По виду они напоминают матовое стекло (симптом так и называется). Их хорошо видно на компьютерном томографе.

По словам Екатерины Гончар, эти матовые очаги постепенно сливаются друг с другом, вызывая более обширные поражения легочной ткани. Из-за этого человеку становится тяжело дышать, возникает одышка. Насыщение крови кислородом (сатурация) снижается ниже нормы. Часто в таком случае требуется подключение к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

— Почему некоторые врачи говорят, что иногда лучше повременить или вовсе отказаться от ИВЛ?

— Видимо, речь идет о застарелых моделях ИВЛ, которые резко нагнетают воздух в дыхательные пути и тем самым могут повредить нежную легочную ткань. Современные аппараты действуют более мягко: они обеспечивают, поддерживают и контролируют концентрацию кислорода в организме.

— В репортажах из палат интенсивной терапии показано, что многие пациенты лежат на животе. Зачем?

— Это своеобразная дыхательная «гимнастика сопротивления». Когда человек лежит на животе, то у него активнее работают нижние отделы легких.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как самостоятельно проверить работу легких в домашних условиях.

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